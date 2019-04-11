ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 行動法庭 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
>

溫朗東／我支持的不是賴清德，是他從政的權利

雲論

▲賴清德登記民進黨初選引發外界爭議。（圖／記者鄧木卿攝）

●溫朗東／時事評論家、專欄作家。

我支持賴清德，不是因為他是一個完人，而是支持每一個人按照民主機制從政的權利。

跟賣台和平協議的中國國民黨、立場搖擺不定的柯文哲相比。蔡英文跟賴清德，是99分跟100分的選擇。有人覺得蔡英文是100分，有人覺得賴清德才是。這些說法都有道理。就算支持的人沒出線，還是會支持心目中的99分。

更改初選規則，是對黨內民主機制的踐踏。是因人設事。如果登記參選的，是民進黨內沒人認識的小人物，黨內初選時程有需要變動嗎？

初選拉得越長，雙方支持者的相互攻擊、抹黑、放話，就會變得更加嚴重。做出這個決定，就是團結嗎？就是為民進黨、為台灣好嗎？

請注意，當你把「團結、顧大局」作為一種「勸退」的話術在使用，你的思想本質上，就離專制獨裁近了一步。嘲笑民主的中國人，最喜歡談團結，談民主亂象，談民族大義。團結不是透過暗盤規則玩出來的，團結是透過公開公平明確的民主競爭機制，讓贏的人正當，讓輸的人心服。有公平競爭，才有團結。

按照民主規則領表參選，不是什麼背刺，是每個人應有的權利。

別拿「犧牲」做權力喊價

有人說，蔡英文勞苦功高，在民進黨垂危時不離不棄、力挽狂瀾。這點，我想很少人會否認。但是，人民才是國家的主人，政治人物的從政，所能獲得的最大報酬，就是獲得了「為人民服務的機會」。這個機會，人民隨時都可以收回。

你為台灣挨了一萬刀，流了一萬次血，都不能理所當然的擁有「為人民服務的機會」。除非民眾心甘情願的給你，否則沒人可以拿自己的犧牲，去做權力喊價。用這種說法幫蔡英文講話的人，是把蔡英文的格局做小做低了。我不相信蔡總統會有這種心態。

透過反覆修正淬煉出來的民調機制，決定出適合的人選，沒有誰傷害誰的問題。政治人物的主觀感受，從來不是民眾的情緒負擔。想當總統而未當成的人何其多，他們如果自覺受傷，不是我們在政治決策上要考量的重點。

有人說，賴清德行政院長做不好，憑什麼出來選？首先，你覺得賴清德不夠好，你可以不支持他，但你不能否定他出來參加初選的權利。

再者，行政院長跟總統之間的責任關係，在現行的憲政體制下本來就曖昧不清。一項決策的作成，是總統的意思，還是行政院長的想法？去爭辯這些，爭得出來嗎？有什麼意思？

如果說，總統只管國防外交。照這個邏輯，民進黨執政下，台灣股市持續破萬點、外國投資創新高、整體經濟穩健成長，都不是蔡英文的政績？都是行政院長的功勞？有人說，賴清德的勞基法修不好。照這個說法，現在的總統跟行政院長還有過半的民進黨立委，有沒有要「修正這個錯誤」？

有人說，全民調不夠準確，可能會有敵營反串。那麼，改成黨員投票會比較好嗎？直接徵召會比較好嗎？

沒有一項制度是完美的。但透過尊重制度，我們可以反覆修正，讓它變得更公平，更準確。考試制度也不是完美的，沒有一項考試制度可以完全測出考生的實力，但沒有制度，因人設事，是在比實力還是比權力？
民進黨跟國民黨最大的差別是，支持民進黨的人，爭取的不是民進黨的勝利，而是台灣主權尊嚴的勝利；支持國民黨的人，爭取的就是國民黨的勝利，台灣存不存在，會不會變中國的一省，他們往往不那麼在乎。

民進黨只是一個工具。透過這個工具，台灣人得以實現民主精神與本土價值。賴清德跟蔡英文也都只是工具人，不是一種信仰。不管是民進黨還是賴蔡，都只是追求台灣人權益的過程。只有共產黨的信徒，才會把黨或政治人物的存續視為永恆。

統獨議題上，台灣人不會接受中國政府的「勸退」，不會接受親中政客媒體的「勸退」，既然如此，我們也沒有必要去勸退有心從政的本土政治人物。

不顧當事人意思的「勸退」，所能塑造的團結，只能是獨裁專制式的團結。
賴清德不是神，他只是一個跟你我一樣，有從政權利的人。

▲賴清德日前召開記者會，表明一定會走完初選程序。（圖／記者徐斌慎攝）

競賽開始後...不該任意更改規則

有人說，民進黨透過中執會的程序，將總統初選延後，沒有傷害，沒有程序不正義的問題。

這個說法，我有幾個不同意的地方。

第一、世界上沒有完美的制度，每一種競賽機制，都有不夠周全的地方，所有的競賽包含民主政治，制度都會一改再改，讓它更周全，更完善。但基本的精神在於：「制度的修訂必須賽後進行，已經開始的競賽不應該更改規則。」

比方說考試，考法不好，事後可以改。有人報名了再改規則，是不對的。

第二、並不是按照制度內的彈性（中執會權限），就是合乎民主精神。

舉個比較誇張的例子，習近平稱帝，也是透過中國全國人大全體會議，以2958票贊成、2票反對、3票棄權，修憲刪除國家主席任期限制。制度「容許」你這麼做，不代表這麼做是好的。
第三、有人說，據傳賴清德先是表態不參選，在民進黨預設只有蔡英文一人會登記之下，才有比較簡略的初選規則。為了亡羊補牢，延後初選是比較周延的。

