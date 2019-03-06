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為何我無法接受許毓仁的理由？

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▲國民黨立委許毓仁（左二）。（資料照／記者季相儒攝）

（編按：立法院5日就政院版的同婚專法「司法院釋字第748號解釋施行法」是否逕付二讀進行投票表決，但過去一向表態挺同的國民黨立委許毓仁卻未出席投票，引發外界討論。許毓仁則是對此回應，表示「沒去投票並不代表反對。」）

●劉哲瑋／臺灣大學政治學研究所學生。

為何我無法接受許毓仁的理由？

因為，基督徒劉櫂豪與趙天麟、被我們嘲諷「怪獸和林岱樺的罪行」的林岱樺、進步派討厭的柯建銘。

之前被我們瘋狂謾罵、討厭的他們，在關鍵時刻全部投下「贊成票」，沒錯！關鍵時刻他們都投「贊成票」。他們四位都是區域立委、他們沒有選擇不出席、他們沒有出席卻按下棄權，他們出席還投下贊成票。

誰沒有選票壓力？

如果要說政治壓力，他們的壓力不會比任何一位立法委員小，請問民主國家哪一位政治人物沒有選票壓力？而許毓仁只是一位不分區立委，他面對的選票壓力會比上述任何一位立委直接面對民眾的壓力大？不分區立委最大的壓力來自所屬政黨，他最大的壓力就是國民黨。

公投結果三百萬對七百萬，我們都知道壓力有多大，那四位立委投下贊成票，選區選民給他的壓力也很大，而許毓仁呢？沒有選區壓力，在關鍵時刻卻做出這樣的選擇，那他就得承擔被厭惡的結果，因為我認為這是「背叛」，事後花時間在臉書打一篇屁理由，只會讓人更看不起。

民進黨執政必然存在問題，但面對公投與敗選雙重壓力，這些立委卻還是選擇遵守憲政民主國家的基本原則，這些立委的腰桿真的很直（或者說對憲政民主的態度很專一），令人感佩！

如果，許毓仁的理由成立，那以後立委遇到爭議法案都「不出席不代表反對」，請問法案生的出來嗎？根本放屁理由，恕我無法接受。

後記：

沒想到此篇文會引起共鳴，白天聽到消息我都用「許毓仁烙賽」一笑置之，但事後發現似乎很多人不明白其中問題，才會很嚴肅地寫了這篇，說真的，他當時應該說去「烙賽」還比較好。

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