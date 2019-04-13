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許文彬／「韓流」滔滔將流下何方

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▲國民黨主席吳敦義與高雄市長韓國瑜後續的互動勢必會影響黨內總統初選的規劃。（合成圖／記者黃克翔、屠惠剛攝）

●許文彬／律師，中華人權協會名譽理事長。曾任檢察官。

距離明年元月十一日總統大選投票日，只剩下大約九個月時間而已；藍綠陣營都為了如何產生該黨的參選人而陷入焦慮境況。廣大百姓期盼選出一位理想的下屆總統，作為國家元首帶領人民邁向光明的前景。

先是民主進步黨的「賴神」，已向其黨內協調小組表達堅定的參選意願，堅持走完初選程序。接著是中國國民黨的「韓流」，滔滔流下，於上週末深夜在臉書發文，要讓大家看見他「履行諾言的決心與毅力」，並看見「高雄的成長與改變」；隱約表明自己不會離開高雄市長職位去選總統。

其實，「民主政治」的本質，總統選舉制度，原就是政黨或個人經由平等、自由的競逐，而爭取國家大位。只要在社會和諧的基礎上，合法、合理的競選行為，都會獲得民眾的認同。目前政黨初選情形，民進黨將會在「協調」程序走完之後，進入「全民調」的階段。而國民黨若是「徵召」不成，也要進入「七分民調、三分黨員投票」的階段。綠營現在有蔡、賴二人競逐；藍營則可能有吳、王、朱三人競逐。前者關係較為單純，後者較為複雜。

人們站在「戲棚」下觀察，藍營若想也能單純一些，似乎可由韓國瑜仗其人氣而登高一呼：建議其黨內同志支持主席吳敦義代表該黨參選總統；同時祝福王、朱未來也都能在藍營若取得執政權之後，於政府體制的適當職位上，攜手為全民福祉及兩岸和平共同打拼。這似乎就是「韓流」完美的下一步流向吧？

當然，經「韓」為「吳」加持之後，國民黨也該遵循既定的初選遊戲規則，來產生其總統候選人。從而吳若能出線固然好，否則若是由王、朱其中一人出線，那麼全黨也就團結一致力挺。至於民進黨無論蔡、賴何人出線，則與藍營作「君子之爭」，一起實踐「民主」理念的台灣價值，芸芸百姓自所樂見！

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