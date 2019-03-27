邱智淵／迷路中的台灣　應該往何處去

▲如果台灣不要「九二共識」，不接受「一國兩制」，那麼台灣要甚麼？（圖／達志影像／美聯社）



●邱智淵／獨立評論人。

還是那句老話。請問蔡總統，如果台灣不要「九二共識」，不接受「一國兩制」，那麼台灣要甚麼？台灣應該是甚麼？面臨越來越強的大陸磁吸力量，總統不能再用「維持現狀」模糊以對，應該勇敢的告訴人民台灣的未來在哪裡？這樣「迷路中的台灣」，正是過去兩年來台灣只能在原地打轉，不知何去何從，造成國家衰敗的主因。

韓流旋風

高雄市長韓國瑜前往港澳、深圳與廈門進行「交友招商」之旅，在華南地區掀起一股韓流旋風，更因中共的禮遇，又是拜見港澳特首、中聯辦主任，加上國台辦主任劉結一以及深圳市委書記親自接見，以及一路上高喊「九二共識」的交流原則，受到中共的贊同，這可是最近幾年來台灣民選首長在中國大陸受到最尊重的待遇與收穫了，也讓韓國瑜熱得發燙的政治行情更上一層樓；當然這自然引起了民進黨人士的吃味與酸言，甚至擔心韓國瑜參選總統，民調一枝獨走，高票登上寶座，綠營乃火力全開，甚至講出起訴懲罰等等恐嚇字眼，希望打壓韓國瑜的聲望與行情。

然而，執政黨越是對於韓國瑜文攻武嚇，反讓韓流愈益旺盛，再說韓國瑜藉由「九二共識」的華南走透透，不正突顯了蔡英文的「維持現狀」只是模糊以對兩岸的現狀，讓台灣陷在茫茫大海的迷霧深霾中，而賴清德的「台獨工作者」一說，則讓台灣在國際社會中被排斥，被徹底的邊緣化、隱形化。

台灣島迷路了，國際孤兒台灣就像一隻樹枝孤鳥，雜枝亂棲，不知能飛向何處去。

這幾年來中國大陸的快速崛起，讓台灣人覺得格外眼紅外；更重要的是中共不再只是紙老虎，中國已經成為世界第二強的國家之際，在兩岸政經實力已經明顯往中國大陸傾斜的失衡狀態時，民進黨彷彿對於與中共交流完全沒有自信心，只要有人與中國接觸就被視為台灣的敵人，極力的抹紅與打壓，對於中國的事務寧願聽不到、看不見與摸不著，就像頭埋在沙堆中的鴕鳥一樣不願面對。這樣甚麼都不要的民進黨政府，不僅蹉跎了台灣往上發展的大好時機，也等於自我放棄九二共識這把打開世界之窗、黃金之門的通關密碼。走不出去的台灣只好永遠原地打轉，有本事的人只能離鄉背井，走往異鄉打拼，沒有能力出走者，則只能咬緊牙根，過著王小二一年不如一年的生活。

九二共識

其實「九二共識」跟「一國兩制」是兩碼的事。「九二共識」是確立兩岸進行溝通交流與磋商談判的規則與程序，「一國兩制」則是中國大陸對於統一後兩岸共存模式的願景。前者是講交流原則，後者才是狀態描述，前者是程序，後者是中國基本國策，本來就是不同的事物；但是長期以來，大家習慣的混為一談，

導致了只要是與大陸合作與交流的任何主張與行動，就被綠營視為「賣台」的現象，國民黨人士又常常不能理直氣壯的說明這中間的差異，並堅持所遵循的信念，自然造成「九二共識」被汙名化的現象。

中國大陸現階段，正在全力控管中美貿易糾紛以及貿易戰對於中國內部經濟社會的重大衝擊，他們對於台灣問題的解決並沒有那麼急迫，中共需要的就是台灣承諾「九二共識」，只要執政黨允諾接受並真正尊重之，密集的兩岸交流就能繼續，這就是蔡英文的「維持現狀」啊。

美國也反對台獨

民進黨反對「九二共識」是定海神針，以及「兩岸一家親」，讓台灣走不進全世界最大的工廠與市場─中國大陸，又處心積慮要藉由東奧正名公投運動搞台獨的伎倆，又早為中國與美國所識破，也搞得主辦東京奧運的日本受到波及而不滿，所以即使這麼愛玩台灣牌的川普政府也已經連兩次公開的表達不准台灣搞台獨的行為，這樣大辣辣的打臉不僅嚴格限制了台灣政府的動向，根本上也否定了台灣具有國家主體性，能自我決定國家發展方向的權利。

民進黨則更進一步排斥、蔑視「中華民國」，否定「中華民國」的存在？蔡總統不是多次的用「這個國家」來取代「中華民國」，或是擅改我們的國號，這樣的變來變去，讓民眾完全搞不清政府是怎麼看待這個國家，國家要往何處去？但是別說一般民眾搞不清楚，可能連民進黨政府自己都搞不清楚這個國家未來要怎麼走了。

台灣要甚麼

無論國民黨主張的「九二共識」或是蔡英文詮釋的「九二精神」、「九二會談」，這個兩岸共同遵守的談判原則，曾經維護台海和平穩定，加速兩岸間的交流與發展，並協助台灣能夠重回國際組織與國際舞台，這不也是蔡總統競選時所謂的兩岸間「維持現狀」的根基嗎？然而，蔡總統就任初期雖還承認「九二會談」的歷史，但是在實際作為上卻是朝著否定「一個中國各自表述」的談判基礎前進。如今，蔡總統更是正式向「一個中國」告別，那也代表了台灣在國際社會中被邊緣化的嚴重狀態。

那麼，不要「九二共識」，不願與中國合作，蔡總統要甚麼呢？甚麼是你帶領台灣走出孤立，走向繁榮的錦囊妙方呢？身為國家領導人，應該以蒼生為念，民意優先，找出民眾的最大公約數，勇敢地跨出去；否則蔡英文這種說統一不敢，挺獨立無膽的性格，只是繼續讓台灣在時光迴廊中慢慢耗損、自滅。

習近平日前表示，中共已「牢牢掌握兩岸關係發展的主導權和主動權」，顯示習時代的對台政策將更著重「主導兩岸關係大局」的作為。台灣自己寧願一刀兩斷放棄在隔海的世界最大消費市場的機會，那麼就請告訴民眾，你要甚麼？台灣往何處去，不要把台灣消耗在內耗以及充當中美互鬥的進退布局中。

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