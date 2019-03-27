洪仲清／只聽父母的話沒辦法讓孩子學會負責

▲。（圖／取自免費圖庫stocksnap／示意圖）

●洪仲清／國立台灣大學心理系、心理所臨床組畢業，領有臨床心理師合格證書。「洪仲清臨床心理師」的臉書粉絲專頁，目前人數已突破30萬。常有來自世界不同地區的網友在此留言、討論，學習面對情緒，學習覺察自己與原生家庭間的課題，學習在溝通中傾聽、在忙碌的生活中靜心，以及如何寬解苦痛，跟自己和好。

他坦承是他的錯，談戀愛時只感覺她小鳥依人，照顧她很有成就感。愛情還在的時候，她的糊塗是一種可愛，她的傻氣異常動人。可是這些特質，在婚後，就開始變質…，她對於做家務特別沒動機，凡事喜歡拖，帳單常因此過期。她只做她有興趣的事情，所以她生活中排滿了休閒娛樂。

本來，他覺得他擔得起，也就讓她過這種夢幻的生活。沒想到同樣的休閒重複久了也會膩，所以她不斷升級，金錢的需求也就逼近了他的極限。他是直到這個時候，才算看到了棺材掉了淚，知道自己太天真，以為愛能改變一切，婚姻要有很多現實條件來支撐，像是配偶能不能擔起責任。有一天，他趁他丈母娘來的時候，請教這段婚姻他該怎麼辦？

沒想到，丈母娘表面上罵了她女兒幾句，最後還是站在她女兒這邊。要他在工作上繼續「爭取好表現」，學習滿足她女兒的需求，這才算盡了一個丈夫的責任。他這時才醒了，原來這一切從他太太的原生家庭就開始了。丈母娘差不多一個月來他們家兩次，每次來都是塞滿冰箱、清潔整頓。所以用一種很奇怪的說法，是他的太太，部分角色是由丈母娘扮演。

他太太不喜歡回娘家，因為丈母娘會一直念她，像是念她不做家務，很多身邊的事也不順手處理。但念歸念，她太太照樣不動手，丈母娘就什麼事都自己撿來做。嘮嘮叨叨的，娘家的氣氛很不好，所以他太太都待不久，後來就變成丈母娘來他們家。丈母娘來他們家也是一樣的風格，邊念邊做，她女兒也無動於衷。但丈母娘似乎有一種享受，好像她很被需要，好像她女兒沒有她就不行！

聽說以前他太太只被要求照顧好分內的課業，他太太以前也很聽話，是個乖寶寶，也都考到父母要的成績與學校。連選擇科系與就業，都要照父母的意思，她也沒太大反抗。

所以當初結婚有了新的家之後，他太太整個人突然變得很輕鬆，幸福肥也越來越明顯，他原先對於自己有能力給予另一個人這種釋放，感覺像做了善事。尤其能用結婚脫離原生家庭，好像拯救了一個人脫離苦海深淵一般。但是日子一天一天過，她依然喜歡輕鬆過生活，以後還想要更輕鬆。與其說「輕鬆」，不如說是「懶散」，這形容詞就是丈母娘的用詞，因為幾乎看不太到責任感。

一個人要學習為自己的人生負責任，首先得要有「選擇」。像是除了課業之外，孩子也能選擇其他的活動，人際、科系、職業等等，都要給孩子一定程度的自主空間。因為有選擇，才會有不同的回饋，孩子接下來就要學著承受自己選擇的結果。如果把孩子的生活窄化成只要好好念書就好，會讓孩子失去了很多探索自己的喜好，以及為自己負責的機會。

尤其以做家務來說，對孩子而言，那就是相當重要的生活教育機會。對於培養孩子自制、自律的心理素質，這些能力說不定比把書讀好還更能影響孩子的前途。

孩子得要反覆經歷：自己做了什麼選擇？要承擔什麼樣的結果？

那種邊念孩子，又邊幫孩子收拾的傳統做法，可以說是剛好教孩子不用為自己負責。而且嘮叨常常不會只是嘮叨，裡面使用的語言，常會有恐嚇、威脅、責備、批評、否定、撤回愛，長久來說，這真的會讓人喪失動機，大腦會自動化地想辦法讓神經系統對這些言語麻木麻痺，因為要保護自己免於痛苦。這些負能量長期圍繞在孩子身邊，孩子長大了會成什麼樣？

進一步來說，當「孩子的問題」，只要一拖、一皮，就可以變成「他人的問題」，幾十年下來，就可能養成習慣，然後習慣成自然，變成一種個性。如此一來，一個人可以繼續做自己喜歡的事，面對自己不喜歡的事，只要視而不見、忍一下，會「突然」有其他人看不下去，自動扛起來。

對我來說，即便是教養風格偏向寵溺的家庭，也不是對孩子完全沒要求。有可能是父母難以堅持，常自己說過的話，自己打嘴巴。對於傳統父母來說，孩子不聽話，父母多少都會念幾句，但行為與行為後果之間的關係不一定對著孩子好好地釐清。可是這些碎碎念，常又激起孩子比較強烈的情緒，這使得某些父母就此退讓，曾跟孩子提過的協議便當成雲煙。

有些經典的句型，我們可以拿來自省：

「你看你，又拖到沒時間了齁，你完蛋了你…（以下省略一千字）。好啦，這次我會幫你，下一次你再拖，你就給我試試看！」

「你不要在那邊給我發脾氣，你看看你這是什麼樣子，自己做錯事還敢耍流氓，沒出息…」

「誰叫你這麼自私，叫你做的事你都不做，以後去做乞丐最好…」

以前的父母，很常使用侮辱性的字眼對待孩子，教養風格容易擺盪在過於嚴厲與寵溺兩端。不溫和，也不堅定，常常父母擅自給了孩子規定，沒有經過討論，孩子做不到就是錯。這種教養之下的孩子，自我形象也很容易坑坑巴巴。如果孩子悲傷難過，大人不耐煩，還會落井下石，再罵孩子一頓，「我早就跟你說過…」。然後父母覺得自己過分了，又會默默地放水，模糊原先的要求。

現代的父母，相對願意找孩子討論，也知道生活教育的重要性。願意採用比較一致性的教養方式，語氣溫和但重視原則，捨得讓孩子承受自己行為的結果，知道那是成長的必經之路。

下列這些互動方式，可以參考，並且使用自己習慣的語氣再說出來：

「現在已經是上床時間，請把東西收起來，你明天得要自己面對老師。不過，爸爸相信你有辦法自己跟老師說清楚！」

「你沒有得到你想要的東西，所以很生氣，如果是媽媽沒得到也會生氣。下次你如果按照我們的約定，還是有機會的。」

「很可惜，你沒把事情做完，等你收完之後再來吃飯…」

對我來說，教養很難做到完美，很多大人本身也都還在學習。缺乏自律能力的大人其實沒那麼少，自己欠缺的能力，就很難教給孩子。教養，本來就是大人跟孩子攜手一同成長。以前沒建設好的，現在透過自我教育，還是能夠多少補回來。負責任如果學不會，想要愛人，就還有得學！

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