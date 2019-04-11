溫朗東／我支持的不是賴清德，是他從政的權利

▲賴清德登記民進黨初選引發外界爭議。（圖／記者鄧木卿攝）

●溫朗東／時事評論家、專欄作家。

我支持賴清德，不是因為他是一個完人，而是支持每一個人按照民主機制從政的權利。



跟賣台和平協議的中國國民黨、立場搖擺不定的柯文哲相比。蔡英文跟賴清德，是99分跟100分的選擇。有人覺得蔡英文是100分，有人覺得賴清德才是。這些說法都有道理。就算支持的人沒出線，還是會支持心目中的99分。



更改初選規則，是對黨內民主機制的踐踏。是因人設事。如果登記參選的，是民進黨內沒人認識的小人物，黨內初選時程有需要變動嗎？



初選拉得越長，雙方支持者的相互攻擊、抹黑、放話，就會變得更加嚴重。做出這個決定，就是團結嗎？就是為民進黨、為台灣好嗎？



請注意，當你把「團結、顧大局」作為一種「勸退」的話術在使用，你的思想本質上，就離專制獨裁近了一步。嘲笑民主的中國人，最喜歡談團結，談民主亂象，談民族大義。團結不是透過暗盤規則玩出來的，團結是透過公開公平明確的民主競爭機制，讓贏的人正當，讓輸的人心服。有公平競爭，才有團結。



按照民主規則領表參選，不是什麼背刺，是每個人應有的權利。

別拿「犧牲」做權力喊價

有人說，蔡英文勞苦功高，在民進黨垂危時不離不棄、力挽狂瀾。這點，我想很少人會否認。但是，人民才是國家的主人，政治人物的從政，所能獲得的最大報酬，就是獲得了「為人民服務的機會」。這個機會，人民隨時都可以收回。



你為台灣挨了一萬刀，流了一萬次血，都不能理所當然的擁有「為人民服務的機會」。除非民眾心甘情願的給你，否則沒人可以拿自己的犧牲，去做權力喊價。用這種說法幫蔡英文講話的人，是把蔡英文的格局做小做低了。我不相信蔡總統會有這種心態。



透過反覆修正淬煉出來的民調機制，決定出適合的人選，沒有誰傷害誰的問題。政治人物的主觀感受，從來不是民眾的情緒負擔。想當總統而未當成的人何其多，他們如果自覺受傷，不是我們在政治決策上要考量的重點。



有人說，賴清德行政院長做不好，憑什麼出來選？首先，你覺得賴清德不夠好，你可以不支持他，但你不能否定他出來參加初選的權利。



再者，行政院長跟總統之間的責任關係，在現行的憲政體制下本來就曖昧不清。一項決策的作成，是總統的意思，還是行政院長的想法？去爭辯這些，爭得出來嗎？有什麼意思？

如果說，總統只管國防外交。照這個邏輯，民進黨執政下，台灣股市持續破萬點、外國投資創新高、整體經濟穩健成長，都不是蔡英文的政績？都是行政院長的功勞？有人說，賴清德的勞基法修不好。照這個說法，現在的總統跟行政院長還有過半的民進黨立委，有沒有要「修正這個錯誤」？



有人說，全民調不夠準確，可能會有敵營反串。那麼，改成黨員投票會比較好嗎？直接徵召會比較好嗎？



沒有一項制度是完美的。但透過尊重制度，我們可以反覆修正，讓它變得更公平，更準確。考試制度也不是完美的，沒有一項考試制度可以完全測出考生的實力，但沒有制度，因人設事，是在比實力還是比權力？



民進黨跟國民黨最大的差別是，支持民進黨的人，爭取的不是民進黨的勝利，而是台灣主權尊嚴的勝利；支持國民黨的人，爭取的就是國民黨的勝利，台灣存不存在，會不會變中國的一省，他們往往不那麼在乎。



