宋兆文／重要的戰略空間─海峽中線

▲殲-11是目前解放軍可執行遠程空優作戰並奪取制空權的主要力量之一。（圖／翻攝自中國軍網）

●宋兆文／前海軍陸戰隊上校、現為國防部資深諮詢委員，國軍將領與兩岸三地媒體稱「宋老師」，著有《決戰釣魚台》、《遙遠的國土》、《釣魚台戰役》。

大陸兩架殲11戰機，3月31日穿越台海中線挑釁，我方起飛優勢戰機與之對峙12分11秒後，殲11返回福州基地。這是數十年來，共軍首次公然穿越，並且長時間滯留，對爾後兩岸戰略態勢，產生尖銳對抗的變化，埋下海空衝突的危機。

海峽中線，是台灣海峽無形的默契界線，從北緯26度30分、東經121度23分到北緯24度50分、東經119度59分至北緯23度17分、東經117度51分。是一條呈東北-西南走向的圓弧形中線，全線均處於公海。是美國所建議兩岸劃定的互不侵犯的假想中線。

自1950年代起，我國軍事封鎖台灣海峽，大陸方面，軍民船隻皆不穿越台灣海峽。台海危機後，除向金門、馬祖運輸物資補給的軍機和軍艦外，海峽兩岸雙方軍機與軍艦則依照默契，互不穿越海峽中線以避免引發軍事衝突。民進黨執政後，在其抗中、排中、仇中意識形態堅持之下，諸多的挑釁言詞放話，台獨內在的一再表彰，中共終於按耐不住，而產生殲11穿越台海中線的嚴重事件。中國官媒《環球時報》則宣稱中國從未承認海峽中線，未來可能將整個台灣海峽作為解放軍的行動區域，甚至將台灣島上的空域劃入巡航範圍。

蔡英文4月1日回嗆，她會和戰士一起奮鬥到底，國土一寸不讓，也強調「已下令軍方，對於蓄意越過中線的挑釁，必須第一時間強勢驅離。」對此，中國外交部憤怒異常表示「她的胡言亂語、狂言妄語，實在令人氣憤」。中國官媒環球時報所屬「環球網」4月2透過社評恐嚇，揚言若雙方戰機交火並有飛機被擊落，不排除「定點清除對中國構成威脅的某個台軍基地」，意指我：長程預警雷達、F-16基地、海鋒大隊等。

雖然是民進黨政府一意孤行，造成今日難以收拾局面，但是就戰略態勢而言，國軍必須堅持海峽中線防衛，因為海峽中線給予我們有效的防禦空間，失去海峽中線，想要爭取空中優勢，將倍加困難，若失去空中優勢，敵機就能制空制海，就能突然從空中向台灣本島攻擊。

台灣海峽是我們獨得天厚的天險，保有海峽中線，我們空中作戰能搶佔有利空層，對敵機先發射空對空飛彈，能與長程防空飛彈配合作戰，能在台灣上空，向大陸一線軍用機場發射萬劍彈，能讓F-16保有向大陸內陸攻擊的迴旋空間。我海軍艦隊在空軍戰機掩護下，結合陸射雄二雄三飛彈，飛彈快艇，潛艦，能與敵來犯艦隊，在其半渡之時與之拚戰，阻止敵軍登陸台灣。若失去海峽中線，戰略態勢對我不利！

未來中共勢必增加穿越海峽中線次數，其穿越戰機的架次，也會增加，機上空對空飛彈數量，會逐次空優滿載，我空軍戰機同樣如此。共軍英雄主義傳統充斥，有朝一日，哪架敵機故意貼近我機相撞，或者突然向我機開火，隨即會引爆激烈空戰，共軍逮到犯台理由，後續武裝衝突勢必擴大，導致一發不可收拾。

自民進黨執政以來，共軍威脅日增，這次蔡英文「已下令軍方，對於蓄意越過中線的挑釁，必須第一時間強勢驅離。」火上加油的不智言語，絲毫不顧慮中共在國際上的面子，已真正觸怒中共，共軍勢必以實際行動挽回面子，未來兩岸軍事衝突的戰雲，已開始合攏在台灣海峽！國軍因應的戰備等級，也相對提升，空軍各戰術聯隊，跑道頭緊急待命飛行員增加，通宵達旦的準備出動，地勤人員加油掛彈的奔忙也是通宵達旦，防空飛彈陣地，進入零秒戰備，保持隨時發射狀態，官兵們放棄家庭與休假，全神貫注準備接敵。

雙方打起來，犧牲飛官寶貴生命，損失價格高昂戰機在所難免，而這種犧牲和損失，若不是民進黨無知的不負責任挑釁，原本是可以避免的！



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