嘉義鄉下出身、台灣技職教育培養　梁見後值得台媒關注

▲ 美超微創辦人梁見後的故事，遠比黃仁勳、蘇姿丰還要勵志。（圖／翻攝超微YouTube官網）

● 顏擇雅／雅言文化創辦人

這幾天真是被黃仁勳洗版了。蘇姿丰也受到相當多報導，但我最關注的卻是梁見後，想介紹他一下。

1993年，我媽有一半的時間是在美國陪我住。有一次她要回台灣的前兩天，告訴我說她剛在台美人的聚會遇到一位剛創業的嘉義人，剛好需要有人幫忙帶一份文件回台灣給弟弟，他自告奮勇要送我媽去舊金山機場。我不太高興，我們雖然沒車，但去機場算方便，幹嘛被人載呢？還是陌生人！我也認為搭飛機幫別人帶東西是大忌。寄文件怎不用FedEx？

我媽則叫我閉嘴。那位嘉義人看起來超老實、超熱情，幫他帶個文件有什麼關係？

然後到了2012，我媽很興奮拿一篇《財訊》文章給我看。當時美超微已是世界知名伺服器大廠，我媽念了好幾次「梁見後」三個字，一直說：「這麼奇特的名字沒錯啊，就是那位！」想到一位她認識的土味十足的年輕人日後竟成了億萬富翁，她超興奮的。

因為這緣故，我之後只要看到Supermicro或Charles Liang的新聞，都會跟我媽講。今年Supermicro成了妖股，我就很可惜我媽不在了，不然她一定會把梁見後跟她說過的奮鬥故事再覆述一遍給我聽。他載我媽的那趟車程大約40分鐘，都是他在講自己的故事。

▲ 黃仁勳和蘇姿丰的成功，多少跟投對娘胎有關。梁見後卻百分百靠自己。（圖／記者湯興漢攝）

我認為，跟黃仁勳和蘇姿丰比起來，梁見後的故事勵志多了。黃仁勳和蘇姿丰的成功，多少跟投對娘胎有關。梁見後卻百分百靠自己。他不像黃、蘇有母親是台灣望族之後，有父親是高級知識份子。他出身人口外流嚴重的窮鄉（嘉義縣竹崎鄉獅埜村，本來的唯一國小已經廢校），父母務農，七個小孩從小都要幫忙農事。他從沒念過高中，先念嘉義高工，再念台北工專（今台北科大），半工半讀，一邊資助弟妹學費，一邊念台灣工業技術學院，遲至26歲才赴美留學，因為去美國的錢也都要靠自己努力賺，並且省吃儉用。赴美不到十年，英文還很破（我媽講的）就創辦了美超微。

張忠謀不是說美國製造業的瓶頸就是缺乏技職教育嗎？梁見後就是台灣技職體系培養出來的。所以台媒應該去問他台灣技職教育有哪些優點，我們才知有哪些教育方法是我們一定要保留，就算消失了也一定要加以恢復的，才能維持我們的優勢。

▲ 梁見後是台灣技職體系培養出來的，先後就讀嘉義高工、台北工專。圖為嘉義高工。（圖／記者翁伊森攝）

梁見後創業也不是一帆風順。美超微正好是在金融海嘯前不久上市，時間再糟不過了，股價最慘曾跌到3.63。今天股價則是771。

台媒對他的報導都有強調他的成功是「兄弟同心，其利斷金」。我想他們兄弟那麼團結的原因，是父母根本沒能力給子女受良好教育，所以兄姐很早就知道自己必須是弟妹眼中的好榜樣，也必須幫忙把弟妹帶大。這樣的家雖然物質匱乏，生活辛苦，卻格外團結。

梁見後的妻子劉秋菊跟他一起創辦美超微，如今也是億萬富翁。他們夫妻有五個小孩。以美國有錢人標準，五個小孩也超多的。可見這對夫妻都認為大家庭很棒。

如今台灣人這麼不喜歡生小孩，台媒應該去請教他為什麼想生五個。也可問他父母是怎麼教的，讓兄弟這麼團結。

台媒也都有寫說梁見後是個要求很高的老闆。老闆要求高，在台灣並不稀罕，何況他還是個苦過來的鄉下小孩。問題是梁見後要管幾千名美國員工，我就覺得這很稀罕了。台媒不是都寫說台積電的美國工程師不願加班嗎？

也許台媒可以請教梁見後一下，他是怎麼管理美國工程師的。我相信對台積電會很有參考價值。

▲ 「要求很高的老闆」在台灣並不稀罕，但台灣人要管幾千名美國員工，這就值得台媒關注了。（圖／記者李毓康攝）

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