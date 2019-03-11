薛承泰／民進黨反「四」不反「核」

▲核四廠特高壓變電所。（圖／記者馮建棨攝）



●薛承泰／台灣大學教授，前政務委員。

民進黨反「核四」，原因是「四」而非「核」，源自於台灣人對「四」的忌諱，例如，許多醫院就是沒有標明四樓，不少人也會避開車牌中有「四」，買房如果是「四」樓，建商也只好便宜點賣！

眾所周知，民進黨前主席林義雄乃反核四的先鋒，1994年7月，立法院通過核四廠8年的預算時，林義雄即展開禁食行動，呼籲反核團體推動「核四公投、十萬簽名」的行動，甚至如苦行僧徒步走全台，令人感動直呼「聖人」！20年後，他為了訴求停建核四而絕食；四天的絕食即軟化了馬政府的立場，當時擔任黨主席的蘇貞昌也提出《核四公投特別條例》來捍衛台灣。可是，民進黨執政後重起了「核二」，大家卻找不到林聖人！

原來，政府不是「重啟」而是「再運轉」！好像用「再運轉」三個字，核二不用燃料棒也不會有核廢料的問題，感恩政府、讚嘆政府！我們終於開竅了！馬政府當時若能有民進黨的智慧，將核四名稱直接跳用「核五」，或許就沒有那麼多人反對，說不定連老美都會對台灣客氣些，因為有了核「武」。

為了反核四又怕缺電，民進黨執政後無視於空汙而增加燃煤，宣稱用的是「乾淨的煤」；然後，來一個更大手筆的兆元離岸風力發電，這雖是乾淨能源，不過大家的荷包袋就要繃緊一點了！

眼看著政府怕缺電而亂投醫，終於出現一個名不見經傳的黃士修，領銜推動「以核養綠」公投，他也是為了愛台灣而絕食，且是百分之百不滲豆漿的絕食！相較於林義雄絕食抗議馬政府，第一天即引來行政院長江宜樺以及民進黨主席等人的關切，黃士修的絕食沒有政府高層出現，儘管絕食時間長度打破了林義雄的紀錄，媒體對黃士修的報導幅度，遠不如對林聖人的報導，最後還導致心跳異常而送醫。

大家還記得去年地方選舉民進黨大敗，之後民進黨很認真地招開檢討會，得出一個結論，「我們在往進步價值前進的時候，沒有注意到社會大眾有沒有跟上」。確實，若不是執政者走太快或沒有說明清楚，讓老百姓跟不上或聽不懂，那麼就是因為民眾是土包子，需要再教育。如今，人民終於知道民進黨「反核四」的真義了，其實不是反「核」而是反「四」，純是因為台灣人忌諱「四」啦！

民進黨過去如此在乎公投，只要認真追蹤去年那十個公投案，現在的民進黨政府有照公投結果來執行嗎？還有，民進黨一上台信誓旦旦要展開年金改革，三年多了，結果是砍了軍公教的「退休金」，而對於財務危機最大的勞保卻噤若寒蟬。何不乾脆告訴老百姓，勞保那個叫做「老人給付」不是「年金」，就不必改了！最近有幾所學校面臨倒閉，也可學著玩文字遊戲，就把校名改叫做「明星學校」，看是否會起死回生呢？

這兩天消息傳來，因台電在核四封存後，與美商奇異公司因履約爭議協商沒結果，奇異公司向國際商會提出仲裁聲請，歷經約3年審理後，仲裁台電須支付奇異公司約1.58億美元（約合新台幣48.74億元）。

挖靠！去年才將全新未使用的燃料棒分批運出，究竟會花了多少個億，台電都還沒說清楚，現在又是一大筆。若將過去已投入的建設都算在內，那可是將近三千億的數目，遑論國家在這二、三十年能源發展形同空轉，因為核四停建的經濟損失更不計其數，尤令人扼腕的，台灣距離「非核家園」好像更遠了？

最近外商對台灣未來是否能穩定供電也提出了質疑，民進黨政府仍聲稱，到2025年不缺電可完成「非核家園」。說得那麼篤定，莫非打算將三個核電廠，紛紛改名為「金山電廠」、「國聖電廠」與「恆春電廠」。「核四」因為坐落在貢寮的龍門，則改稱「龍門電廠」，將來若缺電，重啟的是「龍電」而非「核四」；要不然還可繼續用「金電」、「國電」與「恆電」！

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