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「天龍國」竟有3藍委面臨罷免投票？　國民黨必須對症下藥

我們想讓你知道…知識藍並沒有離開國民黨，但他們對現任選區立委並不滿意，對現在領導國民黨立院黨團的總召人選不滿意，所以會默許罷免案通過，現在重要是國民黨要能對症下藥。

▲▼台北市長蔣萬安與國民黨立委在花博合體。（圖／記者崔至雲攝）

▲當大罷免開始，沒想到台北市成為重災區，真是出人意料。（圖／記者崔至雲攝）

●陳敏鳳／資深媒體人

根據罷免團體近日宣布，已經有四位藍營立委通過二階投票門檻（最後還是要根據中選會認定），其中有三位竟然被認為是天龍國的台北市。天龍國有多種解釋，對綠營來說，就是指大概永遠都是會投給藍營的地區。當大罷免開始之時，沒想到台北市成為重災區。結果真是出人意料，國民黨應該深思其中原由，找出解決之道，若是得罪了知識藍，那可就代誌大條了。

罷團宣布通過法定二階門檻的藍營立委目前共有四位，首先是大安區的羅智強、接下來是中山、北松山第三選區的王鴻薇，接著港湖的李彥秀，第四位是14日宣布的桃園牛煦庭。而根據一些罷團私下流傳的消息，松山信義的徐巧芯也已超過二階的法定門檻。

也就是說，如果經中選會認定結果後，台北市至少有三席或四席的藍營立委，要舉行罷免的投票，對藍營來說，這根本是自家地盤著火了，成為大罷免案的重災區。

國民黨台北大本營失火　卻仍然反應遲鈍

這與原先的認知並不相同，多數觀察政治的人士都認為台北市的罷免藍委案，很難通過，甚至一路走到可能要舉行罷免投票的階段，但如今不只一席、二席、三席，甚至有第四席的立委未來都要受到衝擊。

國民黨面對自己的大本營被偷襲被放火了，卻還是反應遲鈍，不知所措，雖然每次做出民調，贊成罷免者少於反對罷免者，但台北市三席立委卻活生生地通過二階連署，可能要舉行投票來決定立委之職的去留。

罷免投票並非只單純比較票數高低，而是有一定的門檻，就是四分之一以上選區選民投票，四分之一同意票且高於不同意票。所以這種不是全國普遍舉行的罷免投票，主導權掌握在政治態度積極者，而非政黨的基本盤。

很多藍營立委都在公開電視說，支持反罷免的人都不知道也要出來投票，投反對票才能保住他們支持的藍營立委。

這種基層的反應著實令人吃驚，台灣過去有多場驚天動地的罷免投票，例如台中市前立委陳柏惟、高雄市前市長韓國瑜及基隆市長謝國樑等，大家都知道罷免要出來投同意票或反對票了，怎會藍營的基層和選民如此「不懂」罷免規則，令人很不解，或許顯示國民黨在文宣說明上非常不足，即使舉行多場說明會也沒有效果。

但如果選民的說法，只是應付藍營的立委，他們根本了解罷免的運作規則，只是他們想要裝傻，讓自己置身事外。如果是這種情況，那藍營的代誌才是大條了。代表藍營選民在罷免案上沒有積極的參與，有沒有留住該區的藍營立委根本不重要，如果這種欠缺政治積極參與的態度，一直持續到投票時刻，那這幾席的立委肯定要被罷免成功了

為何會造成這種現象呢？國民黨中央對整個罷免的態勢和應對之道，顯然還是非常不明確，也沒有對策。

▼台北5藍委罷免門檻一次看。（圖／記者郭運興製圖，點圖放大）

▲▼35藍委罷免門檻一次看。（圖／記者郭運興製圖，點圖放大）

為什麼知識藍後悔投給藍委？　國民黨不用好好檢討？

不過，藍營在因應大罷免案束手無策是事實，但這種現象是否藍營造成的？是否該深自檢討2024年在國會的一年，是不是得罪了中間選民，以及知識藍的選民，讓這些中間偏藍的選民，對這次罷免視而不見，例如像T台民調就曾做出有人後悔投給了現任藍營立委。

為什麼？他們為何會後悔投給現在的藍營立委呢？是不是對他們的對現任選區立委服務表現不滿意，或者在國會的表現不如他們當時的期待。

常理來看，一個民代的選民服務再怎麼偷懶，也不致引發眾怒引發罷免潮，看來過去一年國會的表現才是得罪知識藍選民的重要關鍵。國會擴權方案被憲法法庭化解了，但預算案則無法自圓其說，預算被刪個一成是家常便飯的事，但為何這次立法院刪預算刪到自己都無法辯護？這一年國民黨黨團的領導者到底是誰？幹了什麼事呢？

為何去年明明選了一個國會最大黨，有著最多的席次，最大的政黨基本盤，但過了這一年，在美麗島電子報裡的政黨支持度裡，國民黨的好感度一直在往下跌，往下降，跌到不到三成，而口中痛罵的民進黨好感度卻可以高到超過五成？國民黨真的不用好好檢討嗎？國民黨真是沒有「能人」？

也許這些知識藍並沒有離開國民黨，但他們對現任選區立委表現並不滿意，對現在領導國民黨立院黨團的總召人選不滿意，所以會默許罷免案通過，但補選時又會視人選再次投給藍營立委，罷掉的席次是不是可以翻轉國會的多數，現在並無定數，重要是國民黨要能對症下藥。

天龍國台北市民的驕傲是他們雖是偏藍，但藍軍的候選人也要德能配位，才要支持他們，就像他們2014年他們支持了柯文哲，放棄了連勝文，不是舉藍旗就可以得到他們的票，他們要的是他們真正想要的台北市長、立委或議員。

▼國民黨主席朱立倫出席罷免吳思瑤掃街。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席朱立倫出席罷免吳思瑤掃街。（圖／記者林敬旻攝）

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