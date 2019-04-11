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錢世傑／長得像美女天菜的完美企業

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▲一家長得像美女天菜的完美企業是否值得投資？先觀察它的「化妝痕跡」。（圖／pakutaso）

●錢世傑Dr. J／低調的法律及投資研究者。

如果你要挑選一位男朋友，該怎麼選擇呢？巷口裡的婆婆媽媽不外乎「高富帥」三大法則。

第一， 高，很好判斷。
第二，帥，則是見人見智。
第三，比較麻煩的是富。

如何判斷對方是否有錢呢？

聽說大陸的女生很直接，初次見面也不囉嗦，先惦惦你口袋裡的斤兩；話說一家高檔的法國餐廳小倆口初次會面，女生當著眾人的面毫不害臊地問說：「你有房有車？財產有多少呢？」

對面的小生臉不紅、氣更不喘地回答：「姑娘，我房子兩間，BMW車一輛。」這時搖著手中BMW的車鑰匙，在小姐面前晃啊晃的，只見小姐滿意地嗲了幾聲，聊著聊著就結成了佳偶。

婚後才發現，房子一間是父母的，一間是租的，BMW車確實是他的，但欠著高額貸款，只能說許多人西裝筆挺開名車，債務高達千萬元，更是嘆聲小姐小姐不識貨，誤把馮京當馬涼。

反過來如果是女性呢？男性通常會先看外表，不但要有林志玲的美貌，更要有讓人讚嘆的事業線，只是透過神奇的化妝術，與剛剛的假富貴可說有過之而無不及啊！

找到脖子上的那一條線

如果是判斷一家公司是否值得投資，如同「高富帥」，一般都希望找到營收好、獲利好、配息高，這些可以透過電腦系統篩選，找到符合條件的公司，許多達人、財經網站都有提出一些過濾的方式。

只是這些數字可能造假，舉個例子來說：

假設一月新出了兩本書，出版社老闆說二月份可以給120萬元的版稅，我該如何領取這120萬元呢？領取的方式可以分批領完，假設有兩種選擇：

方式一，集中在二、三、四個月，每個月領40萬。

方式二，分配在二到七月間，愈領愈多。

如上圖，我個人會選擇方式二。為什麼呢？

如果這是一家公司的月營收，方式一的股價表現大概就在二到四月間反應，第三個月發現跟第二個月營收差不多，慢慢地就不再激情反應了，第五月沒了營收，很快就回到原點，集氣時間較短。

方式二的營收因為愈來愈好，正所謂「股價連漲三日，散戶不請自來」，連續月營收逐步成長，股價噴漲的幅度會更大。如果我希望散戶進來的多、股價漲得高，方式二是比較好的選擇。

財務如同我的版稅一樣，是可以調整，股價也會因為財務的調整而有不同的表現。適度化妝是禮貌，過度化妝就可能會導致期望差距過大。因此，我們要找到一些化妝的痕跡，例如臉白白的，但是脖子卻是黑黑的，黑白之間存有一道清楚明顯的線，可能就是有化妝塗粉。

哪些是公司脖子上的異常線？

先來舉一個異常觀察點，營收變好，要看資產負債表的應收帳款是否增加。這是什麼意思呢？

以早餐店為例，一家早餐店過去賒帳的客人只有一成，但現在外地客變多，營收雖然增加一倍，但賒帳的也變更多，高達三成，這些賒帳的金額不一定會拿得回來，稱之為「應收帳款」。

換言之，營收上升，應收帳款理應上升，但比例上應該一致，如果應收帳款上升的比例遠高於營收的比例，就不是一件好事情。

再舉一個難一點的例子，例如一家公司有發行可轉換公司債（下稱CB），能取得這些CB通常是公司的皇親國戚，無息借錢給公司，外人看到無息以為很佛心，實際上是取得一個在特定股票價格將債權轉換成股票的權利。

這樣子講可能有點難懂？讓我舉個很簡單的例子，例如取得一張可以用五元買乖乖的兌換券，當市場一包乖乖十元，你就很開心地跑去用五元換一包，但如果一包市場上才三元，自然不會用兌換券去買。換言之，取得兌換券的皇親國戚當然希望股價超過兌換價格，就大賺錢了。

因此，希望股價變好，可能就會出現營收突然變好、處分土地資產賺了一大筆錢等消息面，甚至於還會實施庫藏股；反之，如果看到新聞報導某家公司的好消息，就要查看看有沒有發行CB；如果有，就要多一絲懷疑、進一步查證，用柯南的犯罪調查精神，找出企業脖子上黑白相間的分隔線，這樣子的投資才能確保安全。

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