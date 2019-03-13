宋兆文／只有瞎掰媒體　沒有凱子軍購

▲空軍採購F-16V戰機案。（圖／記者呂佳賢攝）

●宋兆文／前海軍陸戰隊上校、現為國防部資深諮詢委員，國軍將領與兩岸三地媒體稱「宋老師」，著有《決戰釣魚台》、《遙遠的國土》、《釣魚台戰役》。

前些日子，有家媒體報導，國軍將以3900億的巨額資金，採購66架F-16V戰機，所謂：「美吃臺夠夠，逼我買天價武器，還不許喊痛，是政治考量、是綁大選」等為考量因素。以及所謂：「突然冒出、決策過程短暫倉促，天價購買武器、裝備老舊、不符合空軍新一代戰機需求」等語、這種毫無根據的負面報導，瞎掰亂扯，打擊國軍形象與士氣，這家色彩偏紅媒體的惡意報導，毫無新聞道德可言，實在可惡！

汙衊國軍新聞刊出後，雖然國防部與空軍司令部，均已發佈新聞稿鄭重否認，但是一直到今天，網路上仍有不明就裡的人，還在貼文謾罵國防部與空軍：「以凱子軍購買來破銅爛鐵」並到處分享群組，這種嚴重破壞國軍名譽之事，建議國防部對這家媒體提出法律訴訟！

依據民國106年，國防報告書刊載的台美軍售流程如下：

「先由台灣依作戰需求擬定所需武器後，送交報價需求信函，由美國審查後回覆報價資料，台灣完成整理獲得規畫書後，再送交發價書需求信函」，「美國進行跨部會審查後，進行知會國會程序、國防安全合作局（DSCA）網站公告、及回覆發價書後，我們才會簽署發價書。」我們向美國的軍購，品項／價位／數量，早就透明化的編列預算依法送審，絕無所謂：「黑箱作業」之情事。

目前F-16V採購所有正式協商都還沒開始，美國沒有知會美國國會，我們也沒有發價書的簽署，何來3900億的凱子軍購？何來「美吃臺夠夠，逼我買天價武器，還不許喊痛？！」這種討好特定對象的諂媚行為，不是「泯滅道德良心」是甚麼？

國軍犧牲奉獻、殫精竭慮、夙夜匪懈的保護國家安全，換來這家媒體，忘恩負義、白眼狼式的回報，讓國軍官兵在感受上情何以堪！

國軍是全民的國軍，是在保護我們的身家性命的國軍，國軍中立不屬於任何政黨！但是不管哪個黨在野都會聯合部份媒體，莫名其妙的對國軍栽贓汙衊，電視上的GO-PE名嘴，更是惡毒造謠攻訐而不留餘地，造成社會上對國軍不夠尊重。

武器系統採購，是依據敵情威脅與作戰需求，經過縝密評估，作業流程合法謹慎，在沒有廉價國防的鐵律之下，國防部秉持節約原則，已經很努力在省錢了。

海軍花台幣55億，買兩艘至少可繼續用15年的艦派里級艦，15年後可再整修延壽5年沒問題（若自造新艦要400億），因為這兩艘派里級艦，我們取得整合SQR-19B (V)2拖曳式陣列聲納的SQQ-89(V)9反潛神盾戰系，讓海軍反潛戰力大幅增強，明明是美國海軍現役軍艦，卻被罵成是凱子買來的破銅爛鐵，買來已被淘汰的老舊軍艦。

洪仲秋事件、小白事件，當時的民進黨傾全黨之力，結合媒體與GO-PE名嘴，以政治手段要挾全民意識，把國軍罵得一文不值，重擊國軍形象，還有群眾當面侮辱國軍高階將領。

雄三飛彈誤射違法電魚漁船事件，造成1死3傷，海軍金江艦長林柏澤少校、兵器長許博為中尉、士官長陳銘修、飛彈中士高嘉駿等4人前往上香時，竟被要求一路跪爬進入靈堂，請問，這樣踐踏軍人的尊嚴，要如何讓軍人有堅毅的氣節？有國軍優秀將校，為此氣得提前報請退伍，請問，這種現象誰看了最高興啊？

以前去大陸旅遊時，在景區看見大陸小朋友，會紛紛向穿軍服的解放軍敬禮，大陸所有知名景區解放軍免費進入，鐵公路與港口，有專門服務窗口，大陸媒體都在普遍對軍人做表揚，肯定解放軍的貢獻，這些是我們遠遠所不能及的。

國軍的募兵受到國內社會，不尊敬軍人的影響因素，有些年輕人不願從事軍旅生涯。我們也有少數受過大陸招待，拿過大陸好處，沒有骨氣的人，與大陸欺台媒體相互呼應，把國軍戰力說得不堪一擊，我要請問這些「紅五毛在台協會」的人，為何解放軍已經等70年了，幹嘛還要再等下去？幹嘛還不武力犯台呢？！

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