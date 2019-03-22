宋兆文／地表最強戰車，將加入國軍行列

●宋兆文／前海軍陸戰隊上校、現為國防部資深諮詢委員，國軍將領與兩岸三地媒體稱「宋老師」，著有《決戰釣魚台》、《遙遠的國土》、《釣魚台戰役》。



據悉，我陸軍司令部已經向美國提出，「M1A2戰車發價書需求信函」採購兩個營的M1A2主力戰車，數量約為108輛，依據美國軍售法規，美國政府應該在120天之內決定，並正式通知國會，目前美國尚無反對聲浪，看來此項盼望已久的軍購，今年有譜囉！

M1A2完成採購之後，可能在第六軍團裝甲542旅、裝甲584旅，各增加一個M1A2營，捍衛台灣新竹以北，少數將交給陸軍裝甲兵學校，作教學使用。

個人認為未來若國防經費狀況允許，陸軍10軍團／八軍團／花東指揮部／澎湖指揮部，應各增加一個M1A2戰車營，若能有總數300輛的M1A2戰車，大陸99式主力坦克（ZTZ-99），無論在哪裡登陸上來，都會被M1A2殲滅！

在沒有廉價國防前提之下，美國M1A2戰車造價約1000萬美元，大陸99式造價僅為160萬美元，「一分錢，一分貨！」M1A2比99式要貴840萬美元，一輛M1A2可買6.25輛99式，M1A2當然是有貴的道理所在。

99式半埋式砲長觀測瞄準設備，造成砲塔正面有不少面積，沒有強固裝甲來防護。從外表明顯看出，車體前部以下有一半靠後，因靠後部位若有厚重的裝甲鋼板，必然要佔用駕駛手操作空間，所以正面下半部沒有足夠裝甲鋼板防護。

另外99式所謂「約束陶瓷複合裝甲」從沒有公開對反裝甲飛彈、以及翼穩脫殼穿甲彈攻擊防護能力的證明，上戰場後等敵人無情攻擊來驗證的話，是要冒著非常大的風險。此外、99式車身低矮，車內空間狹小，乘員動作受限制，容易疲勞，不利於長時間連續戰鬥。

武器系統平時可以吹噓到宇宙無敵，上了戰場立即就分出強弱。像「空中霸王F-16剋星、殲-10戰機」，曾在淋雨後飛機內部出現進水情況，也有某殲-10戰機飛行團團長飛行中，座艙罩整個脫飛，該偉大英雄團長，克服困難平安降落。

解放軍因殲-10摔機，被在地百姓手機拍照公佈上網，而不得不承認的，共有八架殲-10摔機，請您猜猜是否有沒公佈的？

M1A2是M1A1的升級改良版，M1A1在第一次波斯灣戰爭中，擊毀上千輛伊拉克的俄造戰車，曾經有一個美軍的M1A1戰車連，與伊拉克一個T-72戰車的裝甲旅，於漆黑夜間在2500公尺距離雙方遭遇，美軍戰車有優異夜視系統，率先偵獲伊軍，隨即以遠距離射擊方式開砲攻擊。

▲M1A2戰車。（圖／達志影像／美聯社）



50分鐘的激戰，擊毀百餘輛T-72，美軍M1A1零戰損。有一輛M1A1，被T-72主砲命中11次，仍然繼續開砲作戰，一個裝甲旅被一個戰車連幾乎全部殲滅，現代美造戰車的厲害不言而喻。

M1A2有先進電子作戰系統，各車抗干擾互聯通訊系統，冷卻空調系統，車長獨立熱顯像觀察儀，有清晰熱影像夜視能力，獨立供炮手使用的主瞄準鏡運作，車長無需與炮手搶用主瞄準鏡搜索目標，可大幅提升M1A2日間／夜間搜索目標的能力，反應速度非常快，能率先發現敵戰車，率先攻擊、率先摧毀敵方！

M1A2配備新一代貧鈾裝甲，裝甲密度和硬度勝過任何國家戰車，可抗反裝甲飛彈與翼穩脫殼穿甲彈攻擊，具備輔助動力系統，能在夜間不啟動主引擎的情況下，以鋰電池電力，不發出引擎噪音，出敵意表實施突襲或伏擊，在冷車發動初期可加快各系統的運作，降低車輛散發的熱輻射，有利於戰場存活。

M1A2具備在複雜環境下的作戰能力，加裝大量電腦設備，加裝數位化戰場系統，真彩平面顯示儀、數位化地形圖、熱控制系統，以及最新的數位化指揮系統，使各輛M1A2可分享戰場資訊，亦可將各輛M1A2所收集的戰場情報，直接鏈傳作戰指揮部，指揮部能有效掌握戰場狀況，調集兵力火力打擊敵軍弱點，獲得戰場勝利。

我陸軍在選購M1A2戰車之前，已對本島與澎湖的道路橋樑，完成測試評估，獲知讓64噸的M1A2奔馳絕無問題。M1A2使用飛機的燃氣渦輪引擎，有強大的1500匹馬力，時速可達65公里，是世界上最快的戰車。有人說M1A2不能打城鎮戰鬥，其實不然，城鎮戰鬥以攜帶火箭彈、40公厘榴彈發射器之步兵任務編組為主，配屬雲豹甲車或20mm機砲車，提供火力支援，進行逐屋逐戶的戰鬥。

城鎮戰鬥不是M1A2的任務，M1A2以灘岸打擊為主要任務，以敵軍兩棲戰甲車，以及99式主力戰車為主要目標，將舟波行進之敵殲滅於近岸，殲滅於灘頭。亦可掃蕩擊滅直升機空降或傘降之敵。以簡單的話語形容M1A2戰車的先進犀利：「我能先發現，我能先狠打，你啃不動我，我能咬死你！」。

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