ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 行動法庭 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
>

施正鋒／藍綠白VS臺美中　誰能主導下一局？

雲論

▲柯文哲、韓國瑜、賴清德、蔡英文皆為2020問鼎總統大位的熱門人選。（組合圖／ETtoday資料照）

●施正鋒／東華大學民族事務暨發展學系教授。

如果說去年九合一選舉是明年總統大選的前哨戰，藍綠兩黨的候選人初選則是選拔賽。就政黨政治而言，究竟誰要披掛上場，當然是黨內最有希望獲得選民青睞的人。民進黨現任的蔡英文總統期中考死當，要是她堅持「捍衛執政價值」當仁不讓，可以預見的，這將是典型的贏得戰役、輸掉戰爭，宛如當年的福特。相對地，國民黨的四顆太陽躍躍欲試，人氣如日中天的韓國瑜不好意思得隴望蜀。兩隻大老鼠的背後又有兩頭貪狼等著清理戰場，更不用說虎視眈眈的龍鷹。

要是民進黨上下願意忠臣孝子以死相隨，就不會有今天賴清德孤臣孽子般「不畏橫逆、不改初衷、參選到底」。民進黨創黨以來，提名方式一再改變，由幹部評鑑、黨員直選、到全民調，最大的特色就是缺乏制度化，只要黨內派系條件講好，遊戲規則就可以臨時改變，頂多丟給最高權力機關全代會背書。蔡英文接任主席以來，基本上是遠離基層、收編菁英，捨棄開放、嫻熟操弄；表面上比較有彈性的特別提名條例，朕即天下，儼然就是因人設事的憲法臨時條款。

國民黨應該知道，去年並非本身厲害、而是對手惹惱不同階層的選民。黨主席吳敦義當然有整合提名的功勞，儲君朱立倫也全國賣力輔選，而王金平在「三山」造勢臨門一腳造王成功，更一掃馬英九總統八年任內八旗綠營的傾軋陰霾。對於藍營支持者來說，推派人氣最旺的韓國瑜取回政權，那是人之常情，問題是如何讓朱、王心服口服，那不是黨魁可以私相授受。即使人情義理可以圓滿交代，由於韓國瑜深藍的立場，不管是藍綠對決、還是三分天下，難敵圍剿。

如果說國民黨在2016年大敗是因為藍營選民含淚不投票，民進黨去年的重挫也是因為深綠支持者拒絕被綁架。由於除了台北市以外，其他地方的縣市首長並無有組織的全國性第三選擇，兩個陣營的理性選民都有脫鉤傾向卻步，並非移情別戀、飛象過河投票給敵對政黨。從各種民調結果看來，國、民兩大黨的政黨者加起來不會超過六成，而且有褪色的跡象。儘管目前小黨沒有能力、也沒有企圖心取而代之，畢竟白色力量選民睥睨藍綠，這也是柯文哲蠢蠢欲動的動力。

打戰原本應該是先安內、後攘外，然而，當下雙方未戰就已經兵疲馬困，螳螂捕蟬、黃雀在後，為了貿易爭鋒的美國與中國伺機加碼。美國總統川普在商言商，白宮與國會山莊競相加持蔡英文，至少也要給點口惠幫忙拉抬聲勢，只要稍安勿躁、站在地上畫的圈圈就好，反正老百姓搞不太清楚外交的眉角。相對地，韓國瑜自信有足夠的聰明應付中國，彷彿只要嘴巴念念「九二共識是定海神針」的口訣，先上壘再說，究竟是否飲鴆止渴，短期內不是重要考量。

從李登輝總統推動民主轉型，應該也有三十年，戒嚴時代累積的政治相對剝奪感應該已經宣洩得差不多了，或可進入民主政治「揖讓而升、下而飲」的君子之爭，選民應該已經厭倦政治菁英的激情對立。話又說回來，如果說藍綠之爭是聯合壟斷般打假球，所謂的白色選民必須跨出討厭兩黨的反作用情結，必須能結合為另類的政黨選擇、提出通盤的國家願景、治國方針。不管「卡賴」、還是「卡韓」，應該讓選民、支持者、或黨員，至少有聽取如何領導國家的辯論。

熱門文章》
►積極對美輸誠的蔡英文有不敢說的實話？

►按讚加入粉絲團，讓你成為話題王！

以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

投稿
申訴
關鍵字: 雲論 施正鋒 雲論施正鋒 2020總統 蔡英文 柯文哲 韓國瑜
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
施正鋒／藍綠白VS臺美中　誰能主導下一局？
香功堂主／《小飛象》：演員們的平行時空
溫朗東／我支持的不是賴清德，是他從政的權利
林原／賴清德是真獨派嗎？
錢世傑／長得像美女天菜的完美企業

推薦閱讀

溫朗東／我支持的不是賴清德，是他從政的權利

沈榮欽／柴契爾與蔡英文

單厚之／除了退黨，蔡總統還能放四大絕

胡偉良／習慣會決定你的財富人生

施典志／多少人知道愛評網被街口收購前，其實早被中資..

錢世傑／長得像美女天菜的完美企業

單厚之／除了退黨，蔡總統還能放四大絕

黃竣民／陸軍組建「聯兵營」是「轉型」？還是美化「編..

【街口解雇事件】關於愛評網，是否各說各話？

溫朗東／我支持的不是賴清德，是他從政的權利

相關文章

批韓國瑜訪美演講為閉門座談　王丹引爆空戰嘆：跟豬打架一身泥

批韓國瑜訪美演講為閉門座談　王丹引爆空戰嘆：跟豬打架一身泥

韓國瑜啟程訪美後，人還沒到哈佛大學，空中已經「戰」的昏天暗地，民運人士王丹指韓在費正清學院的演講，根本只算「閉門座談」，隨後便與高雄市政府隔..

1小時前

貓奴蔡英文公文被撒尿...自評「辣台妹」封號還不錯

貓奴蔡英文公文被撒尿...自評「辣台妹」封號還不錯

有比蔡英文優秀？柯文哲：Of course

有比蔡英文優秀？柯文哲：Of course

開微博帳號會被統戰？柯文哲：誰統誰還不曉得

開微博帳號會被統戰？柯文哲：誰統誰還不曉得

臉書辦公室公開！蔡英文最愛這區　「讓我很興奮」

臉書辦公室公開！蔡英文最愛這區　「讓我很興奮」

讀者迴響

行動法庭

禍從口出！公然侮辱罪判定標準怎麼看？｜ET行動法庭 第7集

禍從口出！公然侮辱罪判定標準怎麼看？｜ET行動法庭 第7集

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】單厚之／韓國瑜真的不選嗎？國民黨要由誰來選總統？

【人雲亦云】單厚之／韓國瑜真的不選嗎？國民黨要由誰來選總統？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

胡偉良／習慣會決定你的財富人生

胡偉良／習慣會決定你的財富人生

施典志／多少人知道愛評網被街口..

長得像美女天菜的完美企業

除了退黨，蔡總統還能放四大絕

黃竣民／陸軍組建「聯兵營」是「..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面