我必須說，這個說法的提出，本身對民進黨就是一種傷害－－它預設了「原本的初選是玩假的、做做樣子的。」「原本的初選制度有漏洞，但民進黨這麼多志士能人，沒人有辦法發現。等到賴清德登記參選，忽然就發現漏洞了。」

至於賴清德有沒有在初選前「假裝不選，事後突襲」，我不知道。

假設有，那也頂多說明「他的想法因為情勢變化產生了改變。」你可以說他想法變來變去不好，但不能否定他登記參選的正當性。（採取這個觀點的人，按照同樣的邏輯也應該反對蘇貞昌參選新北市長。）

第四、競爭不會造成分裂，「硬要和諧團結」跟「惡性競爭」才會造成傷痕。民主政治必須以理服人，如果只是以勢道威壓，無法讓人心服，隱忍造成的疙瘩，可能更大。
惡性競爭就是把對手說得一文不值，這種事我是不做的，也希望大家不要做。不管誰出線都是可以接受的總統人選。然而，初選拉得越長，惡性競爭發生的頻率跟次數就越高。這跟開車上路的時間越長，發生事故的危險越高，是一樣的道理。

更重要的是，時間越長，支持者對候選人投入的情感就越深，如果候選人落敗了，這種感情要收回來，並不容易。因此，「即使程序上有小小瑕疵，初選時間更長才能更周延」的說法，考量到初選拉長所造成的惡性競爭風險，未必能成立。

第五、有人說：「總統忙於國事，無暇準備初選」。這個說法，似乎覺得初選跟政務必然衝突，只能擇一。我不這麼認為。

我承認，有些初選的環節，例如準備政見發表會、澄清各方謠言，跟政務沒有直接關係。但與此同時，執政者掌握權力，施政作得好，民意就回升，這是執政者的優勢。政府預算中也包括了政策宣傳的預算，當然，宣傳不能圖利個別的政治人物，但人民還是會知道現在是誰執政，是誰把事情做好。

執政有包袱，也有優勢，反過來說也一樣。在我看來，每一天的執政，人民都透過感受，幫政府打分數。政治人物每一天的執政，都對選舉競爭有幫助。

熱門文章》
►除了退黨，蔡總統還能放四大絕

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本文獲作者授權，轉載自臉書以上言論不代表本網立場。《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

投稿
申訴

溫朗東專欄 溫朗東

辯論人。曾從事房地產業、廣告業、政治業。以促進公..

溫朗東最新文章

more

溫朗東／我支持的不是賴清德，是他從政的權利

【吳寶春風波】溫朗東／我知道不得不低頭，但別這麼難..

溫朗東／「議員咬警又爆哭」酸民訕笑之下　蔣月惠背後..

溫朗東／蔡依林MV霸凌事件　該思考的4個問題

溫朗東／整形錯了嗎？錯的可能是你自己！

關鍵字: 雲論 溫朗東 雲論溫朗東 蔡英文 賴清德 民進黨 2020總統 韓國瑜 初選
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
香功堂主／《小飛象》：演員們的平行時空
溫朗東／我支持的不是賴清德，是他從政的權利
林原／賴清德是真獨派嗎？
錢世傑／長得像美女天菜的完美企業
【街口解雇事件】關於愛評網，是否各說各話？

推薦閱讀

影／「統一後中華民國就沒了」賴清德神回館長　一句話..

林原／賴清德是真獨派嗎？

胡偉良／習慣會決定你的財富人生

施典志／多少人知道愛評網被街口收購前，其實早被中資..

單厚之／除了退黨，蔡總統還能放四大絕

錢世傑／長得像美女天菜的完美企業

黃竣民／陸軍組建「聯兵營」是「轉型」？還是美化「編..

【街口解雇事件】關於愛評網，是否各說各話？

林原／賴清德是真獨派嗎？

鍾文榮／即將消失的金紙業？

相關文章

有比蔡英文優秀？柯文哲：Of course

有比蔡英文優秀？柯文哲：Of course

台北市長柯文哲11日下午到市議會備詢，國民黨議員秦慧珠問到，當市長4年台北市經濟沒有成長，「你對不起台北市民，你老人你對不起，小朋友對不起，..

8分鐘前

臉書辦公室公開！蔡英文最愛這區　「讓我很興奮」

臉書辦公室公開！蔡英文最愛這區　「讓我很興奮」

民進黨初選延後　高嘉瑜：沒有臉再批評國民黨「換柱」！

民進黨初選延後　高嘉瑜：沒有臉再批評國民黨「換柱」！

「跟豬打架自己也一身泥」　王丹：台灣人軟弱

「跟豬打架自己也一身泥」　王丹：台灣人軟弱

被罵小孩別插嘴　孫大千再嗆王丹：這位民運領袖膽子有多小？

被罵小孩別插嘴　孫大千再嗆王丹：這位民運領袖膽子有多小？

讀者迴響

行動法庭

禍從口出！公然侮辱罪判定標準怎麼看？｜ET行動法庭 第7集

禍從口出！公然侮辱罪判定標準怎麼看？｜ET行動法庭 第7集

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】單厚之／韓國瑜真的不選嗎？國民黨要由誰來選總統？

【人雲亦云】單厚之／韓國瑜真的不選嗎？國民黨要由誰來選總統？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

胡偉良／習慣會決定你的財富人生

胡偉良／習慣會決定你的財富人生

施典志／多少人知道愛評網被街口..

除了退黨，蔡總統還能放四大絕

長得像美女天菜的完美企業

黃竣民／陸軍組建「聯兵營」是「..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面