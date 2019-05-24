施典志／從華為遭封殺事件　教你如何辨識公關洗白文

▲華為遭封殺事件引起外界諸多猜測。（圖／記者洪聖壹攝）



●施典志，資深編輯、譯者、社群經營者、講師、自由部落客，曾任PC home雜誌副總編輯、T客邦創辦人、博客來總經理特助、Yahoo奇摩社群經理（無名小站、知識+、Flickr）、Rocket.cafe 火箭科技評論編輯總監，目前在ETtoday負責某神秘小計畫。

華為事件後，單方面引用華為公關稿的洗白文實在太多，而且有些點都避而不談。

建議大家細讀以下幾篇好文：

華為被美國制裁的真正原因，以及 Google 停止授權 Android 的影響：

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台廠會受到影響嗎？（這篇是去年12月的文，早在那時相關產官界就已經開始因應了，還受影響的只能說動作太慢）

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華為說自己早有準備，那它可能可以做到什麼程度？

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另外，大家在讀到不同來源的華為相關文章時，一定要先理解華為這次被美國制裁的真正原因：

1.華為受中國政府實質控制；

2.華為接受中國政府補貼；

3.華為涉及竊取美國智慧財產權；

4.華為援助伊朗。

去年中興被美國政府制裁，禁止美國廠商供應關鍵零組件給中興，也是因為這些理由。

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這幾天的華為洗白文對以上幾點都避而不提，試圖把風向帶到美國擔心華為的競爭力，這實在好笑。

如果美國真的是因為擔心中國手機搶市，大可找個理由一次把所有中國手機品牌全都禁了，不是更有效率？

三步驟，辨識公關洗白文



其實大家不用去怪那些寫洗白文的作者。有些人說他們是匪諜，這就太過了，這些作者也不過就是謀生而已。

但是就如我多年前就講過的，接案寫業配，最好要清楚揭露，並且站在讀者的角度來寫，盡量以自己的觀點切入，這樣可以兼顧廠商、讀者和自己品牌三贏。

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要是廠商給你什麼公關稿就簡單改寫一下交差，不但不同人寫的稿子看起來都會很像，還不標示業配，那你就不能怪讀者假設你每篇文章都有收錢，對文章的可信度和你的品牌打問號。

對讀者來講，要辨識未標示業配的公關洗白文，方法也很簡單，以下幾點供參：

1.你常看的那些作者，突然集中在同一時間寫同一主題

2.文章架構、切入角度、觀點、結論大多雷同

3.不同文章中都用了同樣的引言、照片、圖表（有些人懶到連改寫改編都不做，直接把公關公司給的材料拿來照貼，這種最容易看穿）。

希望大家看各類文章時，都要帶著批判和比較的角度來讀；發現一堆人開始寫洗白文時，要提高警覺，多看不同觀點，不然真的很容易被帶風向。

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