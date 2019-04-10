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單厚之／除了退黨，蔡總統還能放四大絕

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●單厚之／資深媒體人，曾任職中時、聯合、蘋果、壹周刊、三立新聞網、明日報、TVBS周刊...等多家媒體。

民進黨總統初選高潮迭起，蔡英文總統昨天上午舉行記者會，強調「怯戰從來不是我的風格」；昨天晚間媒體報導，如果今天中執會的決定不如人意，蔡英文會認真思考是否離開民進黨。

總統府發言人黃重諺很快就發文澄清，強調蔡英文已經完整說明對初選的態度，應以總統的說法為準，沒有人能幫總統代言，外界無異議的揣測跟放話應適可而止。這樣的回應，看似否認了媒體的報導，但也並沒有排除任何的可能性。

這樣的新聞，當然不是空穴來風。小英身邊的人刻意放出退黨的消息，很明顯就是認為昨天上午的記者會還不夠，所以要向中執會進一步施壓，清楚告訴民進黨人，問題有多嚴重。

台灣的政治真是亂了套了。一個執政黨的總統，居然揚言要退黨，這比卸任閣揆挑戰同黨總統，聽起來更像天方夜譚。即便是刻意的放話，外界還是可以充分感受到小英的憤怒與不滿，已經到了難以抑扼的邊緣，甚至不惜「破罐子破摔」、一起互相傷害。

蔡總統如果真的吃了秤鉈鐵了心，其實不只有退黨一招，還可以有很多更厲害、更匪夷所思的手段。

一、把阿扁抓回去關。

「保外就醫」的陳水扁，現在一天到晚唱衰蔡英文，對民進黨的初選指指點點。唾面自乾的法務部，難道認為這些也都「有助阿扁的病情」？

依照目前的民調來看，蔡英文落後賴清德有一段距離，但並沒有大到毫無機會的程度。蔡、賴兩人各方面的主張差異都不大，蔡英文很難找到能大幅加分的議題。關扁與釋扁，是無關政績、無關執政包袱，又足以切割市場的重要議題。

關扁與蔡英文目前的抗中路線並沒有明顯的衝突，理論上可以部分提升中間和藍軍選民的支持度。如果蔡總統真有置之死地而後生的覺悟，阿扁是一個可以考慮的議題。

二、辭總統

正如蔡英文昨天記者會上所說的，如果初選輸給賴清德，不僅是她的顏面掃地，也會影響國政。為了避免長達1年多的憲政空窗期，蔡英文可以考慮和陳建仁一起提前請辭總統。

根據《憲法》的規定，如果總統、副總統都缺位，就由行政院長代行總統職權，在3個月內補選總統、副總統。新任總統、副總統的任期只到明年的520。也就是說，今年的7月、明年的1月各要舉行一次大選。

這樣一個看似完全符合憲政原理的舉措，在政治實務上會引起很多有趣的連鎖反應。例如國、民兩黨可能7月是朱立倫對上賴清德，柯文哲可能就不會為這1年的任期參選。如果朱立倫當選，1月韓國瑜就很難出線，而賴清德既然已經輸掉，就沒有正當性在1月再次參選…

三、解散國會

如果辭總統還嚇不倒中執會，蔡總統還可以考慮先解散國會再辭職。反正要亂就亂得徹底一點，民進黨要倒，也可以倒得更徹底一點。

解散國會60天內就要重選，如果選票上沒有韓國瑜，民進黨立委席次會比明年1月選來得多一些。

四、虛位元首

我沒有寫蔡總統脫黨參選的可能性。如果初選輸了，無論脫黨連署參選、加入其他政黨參選（親民黨、時代力量不用連署），都非常的難看，而且毫無勝算。

如果不敢抓阿扁、不敢辭總統、不想解散國會，蔡總統大概就只剩下虛位元首這一條路了。講白了，就是認輸、撒手不管。

退黨也好、不退黨也好，重要的是內閣總辭，讓賴清德這個民進黨最新、最大的民意，掌握民進黨政府的實權。從此之後，小英退居第二線、第三線、第四線，扮演一個虛位元首，民進黨政府一切的施政，都由賴清德當家作主，一切的民怨，都與蔡英文無關。

距離卸任還有一年的時間，蔡英文的民調必然會有明顯的回升。對蔡英文未嘗不是好的結局。

最糟，也最可能的結果，就是賴清德口中的「尊重總統職權」。小英輸了初選，卻沒有大破大立，也不甘交出權力，政府跟民進黨的運作都會有很多的問題。總統、黨主席、總統提名人三頭馬車，權力四分五裂，閣員、立委無所適從，既沒有黨政一體，也談不上執政優勢，賴清德的選情難有起色、蔡英文的聲望不會高、民進黨立委也選不好，注定是個三輸的結局。

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