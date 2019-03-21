鍾文榮／談吃到飽的狼性──不理性的「自我強迫餵食」

▲吃Buffet容易扭曲消費者的行為。（圖／pixabay）



●鍾文榮／科普經濟學作家及資深產業分析師。經常四處臥底探究百姓生活，把枯燥的經濟分析轉成民眾能懂的文章。

當消費者吃到飽的狼性，碰到理性算計的老闆，「均衡」的結果會是如何？

新聞指出，大陸最近盛行西式自助餐（Buffet），但往往殘餚一堆，後來業者施了個「巧計」，竟然讓消費者乖乖的「努力把菜吃光光」。中央文明辦甚至在2017年還為此發佈了「厲行勤儉節約，反對餐飲浪費」的工作通知，由此可見，在大陸狼性吃Buffet的現象真的夠誇張！

Buffet的特點就是吃到飽，很適合年輕人，尤其適合有狼性，喜歡狼吞虎嚥的消費者。入場前先把這一頓的餐錢付了，然後，就是狂吃猛喝，但問題是，狼吞虎嚥真的符合經濟理性嗎？事實上一點也不！

所謂的狼性，根本無視於理性，白話說，其實狼性所帶來的用餐效益，基本上可能是「負值」的。而餐廳業者也不是省油的燈，亦非佛系經營法，如果每個用餐的消費者都是一匹狼，想必會關門大吉，既然業者沒關門，代表他們還是有獲利的「巧計」。

只有一個情況例外，遇到一群理性的狼...。例如，一群經濟系大學生，因為他們被深根固柢的教育，要極小成本，要極大效用，每個人都狼性到吃到飽，而且得到最大效益，滿足的離開。因為他們深知道一件事，邊際效用遞減原則會減損用餐的效益，所以他們用餐時務必要榨出最後一丁點效用，而且不能減損總效用，這才合乎理性用餐的選擇。當然，這招我們當年當學生時經常用過，餐廳老闆大概以為遭到蝗蟲肆虐。

吃Buffet會扭曲消費者的行為，因為你已經付錢了，自然而然就把這筆錢在心理上當作是「沉沒成本」，以致於以為每次點餐都是免費的，狼性大發，然實際用餐的總效用有可能是負值的，等於是用餐的邊際快樂值會愈來愈小，如果繼續狼吞虎嚥，你會發現，你只是在「吞食」與「自我強迫餵食」罷了！

消費者是狼性，業者也不是省油的燈，正因為消費者容易受到場域的情境所影響，例如燈光、音樂和座位質量，消費者的行為正依著業者所設計的模式進行，自然而然地會早一點滾蛋，這一切都是神不知鬼不覺。

舉例來說，當你用餐的環境充滿著明亮的LED白燈，播放著快節奏的進行曲，我相信你很快就吃飽了，你的消費行為正被業者算計著，業者一定心想計算著翻桌率，嘿，這人快滾蛋了！

至於，如何對付狼性消費者的殘餚呢？也就是要杜絕浪費。辦法也很簡單，行為經濟學告訴我們，理性的人有規避損失的心態，不管再怎麼狼性，錢，總是會讓我們恢復一點理智。有兩招可以對付消費者浪費食材，一是事後收取「罰金」，二是事前收取「押金」，雖然都是錢，但這兩個效果對消費者而言不太一樣。

當下結帳時收取「罰金」容易引起紛爭，因為消費者施展狼性時，根本不會在意有這件事；但事前收取「押金」可就有不一樣的效果，因為消費者認為這筆錢還是自己的錢，因為還是會在意損失，自然而然就會減少殘餚發生，業者的成本也就降低了。

這幾年，我早已不吃Buffet了，我早知道業者的計謀，加上已無年輕氣勝的狼性與胃納量，用餐點到為止，不必再當一頭狼或蝗蟲了！

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