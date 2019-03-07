當「負面行銷」被錯用，高雄的魅力將消耗殆盡

▲高雄「金銀河」燈會的蓮花燈。（圖／翻攝自《只是堵藍》臉書）

●作者／Haruhiko Lin。

負面行銷用在哪裡都可以，但就是不該用在破壞城市的團結上。

我一點都不覺得潘恆旭是個笨蛋草包，從他上任兩個多月來的言行與政策，就知道他是個善於操弄以及工於心計的人。他若在民間企業，的確是個不錯的人才，但要肩負起一個人口277萬城市的期待，他還是差得遠了。

相信大家都有聽過負面行銷這個名詞，潘恆旭是操弄這個的能手。他堅信只要有討論度跟話題性，最終都可以達成目的，從他選前替韓國瑜操盤就知道，他讓韓國瑜竭盡全力亂說話，再透過特定媒體刷存在感，讓韓國瑜的網路聲勢一口氣攀高，這個時候的韓國瑜毀譽參半，多數人覺得他只是國民黨在艱困選區派出來的小丑，但這只是潘恆旭負面行銷的上半部。

要讓負面行銷發揮效益，就是要讓立場切換。葛仲珊花了一首歌專門罵台北一間很難吃的PIZZA，最後爆紅的是PIZZA；全聯中元節廣告影射遭暗殺的陳文成，雖然最後停播，但話題延燒，成為當年度最讓人印象深刻的廣告。這些都是負面行銷還算成功的案例，那潘恆旭是怎麼做的呢？

▲葛仲珊寫歌罵PIZZA店。（圖／翻攝自葛仲珊臉書）

從韓國瑜到高雄，他都用了同一種方法，「他先讓一切成為笑話，接著網路上謾罵與嘲笑開始發酵後，再讓自己變成苦主，製造出可怕的社會對立。」韓國瑜跟陳其邁的例子中，最經典的一句話出自韓國瑜口中「我覺得我好像民進黨，而他是國民黨」，之後不管陳其邁在辯論上講得有聲有色，還是具體端出可實行的政見，在韓國瑜的支持者眼中，就是一種不接地氣的專業傲慢，反觀韓國瑜，他說不出好話，想不出好點子，但他謙卑、願意聆聽、苦民所苦。在高雄市長的對壘中，可以看到潘恆旭的才華，但若在行銷城市，這招實在非常齷齪。

高雄市一月份的代言人白冰冰算是最大的苦主。自掏腰包幫高雄拍MV，本來是好事一件，卻被潘恆旭操弄成老人與年輕人的對立。之後的張琍敏、瓊瑤也是，網路上把攻擊箭靶指向這些長輩，而長輩的粉絲開始群起反攻，潘恆旭贏了，他將高雄熱度炒到最高，但卻把世代和諧一口氣揉爛。

之後的高雄幾次觀光活動，潘恆旭改以操作「貧與富」。「因為我們沒有錢，所以只好在愛河擺夜市」、「我們不花半毛錢，能做到這樣的已經不錯了」、「沒辦法，前朝留下的債太多，首要目標是還錢」等等諸如此類將自己不努力動頭腦所做出來的爛東西，歸咎於「沒錢」。

這些立竿見影的負面行銷手段，短時間內搶盡了版面，因為支持者與反對者的交互攻訐，網路討論度沸騰。每當我看到因為高雄又幹了什麼，留言處一片針鋒相對時，我都會浮現潘恆旭坐在辦公室內冷笑的畫面。負面行銷用在哪裡都可以，但用在城市上，實在令人憤怒。不管這個城市貧窮或有錢、年輕或年邁，都應該團結並一起以城市為榮。現在卻為了個人私慾與愚昧的行銷手段，將最珍貴的文化底蘊與城市魅力消磨殆盡。

你還在覺得潘恆旭痞痞的很好笑？還在以為韓國瑜很忠厚老實？你們看到的這些，都是他們倆聯手一同形塑出的假面形象。想一想，當一個城市充斥粗製濫造沒有質感的東西，人與人之間只剩下對立衝突，它的未來還能多好？丁允恭說的話固然尖銳，但真的一語中的：「城市質感是緩慢累積，但摧毀可以很快。」

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