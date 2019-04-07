為什麼母親總是討厭我這個女兒？

▲原來被視作為「夥伴」的女兒，有時會被視為對手。（圖／CFP視覺中國）

●方綺／「女性主義有事嗎」總編輯。

母女關係，總是複雜的。

不論是在現實生活中、還是在影視作品裡，「母女關係」一直都是常被選用的題材。

對母親來說，女兒的誕生讓人特別期待，也特別依賴。這個新生的孩子，也許能夠成為自己在家中的同志；也許能夠代替自己，成為自己理想中的樣子。無論如何，女兒勢必是在家中，最能理解自己的人。

當然，母親對女兒的情感也不只有期待與依賴。不知道你有沒有這種體會：在家庭中，母親反而是最常對女兒進行外貌羞辱的角色，常常將「我以前哪有你這麼胖」、「在你這個年紀的時候，我早就不知道交過幾個男朋友了」這種話掛在嘴邊。

因為，背負這樣期待的女兒，最後往往也會成為媽媽的對手。

▲血觀音中的母女關係，亦敵亦友，將複雜情感發揮得淋漓盡致。（圖／新北市文化局提供）



母親與女兒的「特殊情感」，源自同性別

母子、父女的關係就不像母女關係，充滿著愛恨情仇的情緒糾葛。正是因為母女同性別，兩個人之間不免會有比較、以及身份繼承的關係。

在許多電影中，常常會用一個行為來描繪母女關係：母親為女兒梳頭。電影Stoker中，女兒India正在為母親梳頭，頗有權力倒轉的象徵意義。

梳頭髮是個極具象徵性的活動。替女兒梳頭髮，可以加深母女關係中兩人「性別相同」的意識。當過女兒的人都知道，出門之前，母親總是會花上許多時間將女兒打扮的漂漂亮亮，兩人邊討論今天應該是綁馬尾、還是綁魚骨辮，並一起挑選今天該用哪些髮飾。

或者是剛進入青春期的女兒，會開始想偷用媽媽的化妝品、偷穿高跟鞋，會在假日的時候穿媽媽的衣服出去。性別的分化越來越明顯時，母親的體會也會更加強烈——女兒不再是孩子了，而是一個女孩兒了。

這些時候，特別能感受到與母親與女兒性別相同所帶來的羈絆。

「母親都希望女兒可以做自己做不到的事」這句話應該改成，父母親對於孩子的期待本就會越來越多。不論是兒子還是女兒，父母應該都會希望小孩的成就，可以超越自己能做到父母做不到的事。

但母親對女兒的期待上特別強烈，甚至有複製性。社會對女性的要求本就高，母親出於「保護」的心態、或是「我是為你好」的心態，將某些社會期待強加在女兒身上。因為她知道，她走過這條路、她曾經在社會上遭受壓迫，所以她希望女兒可以避開這些風險。所以，她將自己過往的經驗轉化成對女兒的期待，不論是好是壞，都希望女兒可以全盤接受。

這是「同為女人的期待」

因此母親的期待，時常聚焦在「身為女孩子應該有的表現或期待」上。無論是未來的工作、個性、還是外表，母親對女兒時常特別嚴苛，甚至會將女兒當作延續自己「未竟的夢想」的工具。

▲電影《黑天鵝》，女主角即是在母親的期待下成為一名芭蕾舞者。

然而每個人都有自己的個性與目標，將自己的期待加諸在子女身上的後果，通常都十分悲劇。

除了夢想的繼承，通常母親也會期待女兒成為大家閨秀、或者是個性開朗，心地善良、討人喜愛的女孩。而且這通常會與母親的特質息息相關，例如母親如果曾因性格保守、怕生而吃虧的話，她就會希望自己的女兒，別步上自己的後塵。

而最悲慘的情況，通常是女兒為了獲得母親的認同，就算母親的期待與自己不相符，但為了得到愛、得到稱讚，勉強自己去做不適合自己的事。當然，這個現象也不局限於母女之間，很多親子關係都會有類似劇碼發生。

「妳為什麼就不能_____一點？」在《被討厭的女兒》一書當中，有位客戶曾因母女關係問題而去諮商：

她說：「我從小就經常被母親指責：『你為什麼不能活潑一點呢？』『你為什麼總是一臉陰鬱的樣子呢？』『你到底什麼時候才能交到朋友啊？』」

其實，這位客戶的母親也因為非常怕生，無法順利融入媽媽友的圈子。她本人對此非常介意，才更加希望女兒可以擁有活躍的社交生活。

然而，這位客戶生性文靜，喜歡自己一個人玩，待在群體之中反而覺得痛苦。但因為母親不認同這種行為，她只好假裝自己和幾個朋友總是玩得很開心的樣子。

相反地，也有客戶生性活潑好動、喜歡引人注目，但母親總是一再告誡她要收斂自制，結果長大反而變成另一種個性的人了。

類似的故事，在現實生活中常常聽到，甚至也許你就是故事的主角。這樣的親子關係，不但會讓雙方都非常痛苦，也會在孩子的生長過程中，產生不可逆的傷害。

或許我們可以在往更宏觀的方式思考：也許女性普遍被認為比較文靜、比較不具備領導特質、比較不活潑好動，根本不是女性「本質上」如此。而是每個女性都在自己的生長過程中，被告誡太活潑會出事。久而久之，我們都在一連串的警告當中，活成了最乖巧的樣子。

當然，也有些人從小就具備了反抗精神，面對家人施加的期待，選擇反抗或置之不理。這樣的家庭環境充滿煙硝，對於母親來說，自己的期待與付出最後卻被報以抗拒──於是原來被視作為「夥伴」的女兒，有時會被視為對手。

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