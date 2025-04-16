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藍青年脫序扮納粹　國民黨輕佻以對成國際醜聞

我們想讓你知道…這個黨，把年輕黨員當作韭菜，不把違法連署當作一回事，甚至對於脫序黨員扮演毛裝納粹，也輕佻以對，有什麼資格的當上國會第一大黨？這種政黨，連一席都嫌多。

▲▼罷免李坤城領銜人宋建樑　竟舉納粹手勢、戴「卐」字臂章。（圖／記者陳煥丞攝）

▲罷免李坤城領銜人宋建樑竟舉納粹手勢、戴「卐」字臂章。（圖／記者陳煥丞攝）

●呂秋遠／律師

昨天看到宋建樑這個跳樑小丑，幾乎無法言語，因為不知道怎麼會有台灣人真心崇拜法西斯與納粹。另外一個令人驚嚇的華麗美學素養，就是他竟然可以把毛裝與納粹混搭，而且拿著希特勒的禁書《我的奮鬥》，以納粹手勢致敬新北地檢署，在歐洲，這叫做種族仇恨罪，是可以入獄服刑的。

他是罷免李坤城的領銜人，在被問到死亡連署這件事，他認真的回答是「執政天怒人怨，死者從墳墓裡爬起來連署。」面對偽造文書、個人資料保護法的犯行，他竟然就這麼胡言亂語來面對司法，令人無法想像。

爬梳他過去的背景，應該不難看出他或許有些異狀。他真心崇拜希特勒，在班上會自命為元首，任命其他同學當各種官職。這些行為，大概都不會是一般人做得出來的。

國民黨，面對自己豢養出來的這群青年人，卻以切割的方式處理。朱立倫面對這種情況，竟然以宋建樑這樣的行為是在反諷綠共，為他開脫。身為國會最大黨的黨主席、當過新北市長、總統候選人，講出來的話卻是不知所云。

在全世界的每一個角落裡，沒有人、沒有任何政黨可以公然崇拜納粹與希特勒，因為他們以各種方式，殺害了數百萬猶太人，這種行為，錯了就是錯了。一個人的偏激舉動，可以解釋成無知，國會最大黨黨主席，不但不譴責，反而為他開脫，這就是國際醜聞。

罷免成了政黨照妖鏡　國民黨把年輕人當韭菜

這次罷免，已經成了各政黨的照妖鏡。國民黨最糟糕的部分不是罷免作假，而是指使年輕人作假，然後再予以切割與拋棄。年輕的從政黨員，在他們眼裡就是可割可棄的一群人。

當初國民黨並沒有想到，第一階段罷免，民團玩真的，所以對此多有訕笑諷刺。民團每天認真在街頭連署，被不同的公權力驅趕，但還是勉力達成35位成功。在趙少康的憤怒下，國民黨終於開始動起來，但是因為沒有民團主動連署，他們只好找國民黨內的人想辦法。

找了幾個頭人幫忙，但是因為國民黨市黨部主委，連罷免成功以後，誰要來選民進黨這一席，都已經安排好，許多議員消極面對，最後只好把黨員名冊拿出來，為了績效而努力。

「總不能別人35席，我們1席都沒有吧？」資深的黨員與政治人物，知道這叫做偽造文書，也有違反個人資料保護法的問題，因此紛紛閃躲，不願意當領銜人，畢竟這是要負責的。

但是，這些年輕資淺的新參者，對於這些風險渾然不知，最好利用，因此或許在許以某種政治承諾的情況下，這些年輕人紛紛響應，認真抄黨員名冊，最後就變成了這個樣子。

這些年輕人，被誘騙領銜在先，出事以後呢？出事以後，國民黨黨部紛紛切割表示，名冊不是我們提供的，跟我們無關。但是，如果不是國民黨提供，請問名冊怎麼外流的？不願意承擔教唆新進黨員犯法的責任，只會說要幫人家出交保金、在地檢署門口高分貝聲援，這就是國民黨給年輕人的第一個震撼教育嗎？

這個黨，把年輕黨員當作韭菜，不把違法連署當作一回事，甚至對於脫序黨員扮演毛裝納粹，支持法西斯主義，也輕佻以對，有什麼資格的當上國會第一大黨？這種政黨，連一席都嫌多。

面對這種無恥政黨，我們能做的事，就是一筆一筆的勾寫我們寫給台灣的罷免情書，別再讓台灣流淚。

▼國民黨主席朱立倫。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席朱立倫、連勝文、賴苡任於罷免吳思瑤掃街後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

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以職業來看，我是律師、助理教授、廣播節目主持人、作家。不過我的目標是當一個善良的人。

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