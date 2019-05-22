【蔡總統執政三周年】蕭徐行／三年有成？象牙塔裡的蔡總統

●蕭徐行／獨立評論人

蔡總統在就職滿三周年舉行「三年有成，台灣進步關鍵字」記者會，她強調民進黨執政實際的績效逐漸浮上檯面，民眾也開始感受到這三年來的努力，相信民調會持續往上提升，並遍數自己執政的成績，希望民眾幫助她「過關」，讓她繼續執政。

蔡總統這樣自己強往臉上貼金的吹噓政治，如果能夠獲得多數選民的支持而連任，那真的是民主政治的奇蹟。民進黨過去在內政外交上的失政敗德，導致了1124的雪崩式敗選；蔡政府在選後除了處處放言挑釁，時時威脅恐嚇中國大陸外，根本不在乎民眾在縣市長選舉時所作的要求政府拚經濟的決定，這半年來，不僅毫無建樹，沒有任何值得讓人稱道的表現，反而不願面對民眾的不滿，處處報喜不報憂，這樣自吹自擂的執政態度，真讓人感到無奈又不滿。

賴清德是敗政的鏡子

若不是蔡總統動用自己掌握的黨政軍優勢，處處皆在暴凌賴清德，破壞民進黨的總統初選程序，這場總統對選民的三周年股東說明會，就會成為蔡總統短命政權的檢討會，不是今天這般洋洋得意自以為是的模樣。

賴清德會在316立委選舉時勇敢地跳出來與蔡英文競爭，就在於立委輔選時，看到民眾對於民進黨逐漸冷漠與排斥，但是總統對於自己的許多舉措不以為意，甚至對於民眾的訴求嗤之以鼻，乃決定結合一直反對蔡英文的獨派力量挑戰蔡英文的總統寶座。

但或許是「見笑轉生氣」，無所不用其極地維護政權，即使違反民主原則與法律尺度也在所不惜，甚至不惜向獨裁者學習，引進情治單位的力量企圖湮滅事實，抹黑對手，這樣為求個人連任卻與魔鬼進行交易的作為，不僅完全毀掉了民進黨的創黨理念，更是徹底毀滅台灣這三十年來好不容易建立的民主價值，讓過往被人詬病的獨裁威權時代再次復辟。

其實賴清德的執意參選，就是蔡英文冷酷傲慢，對民眾無情無感的敗政鏡子。這三年來，蔡英文永遠不反省，不認錯，只要有問題，一切都是他人的錯，外交處境越來越差就是中國打壓台灣人，經濟處境越來越壞就是在野黨扯她的後腿，讓社會處於對立撕裂的處境時那就是社會不了解她的進步價值。

所謂萬方有錯，惟朕無罪，面對外在環境的橫逆阻礙，蔡英文選擇的是躲在象牙塔中，指責別人的無理；對於社會大眾受到的苦難，她卻選擇當一隻把頭埋在沙堆中的鴕鳥，不願意面對真實的社會問題，經濟衰敗的亂象。更不願面對台灣永遠原地踏步，周邊鄰國卻大邁步伐快速成長，如今我們不僅遠遠落後韓國與新加坡，連馬來西亞、泰國及越南也開始跟我們逐漸拉近，更別說我們周邊的中國大陸，許多省分與城市都已經紛紛超越我們，讓台灣在中國民眾的份量越來越微不足道。

不知己也不知彼

近日，筆者有幸前往江蘇省的南京與揚州考察，對於大陸城市建設的突飛猛進留下了深刻印象。過去大陸城市最被詬病的市容髒亂與駕駛不遵守交通秩序，造成塞車嚴重的事情顯然已經大幅改觀。以南京來說，為了改善駕駛員不遵守交通規則的狀況，南京主要馬路沿線設下了許多的監視器，隨然監控駕駛違規情形，如遇違規即採記點制，違規過多時會被吊扣駕照，交通單位尤其在人行道與斑馬線上皆設置了違規監視器，只要不禮讓行人或是紅燈時壓在斑馬線上都會受到處罰。這樣的重罰引導下，交通狀況果然大為改觀，民眾對於交通規則的遵守率也大為提高。

街道的整齊清潔也比以前明顯改變，在主要街道很少看到民眾亂丟垃圾的情形，加上南京自民國時代就開始進行的綠化做得很好，讓整個城市看起來綠意盎然又充滿著生活鮮意，其次大陸的都市計畫與都市更新不斷進行，讓整個城市看起來整齊又乾淨，加上南京被定位為教科文之都，這也讓整個南京充滿了書香與文化氣息。

近年來，大陸在文化與旅遊產業加大力道的發展，在揚州瘦西湖與南京秦淮河沿岸夫子廟市集建設即可看出來，這兩地都充分運用他們的特有文化淵源，把整個瘦西湖與秦淮河過往浪漫與歷史傳奇做整體之規劃，讓遊客得以閱讀一篇完整的故事章節，而非僅僅是走馬看花的欣賞，也非讓商店街越庖代阻的取代景點的文化意涵。

但是，台灣的政府彷彿不知道世界正在快速地轉動，中國已經換了一個樣，大陸人民的心思與意識正逐漸改變中，那個三十年前處處迎合台灣的中國，如今把眼光瞧上世界的頂端，正在全力競爭世界霸主的寶座。

自閉型政府

蔡英文政府不知是無知還是有意的正在陷入一個自我築牆的自閉狀態，也企圖把台灣人民帶到一個無知的境界中，這樣下去台灣不只在國際社會中被重視度會越來越低，更加被邊緣化，整個國家競爭力也會逐步下降，讓台灣更為衰弱。如果蔡英文這樣無所作為，只會耍嘴皮以及為了勝選不惜毀壞民主法治的作法，仍然讓她能夠當選連任，那麼台灣真的就走入衰敗之國中了。

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