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【同婚專法】劉育豪／請給尊重「民主」的自己一個掌聲

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▲行政院提出《司法院釋字第748號解釋施行法》。（圖／取自免費圖庫pixabay）

●劉育豪／高雄市性別公民行動協會理事長。

針對同婚爭議，行政院依去年年底公投結果，提出《司法院釋字第七四八號解釋施行法》。此一專法之存在，即為歧視，這是很明顯的道理。

不過，需要多想一想的是：往回看，700多萬的反同民意是不是民意？（裡面當然有詐騙成份，然而逝者已矣，正義早就討不回來了）。對於蔡政府來說，那實實在在的巨大聲浪，它能不顧嗎？它能就丟到旁邊，跟反對方說出「不好意思我才不會鳥你呢」，嗎？

請不要那麼天真。執政絕對有壓力，來自四面八方，不是只要關照某方即可。

現在這個局面，我還是覺得要給我們自己很多的掌聲。我始終在思考關於挺同方跟反同方最大的差別，除了人權概念上的落差以外，還有一個極為明顯但比較少人提及的就是：我們認輸，完完全全地認輸，而不像下福盟那樣，有了1，還要2，得了3，更要4，跳針個不停。

記得11/24公投開票那天，我根本忘了哭。假設差距只有幾萬甚至幾千票，我猜我一定會哭到眼睛瞎掉也不一定，因為，絕對、絕對會很不甘心。可是，我們輸了人家300多萬票。那個差距根本讓我的眼淚完全逆流，畢竟，就民主程序來說，那些眼淚根本不值一哂。我必須尊重投票結果。

你也必須。每個人都必須。

蔡政府也確實這麼依法行政地做了。於是推出了這麼一套專法，在名稱上完全出人意表，避開了最大的爭點，甚至另闢蹊徑地撐出了極大的討論空間。

我並不覺得蔡政府是在投機取巧，兩邊討好。

去看蘇貞昌在公佈草案當晚的臉書發言，可以明顯感受得到，他和他的團隊是站在挺同方這邊的。他們絕對地重視人權，並且絕對地尊重公投結果。這是非常非常非常不容易的一著棋。

他們落了子，接下來，戰場來到了立法院。

於此，你還要扯後腿嗎？還要一邊喊著「給我完全平等的婚權」，卻不試著讓局勢先慢慢穩定下來，接著才有機會讓真正的平等，好好落實嗎？

不要忘記，我們「永遠的敵人」不是蔡政府，而是當初提出反同公投案的那群人。千千萬萬不要忘記這一點。

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