民進黨只是一個工具。透過這個工具，台灣人得以實現民主精神與本土價值。賴清德跟蔡英文也都只是工具人，不是一種信仰。不管是民進黨還是賴蔡，都只是追求台灣人權益的過程。只有共產黨的信徒，才會把黨或政治人物的存續視為永恆。



統獨議題上，台灣人不會接受中國政府的「勸退」，不會接受親中政客媒體的「勸退」，既然如此，我們也沒有必要去勸退有心從政的本土政治人物。



不顧當事人意思的「勸退」，所能塑造的團結，只能是獨裁專制式的團結。



賴清德不是神，他只是一個跟你我一樣，有從政權利的人。

▲賴清德日前召開記者會，表明一定會走完初選程序。（圖／記者徐斌慎攝）



競賽開始後...不該任意更改規則

有人說，民進黨透過中執會的程序，將總統初選延後，沒有傷害，沒有程序不正義的問題。



這個說法，我有幾個不同意的地方。



第一、世界上沒有完美的制度，每一種競賽機制，都有不夠周全的地方，所有的競賽包含民主政治，制度都會一改再改，讓它更周全，更完善。但基本的精神在於：「制度的修訂必須賽後進行，已經開始的競賽不應該更改規則。」



比方說考試，考法不好，事後可以改。有人報名了再改規則，是不對的。



第二、並不是按照制度內的彈性（中執會權限），就是合乎民主精神。



舉個比較誇張的例子，習近平稱帝，也是透過中國全國人大全體會議，以2958票贊成、2票反對、3票棄權，修憲刪除國家主席任期限制。制度「容許」你這麼做，不代表這麼做是好的。



第三、有人說，據傳賴清德先是表態不參選，在民進黨預設只有蔡英文一人會登記之下，才有比較簡略的初選規則。為了亡羊補牢，延後初選是比較周延的。



我必須說，這個說法的提出，本身對民進黨就是一種傷害－－它預設了「原本的初選是玩假的、做做樣子的。」「原本的初選制度有漏洞，但民進黨這麼多志士能人，沒人有辦法發現。等到賴清德登記參選，忽然就發現漏洞了。」



至於賴清德有沒有在初選前「假裝不選，事後突襲」，我不知道。



假設有，那也頂多說明「他的想法因為情勢變化產生了改變。」你可以說他想法變來變去不好，但不能否定他登記參選的正當性。（採取這個觀點的人，按照同樣的邏輯也應該反對蘇貞昌參選新北市長。）



第四、競爭不會造成分裂，「硬要和諧團結」跟「惡性競爭」才會造成傷痕。民主政治必須以理服人，如果只是以勢道威壓，無法讓人心服，隱忍造成的疙瘩，可能更大。



惡性競爭就是把對手說得一文不值，這種事我是不做的，也希望大家不要做。不管誰出線都是可以接受的總統人選。然而，初選拉得越長，惡性競爭發生的頻率跟次數就越高。這跟開車上路的時間越長，發生事故的危險越高，是一樣的道理。



更重要的是，時間越長，支持者對候選人投入的情感就越深，如果候選人落敗了，這種感情要收回來，並不容易。因此，「即使程序上有小小瑕疵，初選時間更長才能更周延」的說法，考量到初選拉長所造成的惡性競爭風險，未必能成立。



第五、有人說：「總統忙於國事，無暇準備初選」。這個說法，似乎覺得初選跟政務必然衝突，只能擇一。我不這麼認為。



我承認，有些初選的環節，例如準備政見發表會、澄清各方謠言，跟政務沒有直接關係。但與此同時，執政者掌握權力，施政作得好，民意就回升，這是執政者的優勢。政府預算中也包括了政策宣傳的預算，當然，宣傳不能圖利個別的政治人物，但人民還是會知道現在是誰執政，是誰把事情做好。



執政有包袱，也有優勢，反過來說也一樣。在我看來，每一天的執政，人民都透過感受，幫政府打分數。政治人物每一天的執政，都對選舉競爭有幫助。

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