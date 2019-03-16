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評／警界不應為人事紛爭「自曝其短」！

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▲▼新北市警察局長陳檡文才剛上任，就被爆料公器私用，特權簽單不付帳，他出面澄清有結清帳款並公開致歉 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北市警察局長陳檡文（右一）。（圖／記者陳以昇翻攝）

文／劉自祥 (文字工作者)

延宕一段時日的警界人事升遷案總算部分底定，但由此而引發的人事紛爭並為落幕。有心人士還是不時，或放話、或檢舉，製造紛擾。

有人質疑這波人事案，內政部長徐國勇有參與主導，是「政治力介入警察人事權」，這種說法根本魚目混珠、無的放矢。

《警察人員人事條例》中明定警察職務之遴任權限：警監職務，由內政部遴任或報請行政院遴任；警正、警佐職務，由內政部遴任或交由直轄市政府遴任。內政部主導高階警官人事，是法定的權力和職責所在，放任不處理才是失職。

所謂尊重「警政人事一條鞭制度」，無論是內政部長、行政院長對於警政署長遴選安排，通常都會信任、尊重，不做過多的干涉。這種說法，只表明現在一些警界高層的權力膨脹，不希望被外界監督，想要封閉為「獨立王國」的心態。

試問，內政部長要向行政院長，甚至總統負治安治理的全部政治責任，若不能拔擢優秀警官，為國所用，服務社稷，如此作為警政署的直接上級單位，內政部何來統領的正當性和話語權威。

大家還記得，1997年當時白曉燕命案發生後，當時內政部部長林豐正為此辭職，政務委員馬英九也辭去一切職務，並促使連戰內閣的改組。因此內政部在對警政署的領導方面，不能有責無權。

然而，這次新北市警察局長一職，由徐國勇點名的原航警局局長陳檡文出任，卻成為人事鬥爭的焦點。

徐國勇力挺陳檡文的理由為二：

一、在去年九合一選舉時期，徐國勇明令警政單位以「反賄」為首要任務，並以此績效做為今年警界人事升遷的考核依據。陳檡文雖然當時擔任航警局長，但全力調度配合地方的查察賄選成績出色。

二、過去幾個月非洲豬瘟防疫緊要時期，航警局全力支援機場海關查緝非法攜入的違禁豬肉製品，功不可沒。

不過少數警界人士，卻以「反賄」、「防疫」不是航警的工作執掌為由，放話阻撓、干擾陳檡文出任新北市警局局長。

但是不分類別，所有的警務人員都有杜絕任何犯罪行為的使命和義務，航警局全力配合「反賄」，乃天經地義之責。

當防範非洲豬瘟疫情升級到國安層級，為保護台灣數千億產值養豬業，連隸屬中央的保警總隊，都被調度上百警員支援防疫工作，難道航警局配合防疫，有撈過界嗎？

更可笑的是，陳檡文甫上任不久，就遭有心人士檢舉爆料，指涉他「買保養品賴賬」，害得他為了這惡意的指控，出面澄清，實在令人寒心。

以這種爆料，造成警界惡質人事鬥爭風氣，攤在國人面前，才更是故意傷害警察的榮耀與形象。

在歷次民調中，警察都是最受國人敬重的公務人員團體，警務人員，尤其警界高層，應該共同維護自我的格調和信譽，心胸寬闊，不應為了內部人事紛爭，在公眾面前再三「自曝其短」，讓人貽笑大方。

●作者劉自祥，文字工作者。此文為讀者投稿。以上言論不代表本報立場。88論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net

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