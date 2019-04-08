蕭徐行／美國給聖筊　韓總搏大位？

▲高雄市長韓國瑜此趟赴美之旅，能否獲得美方的「聖筊」？（圖／記者洪靖宜攝）



●蕭徐行／獨立評論人。

人間四月天，陰晴不定，乍暖還寒；台灣人四月「瘋媽祖」，台灣總統們則是四月「瘋美國」。

韓國瑜將前往美國拜訪，此次雖然定調為前往美國大學交流的「學術之旅」；然而韓國瑜是目前國內各項總統民調支持度最高的人，加上他是讓美國人在1124之夜對於台灣選情跌破眼鏡之「韓流」發動機，美國當局會怎麼看待或應對這位台灣爆紅的政治明星，將表達美國對於台灣政局的態度。

再說，美國深深左右台灣國家安全與政經社會的安定，在中國對韓國瑜狂按綠燈後，美國是否也給「聖筊」？將具體影響韓總能否起駕競逐台灣最高領導人的寶座。

美國的影響力

時代雜誌報導我F-16V購案可能因美中貿易戰因素延遲，這對於急需先進戰機以護衛領空的空軍來說，在長期索取購置軍備的過程中又被美國敲了一記悶棍。專家研判這是因為美國要先搞定影響全球動靜的中美貿易糾紛，所以先暫停討論這則軍售案，以免刺激中國政府，影響雙方貿易談判進展。

F-16V並非先進的戰鬥機，而且台灣求購多年，美國尚且顛來倒去，要給不給，這說明了美國的意象影響了中國對台的態度與台灣的政局安危。

無庸置疑，美國主宰了戰後台灣的政策走向與中華民國的安危。自國民政府退到台灣後，從先總統蔣公在台灣能站穩腳步開始，歷任的中華民國政府的穩定與安全無不受到美國政策作為的影響，尤其美國在台灣的向右走（親美）向左走（親中）乃至於獨立或統一的政策上一貫佔有絕對的左右力量。

美國對於中華民國在台灣時代的支持始於1950年韓戰爆發之後，美軍除了派出第七艦隊定期巡弋台灣海峽外，並開始武裝國軍，將國軍視為其在冷戰時代對於蘇聯與中共的共產集團戰力牽制的重要兵力。美國在韓戰、823炮戰，越戰及1996年後的總統普選時代開始，美軍一向都是保護台灣國家安全最重要的力量。當然，美國那時也以美援計畫與優惠的補助政策援助台灣，讓台灣能夠在戰後的時節站起來，台灣的工業能夠透過美國與日本兩大市場的協助壯大起來，並在後來成為亞洲四小龍之一的新興工業國家。

然而，美國對於台灣想要積極採取與中國和解的作為或是積極的動作，原則上都是較傾向保留或是否定的態度。如要求中華民國放棄金門馬祖的防衛，完全退守台灣；反對台灣發展核子武器及長程飛彈；對於台灣發展「自主國防」處處留一手的態度，乃至於反對台灣在阿扁任內反中的兩岸政策，相反的也不很支持馬英九時期台灣與中國發展過於親近的和平關係。

美國的戰略考量

1996年中華民國總統由人民普選之後，美國政府對於歷任台灣總統選舉皆曾經扮演關鍵性的腳色，比較明顯的例如1996年的台海飛彈危機、2004年的兩顆子彈事件，小布希譴責阿扁為麻煩製造者，2008年馬英九綠卡風波，陳水扁家族貪汙洗錢事件，2010年開始以及2016年美國公開表態支持蔡英文的「維持現狀政策」等等，都可以看的出來美國在台灣政局中的關鍵力量。

尤其是2004年319槍擊案中，美國表態支持陳水扁政府的合法性，讓台灣社會恢復穩定，讓自此後美國政府取得了對於台灣總統參選人表態的重要影響力，甚至有意願參選者皆須到美國摸摸美國人態度的地步。

美國對於海峽兩岸抱持的態度其實就是「明一暗分」的戰略態度，亦即明面上美國尊重「一個中國」原則，檯面下朝向台灣與中國大陸分離，但不支持台灣獨立的態度。美國的國家利益考量是，台灣位於美國遠東防衛第一島鏈的中心地點，台灣如果讓給陸權的中國或俄國，美國在太平洋的優勢地位將被迫退到關島的第二島鏈，甚至中太平洋的夏威夷群島，美國的優勢將受到挑戰；再說台灣正居於南洋與東北亞溝通交流的中間站，台海如果內海化，能源與資源無法在東北亞與東南亞流動，整個遠東地區將成為中國霸權掌控之地。更別說台灣擁有3萬多平方公里的土地是個很好的軍事基地、工業基地與物流倉儲重地，誰能夠掌控這裡就能掌控整個東亞太平洋地區，這就是美國對於台灣牌一直愛不釋手的原因。

美國挺誰有用嗎

近年來，中國國力急速上升到連美國都難以撼動的狀態，川普玩弄台灣牌便成為美國牽制中國的利器；然而，美國即使暗中分離台灣與中國，卻還沒有到達支持台灣獨立的地步，以免中美關係出現天崩地裂的後果。所以AIT才會在過去兩個月出面公開反對台灣獨立的想法。這也表示美國對於綠營的政爭根本的偏向蔡英文，對於賴清德抱持保留的態度。

然而，從蔡英文在夏威夷過境所受到的待遇其實形式的意義較多，並沒有由具有政策代表性的人物公開表態支持，可見得美國在經過1124的選舉結果後，對於台灣現在政局的表態也還在觀望，也更為發言謹慎。

然而，我們可以由1月31日，韓國瑜就任高雄市長後，美國打破階級由AIT駐台北代表親自南下拜訪韓國瑜，可見得美國方面對於這位爆紅的政治明星有多少的好奇與重視，而且史丹佛大學與哈佛大學這兩大名校的相繼邀請在美國決策圈是有一定的影響力的，這更讓外界多了好奇，雖然韓國瑜謙稱此次出訪不沾政治，完全是學術與招商之旅，但是美國在接待他的方式上會有甚麼奇異之處則頗耐人尋味的。

得民心得天下

但是說回原點，得民心得天下，老美也是會觀察台灣民眾支持意向來決定他們的表態方式的，終究投票的是一般民眾，不是美國政府；如果美國政府說的有效，1124的縣市長選舉，高雄市就不會翻盤了。

所以，要成功登上大位者，還是要爭取台灣民眾的支持，美國給的「聖筊」也許更添光彩，有利台美實質外交互動；但是民眾對候選人的支持與否才是首要的。

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