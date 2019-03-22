閻大富／「莎喲娜拉 Ichiro！」和鈴木一朗說再見

●閻大富／文字工作者，政戰學校新聞系畢，曾任職國防部軍事新聞通訊社、漢聲電台，6年中華職棒轉播經驗，退役後任中廣記者。

東京時間3月21日晚間九點三十三分，當背號51號的鈴木一朗（Ichiro Suzuki）八局下從東京巨蛋右外野跑向休息區，強忍著淚水和隊友擁抱，滿場不捨球迷泛著淚光起立高喊「ありがとう Ichiro！」（謝謝你一朗）那一刻，愛棒球的你應和我一樣已紅了眼眶，內心激動、澎湃不已。能見證鈴木一朗傳奇的棒球人生，是「棒球之神」賜予我們的恩典！

一朗在賽前告知水手隊球團，比賽結束後將正式退休。日職九年、大聯盟十九年，合計長達二十八年的職業選手生涯就此畫下句點。

▲鈴木一朗強忍著淚水和隊友擁抱。（圖／路透社）



今年剛加盟水手的日籍強投菊池雄星和一朗最後一別時，瞬間潰堤哭成淚人兒，一朗還拍拍小老弟的肩頭安慰他。這天是菊池在大聯盟初登板先發，他怎麼也想不到處女秀居然巧合地和神人級「賢拜」退休同一天，相信這一幕會是他一輩子難以抹滅的記憶。

一朗在賽後記者會上宣布正式引退，他說：「感謝棒球實現了我人生許多夢想。」

雖然一朗最後一場比賽只留下四打數零安打的成績，但沒有人會介意，因為他給球迷的回憶實在太多了！不是因為他保有大聯盟單季最多262支安打，以及連續十季都擊出200支以上安打的金氏世界紀錄，或是美職3089支、日職1278支安打，生涯3成11打擊率的恐怖成績。而是他嚴格的自我要求，專注比賽的態度，以及日復一日枯燥的體能、球技訓練，成為所有棒球選手的榜樣，成為球迷眼中的模範生。一朗對棒球的熱情、堅持，以及不服輸的韌性，成就他今日的偉大。

一朗在2001年和西庄剛志兩人開啟了日籍野手闖盪大聯盟的一扇門，後續才有松井秀喜、松井稼頭央、井口資仁、福留孝介、青木宣親和川崎宗則等球員不斷挑戰大聯盟的事蹟。

一朗剛到美國時，全大聯盟與媒體都質疑，憑他身高180公分、體重77公斤這麼不起眼的身材，能打出什麼好成績。一朗以驚人的跑速（本壘到一壘的時間大約落在3.65到3.75秒）和銳利的選球能力，第一年就以3成50打擊率，242支安打的超人成績囊括美聯新人王、MVP、安打王、盜壘王、打擊王及外野金手套獎，即使有很多專家認為一朗的安打許多是內野安打（內野安打近700支，突襲式短打打擊率高達6成以上），只求球棒與球接觸（contact），但沒有技巧和速度，想要比球更快上壘也絕非易事。

▲鈴木一朗為球迷簽名。（圖／達志影像／美聯社）



多數球迷知道，一朗的成績不是靠天份，而是從不休息的練習、有計畫且規律的鍛練得來。一朗的父親是一位棒球狂熱者。他讓一朗讀小學時就加入棒球隊，放學後還親自帶一朗練習打擊，一直到晚上十一點才回家休息，即使是學校考試期間也照練不誤。

進大聯盟後一朗在美、日家中和主球場都各放一套專屬的特殊健身器材，用來訓練打擊、跑壘和守備所需要用到的核心肌群及身體柔軟度，這樣的訓練幾乎全年無休。

曾當過一朗隊友的前洋基球星基特（Derek Jeter）曾撰文指出，一朗甚至不知道「休息」是什麼樣子。也因為規律且近乎鐵人的訓練和自我要求，才能讓已45歲的一朗還能在場上打擊、跑壘和守備。大聯盟今年海外開幕戰第一場比賽，一朗從右外野以「雷射肩」直傳三壘的精彩畫面，連隊友都看得目瞪口呆。但人身畢竟不是鐵打的，春訓已明顯看出一朗退化加速，打擊率不到一成，狀況一直調整不佳，成為他萌生退意的最後一根稻草。

長年跟著一朗自主訓練並擔任餵球投手的奧村就曾說，「一朗揮棒已經跟以前不一樣，臀部、胸部都有過早轉向投手的狀況。顯然他的視力正在惡化。」這可能正是一朗成績快速下滑的主因，就算守備功力仍屬上乘，但最後也只能選擇退休。他說，「已經努力過了，所以不後悔。」

▲球迷起身為鈴木一朗鼓掌歡呼。（圖／達志影像／美聯社）



一朗讓棒球最高殿堂的大聯盟從質疑到肯定他的棒球實力。也讓亞洲球員看到，身材條件不如人無妨，只要選擇最適合自己體型的攻擊、守備和訓練方式，不必只靠肌肉爆發力和力量，也能在大聯盟有一席之地。

我們何其有幸與一朗處在同一個世代，他帶給球迷的不僅是棒球美技和愉悅的觀賽經驗，還有他始終如一的態度和專注，讓我們在回憶這位名人堂級球星時充滿感恩，「Thank you Ichiro！」棒球人生因為有你而圓滿！

熱門點閱》

►等了百年的復仇！道奇尬上紅襪，一場「世紀豪門對決」

►看更多【閻大富】專欄

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●以上言論不代表本網立場。《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿。