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【台股亮點】謝金河／A股的兩頭領頭羊

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▲今年殖利率超過10%的公司好幾家，高殖利率優勢是台股最大的亮點。（示意圖／記者呂佳賢攝）

●謝金河／《財訊》社長兼發行人、政治大學東亞所碩士、財信傳媒董事長。

中國國家主席習近平指示把股市當成國家競爭力組成的部分，深滬股市今年漲幅傲視全球，這其中最具代表性，寫下歷史新天價的兩檔個股，非常有意思，這兩家公司不是銀行，也不是科技股，而是民生必需品的海天味業和中國第一大白酒股貴州茅台。

29日茅台股價一天大漲47.1人民幣，漲幅5.85%，股價寫下866.68人民幣天價，市值最高達10920億人民幣，將近台幣5兆，茅台也公布去年全年淨利352.04億人民幣，年成長30%，Eps28.022人民幣，茅台也決定每10股配145.392人民幣，殖利率約1.7%，挾著中國龐大市場，茅台業績成長不停，股息配發也年年上升，2016是61.71，2017為67.87，去年109.99，今年再拉升至145.392，不愧是中國王牌績優股，不過殖利率比起台積電4%左右，仍是台股殖利率高。

另一家生產醬油的海天味業，這回股價衝上87.06，市值達2358.62億人民幣，約台幣10728億，一家生產醬油的工廠，市值超過鴻海，真是不可思議。海天去年全年營收170.34億人民幣，淨利43.65億人民幣，Eps1.62人民幣，股價漲那麼高，本益比高達53.64倍，比茅台的30.47倍還高。今年海天味業宣布10股配9.8人民幣現金，殖利率只有1.12%，這家佛山醬油廠能享有這麼高本益比，息率只有1%左右，也令人感到不可思議。

最近A股陸續公布配息，像招商銀行息率約2.84%，五糧液2.54%，海康威視約1.84%，大華股份1.74%，平安保險1.1%，歌爾1.17%，在A股要找到殖利率2%以上的公司並不好找，反而大多數台灣上市櫃公司殖利率都從4%起跳，今年殖利率超過10%的公司好幾家，這個高殖利率優勢，這是台股最大的亮點。

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