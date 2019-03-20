【Bigbang勝利醜聞】在韓國生存的女人、女藝人到底有多身不由己？

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近日，被指涉嫌仲介色情服務的南韓組合BIGBANG成員「勝利」（本名：李昇炫）已宣布退出演藝圈。

勝利遭爆出涉嫌性賄絡、仲介性交易的醜聞。不只如此，此案還牽扯出案外案，勝利的手機中有一「淫魔群組」。南韓媒體SBS再度披露，歌手鄭俊英在群聊裡散播偷拍的性愛影片，受害女性至少10人。而在群聊裡的男星還有歌手崔鍾訓、男團「Highlight」前成員龍俊亨，以及近日被爆出的第五人，「CNBLUE」李宗泫。

這次事件，讓大眾看見韓國演藝圈藏污納垢的真相。在韓國生存的女人、女藝人到底有多身不由己？

▲「勝利」醜聞事件簿，除提供性招待、更潛藏著韓國的偷拍文化、政界與演藝圈勾結之情事。（圖／「女性主義有事嗎」粉專提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



勝利在韓國投資多家夜店、咖啡廳、餐廳等等，事業做很大的他，平常也給人花錢如流水的形象。粉絲們甚至稱他為「勝茲比」，將他比喻為大亨小傳中的蓋茲比，顯現出他平常出手闊綽、富家公子的形象。

南韓的一間網路媒體披露，勝利竟將他投資的夜店當作招待外籍投資者的色情場所。他曾要求下屬找兩個「聽話的孩子」到位於江南的Arena夜店做性招待。2019年，傳出勝利投資的夜店Burning Sun店員下藥性侵女客人，勝利甚至擔任高級皮條客的角色，提供性招待給貴賓、或者是商業夥伴。

根據媒體報導，Burning Sun的VIP客人曾透露，這間店會鎖定有錢的客戶，私下給他們看年輕女孩的裸照，表示他們都「準備好了」。但這些女孩看起來都毫無意識、像是喝下神仙水的樣子，「他們說得像是這群女孩是美食或禮物一樣，還說對這些女孩下藥後，會性侵她們。」

一瞬間，事業有成、又身為藝人的「天選之子」形象瞬間崩塌。

「要不是她發現我偷拍，嘿嘿⋯⋯我還想繼續睡她」



但這還不是全部。勝利的醜聞宛如粽子一般，拿起一個扯起整串，牽扯出案外案。當勝利的手機送去送修後，一個有許多藝人在內的對話群組被翻出，這個群組中有大量的性愛影片，全都是偷拍而來的。

影片的流出者，是韓國歌手、主持人鄭俊英。他曾將與前女友、或者在夜店認識的女生的性愛影片偷拍下來，傳到這個「淫魔群組」中，分享給其他藝人朋友。他甚至曾被其他受害女性抓到過，但他卻當作沒事的向龍姓歌手好友說：「要是沒被發現⋯⋯我還想繼續睡她。」

他曾拍攝前女友的性愛影片、並傳播，接受警方調查時，警方甚至想幫他煙滅證據，當年負責的員警不僅未沒收鄭俊英的手機，還致電到他託付還原資料的私人辨識企業，提議說「不能以機器老舊，資料無法還原為由，幫忙寫確認書嗎？」企圖湮滅證據。這不只是韓國演藝圈中的單一事件。這是整個演藝圈與警方、甚至是政界勾結的縮影，勝利的醜聞，讓韓國上上下下醜態畢漏。

這件事為什麼會引發軒然大波？在韓國，Bigbang可說是數一數二的大天團，他們可是韓國娛樂圈的頂級人物。如果你平常有在追韓劇，你應該會知道：韓劇中使用的手機、化妝品，全都是國貨，因為韓星可以說是韓國的國策，也可以說是種外交政策。這就是為什麼，警方要力保這些「重點藝人」的原因。

當性犯罪發生，檢討受害者必成為劇情



在《有事嗎》的讀者看來，這些男藝人的惡行，完完全全就是犯罪。然而，對某些人來說，並不盡然。這次的事件更揭露了一件嚴重的社會問題。鄭俊英的偷拍醜聞爆發後，許多網友便開始討論：在他偷拍的名單中，有沒有女藝人？

一連串的猜測，在韓國的論壇上就此炸開。

當性愛影片遭到偷拍並且流出，片中的「女主角」們分明是受害者，而今她們卻要承受輿論的壓力，一名著名演員吳超熙便在IG上抱怨：「我到底要接到多少次『關切電話』？」

遭到捲入性醜聞的女星，就算是受害者，她們仍免不了被譴責的命運。例如，韓國女星具荷拉曾遭男友施暴，被打到子宮出血、前男友甚至揚言外洩他們兩人的性愛影片，試圖毀掉具荷拉的演藝生涯。即便如此，當時韓國的演藝圈討論論壇，還是有許多人譴責具荷拉只是在「炒作」。

具荷拉當時也不斷主動發訊息要求當面談判。她怕的不是被民眾斥責暴力行為，也不是怕戀情曝光，而是擔心兩人交往時拍下的性愛影片曝光，前男友當時以性愛影片威脅，後來具荷拉在身心煎熬的情況下，主動召開記者會道歉、坦言有性愛影片的事實。

這就是在韓國演藝圈冒著血泡的事實：她們被偷拍的性愛影片遭流出，作為受害者的人卻要為此道歉。

在韓國的演藝圈生存很難，因為競爭激烈。而一名女星若是流出性愛影片，自然會被經紀公司「棄保」，畢竟有這麼多人要取代她的位置。此時人人都會謾罵她是婊子、甚至懷疑他的演藝生涯是不是都靠「潛規則」上位，但沒有人會譴責將影片外流的人。

我的生活，不是你的A片



韓國的偷拍文化非常嚴重，甚至已經成為社會問題。勝利一案出來後，更是讓大眾知道，這個犯罪行為，已經滲透到上流社會、演藝圈、政商界。

不知道你還記不記得一個十年前的案子？據香港媒體報導，29歲女星張紫妍上吊自殺，她在遺書中寫道，在出道期間，她被迫向企業主、演藝圈甚至是新聞界等31名高層人士提供上百次性服務。更誇張的是，她生前被經紀公司逼迫做絕育手術，方便這些高層們不用戴套。為了讓張紫妍處可以隨時提供服務，公司甚至會讓她在與這些高層上床前吸食毒品。

冰凍三尺，非一日之寒。

熟人之間，從來都不「安全」

這些人至今逍遙法外，畢竟警方與政界關係密切，又怎會查得出東西。這些事件從十年前就在韓國上演，直到勝利一案被爆出，都還是一樣的劇情。

根據《商業周刊》，除了遭陌生人偷拍，南韓色情網站也還流傳許多「復仇式性愛片」（Revenge Porn），這些影片多半是情侶分手後，其中一方為了報復前伴侶，在未經同意下公開對方的私密照、性愛影片。南韓女性律師協會（KWLA）的研究指出，11%的偷拍犯罪是熟人偷拍，而熟人犯案多半發生在情侶或夫妻之間。

▲根據主計處的資料顯示，台灣有將近六成的性侵案件發生在認識的人之間。（圖／「女性主義有事嗎」粉專提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

這件案子是否可順利偵查下去？韓國的真實事件，恐怕都比他們的影視作品來的精彩許多。

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