施正鋒／藍綠白VS臺美中　誰能主導下一局？

▲柯文哲、韓國瑜、賴清德、蔡英文皆為2020問鼎總統大位的熱門人選。（組合圖／ETtoday資料照）

●施正鋒／東華大學民族事務暨發展學系教授。

如果說去年九合一選舉是明年總統大選的前哨戰，藍綠兩黨的候選人初選則是選拔賽。就政黨政治而言，究竟誰要披掛上場，當然是黨內最有希望獲得選民青睞的人。民進黨現任的蔡英文總統期中考死當，要是她堅持「捍衛執政價值」當仁不讓，可以預見的，這將是典型的贏得戰役、輸掉戰爭，宛如當年的福特。相對地，國民黨的四顆太陽躍躍欲試，人氣如日中天的韓國瑜不好意思得隴望蜀。兩隻大老鼠的背後又有兩頭貪狼等著清理戰場，更不用說虎視眈眈的龍鷹。

要是民進黨上下願意忠臣孝子以死相隨，就不會有今天賴清德孤臣孽子般「不畏橫逆、不改初衷、參選到底」。民進黨創黨以來，提名方式一再改變，由幹部評鑑、黨員直選、到全民調，最大的特色就是缺乏制度化，只要黨內派系條件講好，遊戲規則就可以臨時改變，頂多丟給最高權力機關全代會背書。蔡英文接任主席以來，基本上是遠離基層、收編菁英，捨棄開放、嫻熟操弄；表面上比較有彈性的特別提名條例，朕即天下，儼然就是因人設事的憲法臨時條款。

國民黨應該知道，去年並非本身厲害、而是對手惹惱不同階層的選民。黨主席吳敦義當然有整合提名的功勞，儲君朱立倫也全國賣力輔選，而王金平在「三山」造勢臨門一腳造王成功，更一掃馬英九總統八年任內八旗綠營的傾軋陰霾。對於藍營支持者來說，推派人氣最旺的韓國瑜取回政權，那是人之常情，問題是如何讓朱、王心服口服，那不是黨魁可以私相授受。即使人情義理可以圓滿交代，由於韓國瑜深藍的立場，不管是藍綠對決、還是三分天下，難敵圍剿。

如果說國民黨在2016年大敗是因為藍營選民含淚不投票，民進黨去年的重挫也是因為深綠支持者拒絕被綁架。由於除了台北市以外，其他地方的縣市首長並無有組織的全國性第三選擇，兩個陣營的理性選民都有脫鉤傾向卻步，並非移情別戀、飛象過河投票給敵對政黨。從各種民調結果看來，國、民兩大黨的政黨者加起來不會超過六成，而且有褪色的跡象。儘管目前小黨沒有能力、也沒有企圖心取而代之，畢竟白色力量選民睥睨藍綠，這也是柯文哲蠢蠢欲動的動力。

打戰原本應該是先安內、後攘外，然而，當下雙方未戰就已經兵疲馬困，螳螂捕蟬、黃雀在後，為了貿易爭鋒的美國與中國伺機加碼。美國總統川普在商言商，白宮與國會山莊競相加持蔡英文，至少也要給點口惠幫忙拉抬聲勢，只要稍安勿躁、站在地上畫的圈圈就好，反正老百姓搞不太清楚外交的眉角。相對地，韓國瑜自信有足夠的聰明應付中國，彷彿只要嘴巴念念「九二共識是定海神針」的口訣，先上壘再說，究竟是否飲鴆止渴，短期內不是重要考量。

從李登輝總統推動民主轉型，應該也有三十年，戒嚴時代累積的政治相對剝奪感應該已經宣洩得差不多了，或可進入民主政治「揖讓而升、下而飲」的君子之爭，選民應該已經厭倦政治菁英的激情對立。話又說回來，如果說藍綠之爭是聯合壟斷般打假球，所謂的白色選民必須跨出討厭兩黨的反作用情結，必須能結合為另類的政黨選擇、提出通盤的國家願景、治國方針。不管「卡賴」、還是「卡韓」，應該讓選民、支持者、或黨員，至少有聽取如何領導國家的辯論。

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