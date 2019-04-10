鍾文榮／即將消失的金紙業？

▲華人燒紙錢應有幾千年的歷史，更是清明掃墓不可或缺的重要習俗。（圖／ETtoday資料照）



●鍾文榮／科普經濟學作家及資深產業分析師。經常四處臥底探究百姓生活，把枯燥的經濟分析轉成民眾能懂的文章。

今年清明掃墓，鄉公所公告不再燒紙錢。公告一出，我見大家還是依序把紙錢全部集中處理，也沒人在意這些紙錢究竟是如何處理？能否處理到先人手上？依我之見，不燒紙錢，看來也會成為習慣。習慣會成自然，對於燒紙錢這項習俗的實質意義，根本不必挑戰。下一個即將消失的產業，想必就是傳統金紙業！

在大陸，部分地方政府早已明令禁燒紙錢，正因為燒紙錢這項「白色浪費」 便高達一百多億人民幣，若在臺灣，燒金紙的傳統習俗，每年至少燒掉新臺幣一百三十億元之多。錢（資源）就這樣燒掉，難道不為之可惜？然信仰之俗成有其歷史過程，在臺灣討論多年的禁香與禁燒紙錢，雖然部分宗教界人士反對，但這幾年，還不是約定俗成，民眾也習慣了，不是嗎？

一首古詩這樣形容：「紙錢紙錢誰所作，人不能用鬼行樂。一絲穿絡掛荒墳，梨花風起悲寒雲，寒雲滿天風刮地，片片紙錢吹忽至。紙錢雖多人不拾，寒難易衣飢換食。勸君莫把紙錢嗔，不比鑄銅為錢能殺人。朝為達官暮入獄，只為銅山一片綠。」這裡提到「人不能用鬼行樂」與「紙錢雖多人不拾」想必大家都很清楚，爾後禁燒紙錢，想必也不會有「片片紙錢吹忽至」的景觀了。

華人燒紙錢應該有幾千年的歷史，在《周禮》、《前漢書．張湯傳》、以及宋代．高承《事物紀原》及唐代的《冥報記》皆有相關的記載，紙錢不僅僅承載起源於陪葬物的概念以及祭禮中祭獻的儀式，燒紙錢的行為其實是一種「祭品」，視同一般祭品的定義處理掉了。但最近，傳統風俗信仰慢慢的與現代流行趨勢結合，產生很多的「變種」，金銀紙錢過於傳統，人間的物資通通可以燒過去，連帶的也把紙錢面額搞大了，陽間的「量化寬鬆」的貨幣政策，換個方式也讓冥間也同樣「量化寬鬆」。紙錢要有面額，面額要夠大才能讓祖先有面子，但想想，「量化寬鬆」之後，不也讓冥間產生惡性通貨膨脹的「陽謀」嗎？所以，大陸禁燒紙錢，看起來不也是另一種形式的「緊縮」？

再換個方式想，如果不燒紙錢，用另一種科技的電子支付方式「轉帳」過去（神界與冥府），不也是另一種形式的「心意」？也就避免了所謂的白色浪費與污染，豈不兩全其美？

▲大陸冥轉寶提供天堂銀行匯款服務，堪稱電子支付的另種應用。（圖／鍾文榮提供）

清明節前看到大陸一則新聞，位於中國江蘇南京的公墓「雨花台功德園」日前向逝者家屬推出「天堂銀行」，使用者用手機掃描二維碼，便可輸入逝者姓名、轉帳虛擬金和寄語等信息，雖然目前這過程中沒有花費任何費用，便直接替代了燒紙錢。這讓我想起前陣子臺灣也有民眾也不燒紙錢，直接把錢儲值在祖先牌位前，時間一到，就把這筆錢捐出去救助。如果，臺灣的電子支付業者能夠支援這種掃碼支付，代替焚燒紙錢，不也是電子支付的另一種進步應用？那麼，兩岸三地的傳統金紙業，還真的是即將消失的產業！

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