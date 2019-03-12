家長教育選擇權該怎麼做？

▲教育政策的訂定是否真的能夠符應教育選擇權？（示意圖／記者季相儒攝）



●宋慶瑋／桃園市立陽明高中校長。

「蓬生麻中，不扶自直」，「近朱者赤，近墨者黑」，道盡了環境影響的重要。學習也是如此，「遇強則強，遇弱則若」，天下父母誰不望子女成龍鳳？教育基本法揭櫫家長教育的選擇權，賦予家長為子女選擇最優教育環境的權利。然而自1968年九年國教至今，教育政策的訂定是否真的能夠符應教育選擇權？實驗教育是不是萬靈丹？私校又為何是高社經背景家長的最愛？到底家長教育選擇權該怎麼做？

立法偏坦，國教崩壞

2004年常態編班入國教法，國中小階段實施常態編班，許多家長尤其社經能力高者，如教授、中小學教師…等，寧可將孩子送往私校就讀。復加上2011年《私校法第57條》，…得不受本法及相關法令規定之限制，自100學年度起，私校可辦入學前考試，菁英集中化，家長趨之若鶩，報名入學考試人數呈3~4倍成長，宛如九年國教前的小六補習歪風，此刻正在上演。常態編班、私校法第57條，驅使高社經背景家長將孩子帶往私校，公校「藝才與資優」教育，以及「楷模學習」全都走樣，國教崩壞莫甚於此。

追根究底找原因

常態編班入法的原因是避免負面的標籤作用，早期A、B段能力編班，A段班主升學，B段班放牛吃草。在國民教育階段，孩子心智尚未成熟，B段班的孩子，出現自我放棄、逃學、中輟、打架鬧事、為非作歹的亂象，因此幾經波折，於2004年常態編班入法。而私校法第57條，主要對象為高中職、大專，給予更多的彈性辦學空間，非常可惜的，並未將國民教育階段排除，損害了國民教育的發展，間接地造就私立學校的「洛陽紙貴」。

實驗教育非萬靈丹

實驗三法於2014年上路，雖有其脈絡可循，無論是學校型態、非學校型態、公辦民營，最終還是得回到高中或大學端接受教育。而選擇實驗教育者，幾乎都是高社經背景的家長，也有越來越多的私校，巧妙地透過實驗教育的名義，避開許多法令的限制，在師資、課程、編班、收費…上，尋求最有利的經營模式，主管機關對於實驗教育的評鑑，似應該更有效地「控管」，以免有像宜蘭縣實驗教育停招的憾事。

公校經營的限制，驅使家長往私校發展

家長擔憂公校經營的三件事，一是行為偏差的孩子與自己的小孩同班，所謂近朱者赤，近墨者黑，私校卻可以篩選排除此類學生。二是遇到不適任或無教學熱忱的老師，家長耐不住冗長的處理流程，選擇離開公校。三是公校經營諸多限制，讓家長卻步，如延後上學、不得於早自習考試、第八節不可以上新進度、第九節不可以留得更晚、假日不可以課業輔導…，這些都是公校的限制，私校卻全都可以做，難怪高社經背景的家長選擇私校遠大於公校。

總之，教育政策必須透過立法才能具體實現，在台灣，政治算計充斥在各個領域，教育法案也逃離不了各類壓力團體的政治操作，強勢的團體有能力讓執政者買單，家長只能在相對比較下做出選擇，燒好香自求多福，尋找出路！

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本文為讀者投書，以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿。