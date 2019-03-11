螞蟻族注意！一杯珍奶就爆量，小心「糖」想吃掉你的胰臟

▲「全糖」珍珠奶茶700毫升，含糖量近62公克，幾乎一天一杯就糖量爆表。（圖／記者許力方攝）



●作者／韋恩的食農生活。

近年國內外多位名人，如資深媒體人傅達仁、劉駿耀、賈伯斯、卡爾拉格斐、帕華洛帝等人都死於胰臟癌，讓胰臟癌突然間令人非常警惕。

胰臟癌被認為是癌中之癌，因為它很不容易早期發現，也不容易治療。而前幾天中研院與台大醫院合作研究發現，證實「糖」是傷害胰臟的危險因子，所以我們至少一定可以做到好好預防。

簡單來說，當人體攝取了過量的葡萄糖，或是血糖過高時，胰臟細胞內蛋白質會被破壞，產生一種醣化的反應，使得在胰臟細胞的基因組複製過程中，當有損傷需要修補時，因為原料不足而使修補過程發生錯誤，導致KRAS這個基因的突變，而致癌KRAS基因一旦突變，就像油門失控，會促使細胞生長失控，因此胰臟細胞就漸漸癌化了。

所以總結來說，避免「高糖」的攝取，控制合理的血糖值，可保護胰臟免於因代謝異常所造成的損傷，因此降低胰臟癌的風險。

其實之前韋恩已經提過，在一份塵封50年的英國研究報告就已經看出，高糖飲食會造成高血脂反應，原因可能是糖造成腸道菌相的改變，從而影響了體內的代謝。另一項令人更驚訝的發現是，糖也可能與膀胱癌相關。（油糖之爭？從一份塵封50年的研究看糖對身體的壞處）。

近年來，越來越多證據發現糖對人體的可能危害有很多種，包含糖尿病、高血脂、心血管疾病等新陳代謝症候群，還有與多種癌症的潛在風險相關，甚至對情緒等心理健康都有關，甚至吃糖時胰島素對腦部的刺激會很像成癮反應。所以降低糖份尤其是添加的糖已經變成飲食營養界的共識。從消費趨勢來看，訴求無糖或低糖的產品越來越多，含糖飲料（如可樂、汽水）銷售一路下滑，甚至國際糖價都有很大的下滑壓力，可見消費者的健康觀念已經慢慢建立。

▲越來越多證據發現糖對人體的可能危害有很多種。（圖／取自免費圖庫pixbay）



韋恩建議，追求糖的甜美是人的原始慾望，因為古代甜味取得很困難，砂糖的供應大概要到17、18世紀後才普及，所以人們措手不及、一時無法抵禦糖的甜美誘惑，對人類健康的隱憂在20世紀才慢慢浮現。只是近來台灣手搖飲料實在太普及，相當令人擔憂，像「全糖」珍珠奶茶700毫升，含糖量近62公克，幾乎一天一杯就糖量爆表。因為以台灣國民健康署研擬中的建議是「添加糖」攝取量不要超過總熱量的10%，也就是糖的攝取每天不要超過50公克。請大家務必注意。

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