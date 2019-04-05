鍾文榮／臺灣民眾不讀書成習慣？

▲從小到大的求學讓我們養成讀書只是為了考試，而開卷有益的觀念早就被拋諸腦後了。（示意圖／unsplash）



●鍾文榮／科普經濟學作家及資深產業分析師。經常四處臥底探究百姓生活，把枯燥的經濟分析轉成民眾能懂的文章。

臺灣民眾不讀書已經成為一種「習慣」，更可能是一個國力危機。冰凍三尺非一日之寒，至於，要提出何等政策，讓民眾有誘因與動機看書且買書（這很重要），才不會讓危機擴大，到目前，仍看不到政府的有效作為！

既然閱讀市場已經出問題，政府若嘗試用財政政策的「補貼」或「抵稅」干預閱讀市場，能否提高需求與帶出閱讀風潮？我認為效果極其有限。很簡單，需求的問題是系統面的問題，不從系統面思考解決方案，都是解決症狀，無法解決根本問題。

三年前國民黨立委許毓仁曾提出「所得稅法第17條條文修正草案」，民眾可以「購書抵稅」，每人每年扣除額以五千元為限，期以帶動國人閱讀風氣，並改善出版業的經營困境，但財政部不同意，所以此案也就罷了。今年，聯合報系願景工程在三月所做的「107年民眾閱讀行為調查」（簡稱「調查」）引起了震撼。「調查」指出，去年一整年都沒看過紙本書的受訪者中，高達32.3%的人最近一次看紙本書已是一到三年前，甚至有19%的人表示超過十年沒讀書；平均而言，上一次看紙本書已是七年多前。

平均七年不看書，真夠誇張，人生短短幾個秋，能有多少七年？最後那一句話特別嚴重，「平均而言，上一次看紙本書已是七年多前。」如果依宋朝學者黃庭堅：「士大夫三日不讀書，則義理不交於胸中，對鏡覺面目可憎，向人亦言語無味。」七年不讀書，依宋朝時的觀點，簡直面目可憎、言語無味到難以想像了！難不成，我們會說，我們又不是「士大夫」，庶民不讀書，不是很正常嗎？

當然，「調查」指的是紙本書，至於民眾讀電子書的習慣呢？根據國家圖書館的調查，107年臺灣公共圖書館借閱統計顯示，讀者借閱電子書的數量近175萬人次，較106年增加40萬人次，再觀察到電子書市場也是持續升溫，各大網路書店電子書銷售比重上升。

這兩則報導顯示出，到底是民眾是不愛讀書，還是閱讀習慣轉移到電子書？我們從統計上檢視一下，「調查」的樣本是1,556位12歲以上民眾，依臺灣地區人口之性別、年齡及縣市結構進行加權。如果樣本可以代表母體，臺灣人真的不愛看紙本書，然電子書的借閱數量達175萬人次，代表的是人次而非人數，也無法證明不愛看紙本書卻偏愛看電子書；另外一方面，107年的臺灣的圖書出版量回跌至四萬種以下。總體來看，閱讀市場需求降低，以致於供給也降低，臺灣人不愛讀書這個立論假設為真的機會很高。

開卷無益，補助與抵稅購書根本緣木求魚。我相信因閱讀風氣與需求減弱，利用財政政策干預的方案可能會再度提出，然仔細想想，中高所得的民眾一年消費圖書的金額對比所得的比例甚低，原本就有閱讀需求，不管事前的一次性「補貼」或者事後「抵稅」的效果都甚低。至於其他民眾是否有效？試想想，我明知平日運動對身體健康有用，我為何合還不運動呢？不理性啊！對，就是不理性，閱讀對知識的提升有用，為何還不讀書？

思考一個問題，我們的教育從小到大讓我們養成讀書只是為了考試，是一種工具性與功利性思考模式，書與知識考後即丟。脫離高中職階段到大學更是徹底解放，從小學到大學這十六年的學習到終竟然只是個「學非所用」的下場，這豈不很悲哀？難道不是國力的損失嗎？

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