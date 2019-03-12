呂秋遠／年花七千萬「動物外交」　不如先關心台灣野生本土住民

●呂秋遠／宇達經貿法律事務所執行合夥律師。

動物園對於都市的孩子來說，當然有很大的吸引力。平常只能看到流浪貓狗的都市小孩，竟然能看到貓狗以外的動物，這是很令孩子們興奮的（也是悲哀的），而現今的動物園也在轉型中，逐漸有保育動物與教育民眾的設計與功能。然而將心比心，如果我是動物，就算給我再好的環境，我還是寧願在泥濘裡打滾，畢竟生活的空間有限，只能日復一日的在監牢裡打轉，而且必須要讓人類觀賞我的起居生活，這種楚門的世界，我寧願不活。

也是基於這樣的心態，事實上我是反對動物外交的。畢竟將野生動物送離原居地，只為了滿足人類的觀看慾望，對於動物的實在太殘忍。例如國王企鵝不就是應該生活在極地？怎麼會來到亞熱帶的台北？無尾熊不就應該在澳洲，來台灣做什麼？而貓熊，應該留在中國，為什麼要來這裡？為了貓熊，姑且不論迎來嬌客以後，我們必須花費的空間、培育費用等等成本，難道可以帶來任何教育意義嗎？讓動物離鄉背井，來到一個陌生的地方囚禁，讓小朋友雀躍開心，就人類的立場來說，無可厚非。就動物的立場來說，聽你人類在五四三。

中國要贈送貓熊給高雄，不論從照顧能力或預算編列，都很難想像壽山動物園可以承載這麼重的壓力。即便鄧紫棋無法代言高雄，這看來也是韓市長截至目前為止最重要的政績，我還是不認為貓熊可以讓錢進來、貨出去。畢竟根據報載，壽山動物園整年預算才3700萬、門票收入僅1800萬，姑且不論建館費用將近1億，一對貓熊1年就要花上將近7000萬。高雄市民花了3700萬照顧650隻動物，卻要用7000萬照顧一對貓熊，這樣的思維與算盤是不是能說得通？這也是為什麼馬來西亞想要把貓熊歸還中國的原因，因為照顧成本實在太高了。

我們把中國的動物搬來台灣，讓台灣人可以就近「欣賞」貓熊，但是我們沒有人問過貓熊願不願意來（好啦，事實上也無法問）。台灣人對於自己的石虎，寧願蓋汽車廠、開道路毀滅他們的棲地；對於自己的黑熊，也不願意投入更多經費保護，然後卻花上大筆金錢願意資助貓熊的保育照顧，這不是很奇怪嗎？我們已經不能看到雲豹、極難發現黑熊、很難看到石虎，但是我們要在動物園養外來的貓熊？

因為人類破壞棲地與濫捕，臺灣黑熊現在是瀕危等級。反觀中國，在經過多年的努力後，貓熊已經提升為易危等級，還可以當作外交禮物。除了進口貓熊，短暫引起民眾排隊的狂熱與觀賞的娛樂，我們的民間與政府還能作些什麼？把臺灣黑熊拿來當作logo？這應該只是消費黑熊而已。真心愛貓熊，請不要讓牠們遠離棲地，並且多關心台灣的本土動物。

石虎、黑熊、穿山甲、綠蠵龜等族繁不及備載的野生台灣本土住民感謝你。

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