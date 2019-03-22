顏擇雅／賴神和韓神，誰才是奇才？

▲總統大選會不會變「三神」之戰？（合成圖／記者屠惠剛、劉亮亨攝）



●顏擇雅／雅言文化創辦人。

賴清德聲明最奇特的一句，是讚美韓國瑜是「百年難得一見的政治奇才」。

我們都知道，大概從十月底鳳山造勢開始，媒體就無時無刻都是韓國瑜，許多言論都近乎造神，但稱讚他是奇才卻是第一次出現，何況還是百年難得一見的奇才。

如果比較基準只限於台灣，意指韓國瑜勝過李登輝。如果是華人世界，意指韓勝過毛澤東，李光耀。如果是全世界，那就是把韓國瑜拿來跟邱吉爾，小羅斯福比了。

這真是非常驚人的發現。所以，我們不妨來仔細推敲，韓國瑜目前顯露的政治才幹有多少。

韓流竄起的里程碑是三山造勢，這些活動會吸引外地群眾專程赴高雄參加，兩大吸引力是國旗旗海與「夜襲」合唱。這點我認為跟韓本身才幹無關，跟他的眷村背景較有關。

別說高雄，應該說整個南部，歷來縣市首長民選，眷村或外省子弟都沒被國民黨提名過。趙少康，馬英九在台北選市長時，造勢場合也出現過國旗旗海。高雄因為是第一次，所以又更激情。

當然必須先有人海，才有旗海。三山造勢不可能只有外省族群動員吧。這裡你就要講到韓國瑜不同於趙少康或任何外省二代的一點 : 庶民經濟牌，自稱「賣菜郎」，成功拉到原本投綠營的農漁民，小商販，年輕人。「漂向北方」kuso 版MV快速傳播，「又老又窮」成功製造話題。這些都可以歸因於其政治才能。

眷村子弟可以挖到綠營牆角當然很罕見，但這種成功卻也有無關才能的成份，那就是北京助攻。北京雖然一開始並沒注意到韓國瑜，但「貨出去人進來」 這句話可以散播出去，的確是拜北京三年來砸錢拉攏南部農會系統之賜。韓有辦法與國民黨本土派如此馬吉，靠得也不是天縱英才，而是當年娶對老婆。

然後，韓本人曾經失意，曾被馬金剝奪立委參選資格，小時候不愛念書，正好一反馬英九，趙少康等傳統外省政治明星的菁英尊貴氣，符合目前反建制的時代氛圍。這是個人形象帶來的分數，亦跟政治才能無關。

再來講他一句超殺的口號，「民進黨不是高雄人的爸爸」。這句話為何超殺 難道不是因為當時許多局處首長是代理，讓高雄人覺得不受民進黨重視嗎？首長是代理，一定會影響決策力，也較難叫動下面的人。

那問題來了，為何當時有那麼多局處首長是代理？如果陳菊人馬已經北上，公認繼任者是陳其邁，為何不讓陳其邁人馬提早進去市府？原因是雙方人馬是不同派系。「民進黨不是高雄人的爸爸」一語之所以超殺，並不是韓國瑜很厲害，而是跟民進黨內部問題較有關。

但賴清德顯然不這麼想，才說韓國瑜是奇才，百年難得一見的奇才。這讓我憂慮他可能沒有學到高雄輸掉十五萬票的教訓。

許多人說賴清德出來不會影響黨內團結。但是團結又怎樣呢？三山造勢之後，民進黨在高雄可說團結到不能再團結了。但「民進黨不是高雄人的爸爸」完全可以打敗全黨的團結。

賴清德如果挑戰蔡英文成功，馬上就會影響到蔡蘇政務推動。就好像市長局處首長是代理，一定影響高雄政務推動一樣。這是送子彈給對手，黨團結又怎樣？

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