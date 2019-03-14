給馬前總統：請你認知到習五點對台灣的嚴重性！

▲前總統馬英九。（資料照／記者李毓康攝）



●孟青城／國立大學研究所畢業，曾任職於國關研究基金會，以及立院法案助理，現為智庫研究助理，研究興趣為產業政策及政黨政治發展。

馬英九前總統自從卸任以來四處輔選，對於兩岸議題也經常有驚人之語，一下說要大家正確看待九二共識，一下又說兩岸關係停滯影響非洲豬瘟防疫，但事實上在中國國家主席習近平提出的「一國兩制台灣方案」中，明確指出九二共識就是一國兩制的統一，馬上讓馬前總統的謊話破功。此外，針對非洲豬瘟議題，在政府嚴密監管之下，目前台灣尚未傳出非洲豬瘟疫情，可見馬前總統說的每一句話，都沒有任何事實根據，只是他卸任之後不忘刷存在感而已。

最近馬前總統又說出驚人之語，行政院前院長賴清德受訪時批評馬不知道「習5點」的嚴重性，枉費當過台灣總統，馬前總統竟然回答「有這麼嚴重嗎？」實在令人直冒冷汗，也無法想像這是曾經捍衛國家主權的總統會說出的話。在「習5點」的內容中，已明確表示九二共識就是一中原則，沒有一中各表的空間，台灣只有一國兩制這條路，而中共近日也召開兩會，在兩會上中共的軍方、黨政以及「台灣代表」們，也都配合習近平繼續唱誦一國兩制方案，政協的工作報告更重申「一國兩制台灣方案」精神，並點明要加強與台灣各黨派團體聯繫，這些動作都在在顯示，北京當局已將統一台灣的工作納入政治議程。

面對如此艱難的時刻，蔡政府和國安團隊無不嚴陣以待，就在蔡總統抵抗中共進逼、堅守主權之際，藍營卻在此時拋出要和中共簽訂和平協議，身為前總統的馬英九更說出「有這麼嚴重嗎？」如此不負責任的言語，實在令人感到憂心忡忡。

一步步香港化？

倘若台灣未來真的在國民黨執政下和中共簽訂和平協議，那台灣將一步步走向香港化，我們的房價會被中資炒高，我們的技術和人才也都會被中國吸納，而中國大量的人員和物流也將淹沒台灣，影響和破壞我們既有的生活環境。更嚴重的狀況是台灣或許會陷入和西藏、新疆一樣被壓迫的困境，除了被關押和打壓之外，更悲慘的情況甚至會讓國人流亡海外，這將完全破壞台灣曾引以為傲的民主自由體制，請問這樣的情況不嚴重嗎？擔任過總統的馬英九真的會不知道嗎？

馬前總統會說出這樣的話，不是太天真無知，就是別有居心，或許他真的會願意追求和中國統一的歷史定位，而放棄我們所珍視的自由和民主，但台灣人大多數絕對不會認同。回想當初在馬英九任內發生的太陽花運動，面對學生、國人的擔憂和抗議，馬前總統當初也認為服貿協議不嚴重，只是兩岸生意往來而已，但這背後的經濟統戰眾所皆知，唯獨馬英九狀況外，馬英九這一路走來始終如一，他不是天真無知，就是用裝傻掩飾他的包藏禍心，不論是天真傻還是故意裝傻，台灣都承受不起這樣的代價。

這幾年，中國沒有給台灣多大的經濟優惠，馬前總統當年所說的兩岸互惠，事後證明只是統戰而已。中國市場並非台灣產業的萬靈丹，台灣未來必須持續走自立自強的道路，唯有透過各種創新政策和產業升級，積極發展工業4.0和人工智慧，完全擺脫低端的代工思維，未來我們才有更大的發展機會。

奉勸馬前總統客觀瞭解國際局勢的變化，也要正確認知中國企圖統一台灣的威脅和可怕之處，當中國不斷以軍事、經濟、科技和假訊息對台灣實施非傳統攻擊之時，台灣的當務之急，就是跳脫藍綠，回歸對外一致的立場，來面對中共分化台灣內部的危機。請馬前總統千萬要深刻認知台灣處境的艱困性，和政府團結一致，抵抗中國的野心。

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