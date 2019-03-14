錢世傑／明天我可以成為保時捷的主人嗎？

▲許多人想靠「彩券」一夕翻身。（示意圖／ETtoday資料照）

●錢世傑／低調的法律及投資研究者。

那個瘋狂買彩券的年代



我喜歡研究人性的瘋狂。

話說「樂透彩」這玩意兒，始於網路泡沫時代與SARS風暴之間，也就是2002年間開始發行第一代彩券。當時的彩券行，不必有辣妹當店員，就可以萬人空巷，排隊稱之為長長的人龍也不為過，一夕成為富翁的故事，不斷地在電視螢光幕前呈現，民眾腦中都希望幸運贏得頭彩、憑空掉下幾千萬、上億元的頭彩彩金。

還記得某新聞報導說一位小朋友忽然有了感應，在口中唸出了六組數字，父母雖然記下了數字，卻沒付諸行動；結果一開獎居然是這六組數字中了頭彩，只見攝影鏡頭跟著父母與親朋好友，拍攝著他們看著紙上的六位數字，一臉扼腕的樣子，連我這位坐在電視機前不相干的觀眾都握緊了拳頭，深深感覺到財神擦肩而過的可惜。

我身為大腦的研究者，想必與眾不同，不會隨著大夥的熱浪起舞。錯了，那時候可是瘋狂的很，不只是在附近常得獎的彩券行排隊買彩券，更開著當時的1.5小汽車全省到處找彩券行買彩券，一年里程高達四萬公里。現在想想，真想要像電影「迴路殺手」的劇情一樣，回到過去將瘋狂的自己一槍給斃了。

每個人都想要一夕致富



上次開車時一個恍神，我的平民休旅車直接插進前面一台BMW的屁股，40萬修理費當場噴飛；雖然所有修車費用都由保險支付，但也從那時候就特別小心前方是否有名貴跑車，結果發現路上一堆賓士，閃過了前面的BMW，前頭又跑出了一輛保時捷。

當別人靠著繼承上一代資產，就能輕鬆買下豪華跑車，正如同電視上反覆報導誰中了彩券一樣帶來的引誘，當滿街都是高檔轎車從你身邊呼嘯而過，對於大多數的男性朋友而言，心裡一定想著如果自己也能有一輛跑車，旁邊坐著短裙辣妹，那可是人生的巔峰。

只是跑車所費不貲，月領個三萬、五萬的薪資，在高房租、高生活支出的壓力下，每年能存個20萬元，就已經超過全國70%的朋友，以此種累積財富的速度，要多久才能買輛保時捷呢？

▲106年度戶數五等分位組之平均每戶儲蓄。（圖／作者提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

在此背景下，很多人選擇「低資本」且有「可能高獲利」的操作工具，像是政府為了衝刺股票交易量而鼓勵投資人交易現股當沖，小資族甚至於不用任何成本，就可以當日買賣股票、賺取價差，殊不知長期趨勢好預判，短期震盪難掌握，即便是五五波的機率，扣除掉交易成本，還有人性上貪婪與恐懼的缺失，想要賺個便當錢真的很難。

▲上市2018/1-2019/3月當沖損益與交易成本。（圖／作者提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

如上圖，雖然當沖損益均為正值，但損益率僅有大約萬分之三，扣除掉萬分之十五的交易成本，整體損益還是虧損。更遑論之前的交易成本是千分之三，當沖客抱怨當沖交易賺不到錢，政府怕當沖量減少進而影響到股票交易的流動率，因此採取當沖交易稅減半，藉此鼓勵短線交易。

賺錢王道：趨勢+時間+耐心

再強調一次，長線趨勢好判斷，短線震盪難預測。

要猜短線甩動的情況，真的很難也很耗費時間，一般要上班族的朋友，上班時間忙得不可開交，哪有時間盯盤操作，也因此很多朋友離職當專業投資人，但這些離職的朋友也抓不住這麼短的變化，到頭來賠光光，好不容易存下來的錢又變成一場空。

皮凱提所著的「二十一世紀資本論」，提到貧富不均的原因之一，在於有錢人可以讓資本滾資本；講得白話一點，買個房子收租、買個股票收股息，躺在床上不動，錢都會自動滾入你的帳戶，比勞動所得還賺得多。

世界的第八大奇蹟是複利，假設能找到一種報酬率穩定6%的股票，30歲開始每年投入12萬元，60歲就可以將投入的372萬元，滾成將近1,100萬元的資產大雪球。



▲6%資產複利成長圖。（圖／作者提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

以此圖與各位好朋友共勉，反人性、慢賺才是真正的快賺。

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