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趙春山／接近選舉，「狼又來了」！

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 ▲高雄市長韓國瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲▼ 趙春山，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授、亞太和平研究基金會董事長。（圖／翻攝自維基百科）●趙春山／曾任政大國關中心副主任、東亞所及俄羅斯所長，並參與政府中國大陸事務諮詢工作，見證兩岸關係不同階段的發展。深信兩岸和平發展是維持現狀的最佳途徑，認為台灣不應在中華民族偉大復興的道路上缺席。

台灣每到選舉，有人就會拿「中共牌」在手中玩一玩，希望藉「中國威脅」達到吸取選票的效果。去（2018）年九合一選舉，民進黨就指「中國介入」影響選舉，連美國也為民進黨的說法背書；但台灣選民只關心民生議題，對中共是否介入的問題不感興趣，民進黨最後還是吞了敗仗。

最近，「韓流效應」隨著總統大選到來而逐漸擴大。韓國瑜希望藉大陸市場，落實他選前所做「人進來，貨出去」的承諾，而且選後更加碼，提出設立自由貿易區的主張，這些都引來了對手的批評，認為中共透過「買辦」持續進行經濟統戰。

統戰，就是「統一戰線」的簡稱，它被中共視為「革命」的「三大法寶」之一，另外兩個是「武裝鬥爭」及「黨的建設」。按照毛澤東的說法，統一戰線的中心思想是「聯合次要敵人，打擊主要敵人」。中共過去在黨內搞統戰，以「聯左、拉中、打右」來進行權力鬥爭；在國際也搞統戰，如冷戰時期的「聯美制蘇」；在台灣，中共早就進行統戰，即聯合統派力量、拉攏中間勢力，打擊台獨分子。現在有人重提經濟統戰，是因為大陸經濟實力強大，有能力運用經濟工具來達成它的政策目標了。

其實，國家經由對外援助，以達成對外政策目標的例子很多。對外援助可分為：軍事援助、技術援助、贈與和進口物品計畫，以及發展貸款。戰後，美國就運用這些援外計畫來實施它對共黨國家的「圍堵政策」。「馬歇爾計畫」就是一個具體的實例，它確實強化了西歐國家免於受到共黨勢力侵蝕的能力。五○年代初期，蘇聯也曾利用龐大的金援，來獲取中共對它的效忠。中蘇關係惡化後，蘇聯立即撤回並且停止對中共的援助計畫。

經濟統戰？

美國運用經濟工具是有選擇性的，從某種程度看，也可視之為一種「經濟統戰」。美國在冷戰期間，以區別待遇的方式，給予「反蘇」的共黨國家獎賞；對「親蘇」的共黨國家則施以懲罰。獎賞跟懲罰的工具就是「最惠國待遇」（MFN）。除此之外，美國更聯合西歐和日本，對於共黨國家的技術轉移問題，進行嚴密的管控。美國今天視中共的一帶一路戰略為「中國版的馬歇爾計畫」，也就是認為，中共運用經貿工具來實施全球化的經濟統戰。

列寧曾說「堡壘最容易從內部破壞」，台灣要如何來對抗中共的經濟統戰？過去在李登輝時期，曾經採取「戒急用忍」的政策，意圖減少對中國大陸的經濟依賴，並且提出南向政策來轉移市場，結果沒有成功；陳水扁上台後不久，也把「積極開放，有效管理」的大陸經貿政策，轉變為「積極管理，有效開放」，也沒有獲得成功；蔡英文上台後，為了對抗中共的經濟統戰，提出了「新南向政策」，到目前為止也尚未看見具體成果。如何反制經濟統戰？消極的做法，當然是採取防堵政策，也就是透過政府的法律規章，把兩岸的經濟互動，限制在政府可以有效的控制範圍之內，如果無法可依，才透過道德勸說。目前政府的作法，似乎是依循這樣的軌道進行。

積極的辦法，當然是要強化自己的體質，培養百毒不侵的能力。要強化體質，首先就是必須加強內部的團結，形成真正的「命運共同體」。以目前藍綠惡鬥，尤其是基於政黨利益的考量，這是一個知易行難的問題。

其次，就是要踏出全面開放的步伐，吸收來自四面八方的能量，自然也包括對岸在內，這就必須加強對外政策和大陸政策之間相輔相成的關係。尤其，必須在大陸政策方面，做出重大的調整。選舉當前，要進到這一步，更是難上加難了！

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