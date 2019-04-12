蕭徐行／一黨救一人　蔡英文讓台灣民主陷毀滅危機

▲蔡英文和賴清德都有意代表民進黨爭取參選2020總統大位。（圖／ETtoday資料照）



●蕭徐行／獨立評論人。

如果「現任優先」這說法成立，根本不用再舉行總統選舉了，就由蔡總統續任總統如何？

這種自以為是的「先占原則」，不僅嚴重破壞民主選賢與能的基本價值，也充分凸顯了民進黨迅速墮入國民黨化的深淵中，讓台灣好不容易建立起來的民主輪替制度瞬間毀滅。

小英一人說了算？

1124縣市長選舉雪崩式潰敗後，執政黨所掌握的黨政資源就完全放在要如何維持蔡英文個人的總統寶座為考量，由於蔡總統留給人民施政無方、領導無力的壞印象，所以為了吸引選民的支持，除了不斷的嚴詞批評中國政府，希望引起對岸政府的不滿，採取強硬的抵制措施，以挑起民眾的統獨情緒，來彰顯自己強硬的抗中形像，又不斷的企圖投民眾所好，討好民眾，完全不顧這些做法是否對於社會造成不良的後遺症，目的就在讓民眾覺得很爽，願意投票支持她繼續連任。

這種萬事怪東怪西怪別人的蔡政府，完全就不在乎台灣的未來，以及民眾的真正福祉；並且鑒於自己的支持度不足，完全不顧遊戲規則的公正性與對手賴情德的意見，要求黨機器違反中立，延後初選以設法扭轉頹勢，如果不從己意，就傳聞以退黨的威脅，要求黨內初選程序依她擺布，甚至讓總統初選程序任意延後，這種霸道獨裁的任事風格，不僅嚴重的毀害了民主政治的初選機制，也讓人憂心台灣交給這樣恣意而為的領導人，是台灣之福嗎？

果不其然，民進黨中執會在英系成員的強力運作下，終於做出了延後初選的決議，暫時保住了蔡英文的總統夢。這是在初選遊戲開始後，小英最容易執行的一步，因為挺小英者在民進黨中執會的30多名委員中，佔有絕對優勢，然而，民進黨對於這樣的「暫停」初選的目的何在提不出任何冠冕堂皇的理由、有理的辯白，只知道這是蔡英文為了阻擋賴清德，力挽自己選情頹勢所耍弄的手段。然而，小英可能因為這樣而在總統初選之路上喘一口氣，卻因此種下了民進黨「名存卻實質分裂」的危機中。

打著民主毀滅民主



民進黨能夠打敗國民黨在2000年得到台灣中央的執政權，其根本的原因就在於民進黨過去在野的時代一直堅持的民主、自由與人權的基本價值深植人心，相對於90年代末期黑金盤據、貪汙橫行乃至治安敗壞的台灣，民眾乃唾棄國民黨轉而支持民進黨執政。哪知民進黨當權後，沒有真正為民眾謀福利，反而開始學著國民黨開始圖自己個人的利益。

2016年再次當選，並且完全執政後，可能是餓得太久了，民進黨同志們就像飛蛾撲火，更像水蛭附身，只要有利可圖的事務，絕對緊咬不放。嘴裡唸著謙卑，心裡想著蠻幹，彷彿要民眾償還民進黨曾經在野八年的過，這種民進黨徹底「國民黨化」的現象，結果搞得天怒人怨，導致1124的大敗。

但是選輸了也沒有反省之心，反而怪罪人民的無情與現實，為了維持政權的穩定，不僅不努力自我革新，反而一味改變形式規則，企圖留下保障自我特權的空間。就像賴清德出馬打翻了蔡英文的如意算盤，不顧民進黨的初選還在進行中，就邊選邊修改遊戲規則，只有對小英有利的才算數，這算哪門子的公平競爭？ 又會給選民帶來甚麼樣的觀感？民進黨已進入獨裁時代？全黨只有小英一人說了算話？

這樣「一黨救一人」的獨裁規則，並沒有幫了蔡英文的選情，反而讓民眾遷怒在執政黨的身上，把民進黨的形象徹底毀滅，再說蔡英文在各種的民調中支持度都大幅落在賴清德後面，如果最後哪一個人出線了，都無法在黨內獲得眾望所歸的祝福，這樣沒有團結力量的政黨怎麼可能打贏這次的總統大選。再說民進黨的現任立委可否要求也比照「現任優先」的原則，不要舉辦立法委員的黨內初選呢？

再說，掌握黨政大權並獲得蘇貞昌支持的蔡英文正不斷的透過各種管道詆毀賴清德，甚至傳聞已經發起宣傳工具汙衊攻擊，有人開始以類似「台奸」、「賣台」及「民進黨的罪人」等等難聽的字眼辱罵賴清德，民進黨的黨同伐異，不僅用在敵人身上，也用在自己的同志身上，這樣為了個人私利的暴戾冷血，真不知民進黨是真的「民主」進步黨嗎？

民主之禍

數十年前，國民黨為了保住蔣中正的領袖地位，祭出了戒嚴與動員戡亂時期的說法，讓蔣中正可以多次延任，這種後來的「于右任」、「吳三連」的笑話屢屢成為黨時黨外譏諷國民黨的基本材料，並屢屢譴責蔣家搞獨裁、反民主，如今民進黨為了救一個人的總統之位，而且是民調支持度不高的總統的前途，民進黨寧願賭上政黨的未來，違反民主的基本程序而修改初選機制，這樣的墮落與沉淪，全黨背棄了民意、悖離了民主進步的價值，這看在支持者眼裏，情何以堪，也是台灣民主政治的重大悲哀。

這樣反民主、反法治的執政黨又有何資格去批判中國的政權，去批判中共提出的「一國兩制」方案呢？這樣只在乎自己的「彩票」（私利），而把「扁擔」（中心價值）丟掉的做法，除了凸顯執政黨只有私利不顧民意外，也等於把台灣蛻變為「無魂有體」的稻草人，陷台灣於極度國家發展危機中。

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