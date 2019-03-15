【跨國同志伴侶】台灣願意成為我們的避風港嗎？

●部長與部長的部屋／一對來自澳門與台灣的跨國同性伴侶。



時力提出的「涉外法修正案」被認為是扯釋字748施行法後腿，當中備受爭議的第3點，許可2個外國人在台灣結婚，是最受爭議的地方；但，你可能不知道跨國伴侶、甚至是外籍留台居留同志的困境。

這件事被不少媒體報導，社會大眾甚至是挺同方，也有不少人留言批評跨國伴侶，甚至認為跨國應該滾回國，沒有資格跟台灣人結婚。我們回想起來，台灣同志也一直受這種壓迫，因為壓迫，我們爭取；因為壓迫，社會給予憐憫與支持，我們只希望大家也可以給予我們支持。

▲立法院同婚法草案逕付二讀朝野表決攻防。（圖／記者屠惠剛攝）



「涉外法修正案」沒有要扯後腿

如果真的是要扯後腳，要推出來的應該是另一部叫「同性婚姻法」，這才是跟釋字748施行法有抵觸的草案，為了可以保障釋字748施行法順利通過，又希望保障在台外籍人士的權益，才會單點推出「涉外法修正案」，這跟釋字748施行法是2個獨立而且不相關的法案，就像現在又要再修法禁止UBER，是獨立的法案。

我們始終如一先想到的是台灣同志的需要，才想到自己的需要，就像過去一樣，我們知道就算直接修民法都不會惠及我們，但我們一直以來都跟台灣同志走在一起，我們不可能扯大家後腿，別忘記，我們深愛的另一半是台灣人，縱使另一半不是台灣人，我們也深愛著這片土地。

或許有人說，這個法案反同方又會大做文章，但反同方不管什麼事都可以做文章不是嗎？當初婚姻平權反同方吵得最大的是「下一代」，就是同志父母的繼親問題，為何親權不是扯後腿而跨國是？我們只希望一起走在同一條路上，我們從沒有想過要扯任何人後腳。

不想再流浪...跨國同志可以在台結婚嗎？

很多在台居留的外國人，他們也是同志，但大家知道嗎？「居留權」是可以因為婚姻關係而共享的，也就是說如果一方是在台居留的外國人，而他的配偶也可以有居留權在台一起生活；但，現在外籍在台居留的同志，或是外籍在台禁止外國婚的異性戀（如柬埔寨人），他們的配偶是無法透過配偶身份獲得居留權的，但如果可以允許在台居留的外國人在台結婚而承認，他們就可以依法為配偶辦理居留。

而在台生活的雙外籍同志伴侶，更是少數中的少數，面臨的困境不單單是「有沒有婚姻保障」，而是「我們還有沒有機會再見」，跨國伴侶的生活其實一點都不浪漫，有人賣車賣房，只為了辦投資簽證跟伴侶生活在一起、有人的居留6月就結束，他們必須分開、有人每月花薪水的一半買機票只為見伴侶一面，我們跨國伴侶也很想安居樂業，好好努力為將來奮鬥，但我們要克服的生活阻礙實在太多太多，我們為愛可以犧牲一切，但當我們已經耗盡所有時，我們也只能一直耗下去，而沒有解套的方法。

我們也知道，我們是少數中的少數，我們更不希望放棄更少數的權益，因為我們都了解，當台灣同志高高興興結婚之後，我們跨國伴侶有沒有人願意為我們發聲已經是一個問號，更別說人數更少的雙外籍同志伴侶。

或許有人說，這只是少數中的少數，但，同志一直被打壓不也是因為少數嗎？少數的權益就應該被忽視嗎？而且這一草案是單純修正《涉外法》的一部分，跟婚姻傳統、中華價值、下一代幸福都不會有任何影響，我們只是希望可以跟大家一樣，有一天可以「一家團聚」。

我們一直都跟台灣同志走在一起

▲高雄同志大遊行。（圖／記者林敬旻攝）



不管是1124、戰立法院、大遊行、中選會抗議、公投連署拉票、上街遊說，我們跨國伴侶也一直跟大家走在一起、一起爭取，當大家看到最後一哩路時，希望大家別忘記這批昔日戰友，一起打拚到今天；我們過去一直支持，現在也不可能扯大家後腿，將來只希望大家還記得我們還在爭取。

在台灣同志爭取權益時，跨國伴侶們同樣努力在國際上發聲，除了我們2人被路透社報導，許多跨國伴侶也在本國的社群、媒體、報導聲援台灣的婚姻平權，因為我們身為其中一員，我們沒有缺席的藉口，跨國伴侶也始終如一地支持台灣同志，我們過去在國際上發聲推進，今天也不可能扯大家後腿。

我們可以等，就像台灣同志已經等了很久，但請求大家不要禁止我們發聲的機會，我們發聲不是為了扯後腳，只是我們也需要生存，這個法案只是希望可以留在立法院，到釋字748施行法通過之後可以拿出來討論，我們也只是希望可以跟大家走在一起，我們也想跟大家一樣，有一天開開心心的結婚，就像台灣同志一直在羨慕異性戀一樣，我只希望將來這條平穩的路上，有小小的一塊可以給我們跨國同志走在一起。

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