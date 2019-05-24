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黃竣民／北極會是中美競逐的下一個南海？

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▲為了鞏固在北極圈的影響力，美國海軍也在年初計劃派遣更多的艦船前往該地區。（圖／USN）

▲▼雲論主筆黃竣民。（圖／黃竣民提供）●黃竣民／「James的軍事寰宇」粉絲專頁主編。

在5月初由美國國防部所公佈的《2019年中國軍力報告》（Military and Security DevelopmentsInvolving the People’s Republic of China 2019），文中除了對於中國武力犯台的幾種老掉牙論述、研發先進高端武器（如「超高音速」（hypersonic）飛彈…等）、竊取美國科技改良軍備（包括航空和反潛作戰技術）、在海外增加軍事基地…外，其實在本報告中最新的亮點，旨在突顯出中國近年在北極地區的發展，其程度也已經引起了美國的關注。

自從中國在去年的年初發表了《中國的北極政策》白皮書，還罕見的以中、英、法、俄、德、西、阿、日等8種語文發行後，美國也正式意識到事態發展趨勢的嚴重性，因而被迫積極地研擬出新的北極國防戰略，並藉此時機發表對於中國積極將影響力深入北極這方面的關切，其程度可以在報告的內容中發現出端倪（與去年版只提到北極這字眼1次相較，今年版則多到21次）。

畢竟對美國而言，以往只有俄羅斯能夠在北極圈對美國具有較大威脅性的實力，而今快速崛起的中國，不僅在貿易戰、5G、南海…等全球性的議題上弄到與美國劍拔弩張，甚至將觸角伸向遙遠的北極圈，讓北極這個原本沾不上邊的冷門話題，瞬間變成了大家關注的焦點，或許還有機會演變成為日後美中全球戰略上的新博弈競技場。

 

▲日本對於極地科研的起步很早，海上自衛隊（JMSDF）所屬的「白瀨」號破冰船，已經是屬於第四代的極地考察船，擁有1.25萬噸的排水量、可搭載3架直昇機。（圖／黃竣民提供）

雖然中國在其北極政策的白皮書中自我定位為「近北極國家」，不過這樣的自我表述，明顯未能獲得美國的認同。雖然說中國與北極的距離並非重點（最近的也需超過1,400公里），這無非也只是美國最新炒作中國「威脅」的另一個藉口罷了；因為就美國本身而言，將勢力投射到全球並沒有所謂「距離」的問題，若想要在全球插旗、干預搞事，倚靠的還是拳頭所能及的範圍！

在這一方面，中國明顯在起步上晚了許多，中國一直到了1990年代中期才初始具備極地科研考察的能量，連基本所需的破冰船，都還是購自烏克蘭而進行改裝的產品，程度遠比其周邊的日本、南韓都不如。不過，隨著當局對北極圈的重視，並且在財力支持下，新一代自行研製的萬噸級破冰船「雪龍2號」，在今年可望加入中國極地科考的行列。

 

▲中國新建成的「雪龍2號」破冰船，排水量約13,990噸，是世界上第一艘採用雙向破冰技術的極地破冰船，在今年年中加入中國極地科考的行列。（圖／視覺中國）

現在的北極之所以受到重視，乃在於其豐富的漁業資源和礦產，能夠掌握權益的少數國家，自然不願意後面有更多競爭者進來分食。根據初步的統計，光是漁業資源先不說，北極還蘊藏了迄今仍未被開採的石油儲量就有13%、天然氣有30%，其他諸如稀土、鈾礦…等礦產蘊藏量更不在話下。有這種資源不被強國們覬覦才令人感到意外！

除此之外，北冰洋還具有重要的戰略意義，除了是美俄等大國水下潛艦部隊戲稱的「遊樂場」外，也是極為重要的海上交通線。透過北冰洋的航道，從亞洲開往歐洲的船隻可以在航程上大幅縮減，以使用「北極航線」航行於歐、亞大陸之間，與走蘇伊士運河的傳統路線相比，能節省約 20 天時間、1.4 萬公里的航程。這種因全球暖化導致北極圈浮冰群消融，轉成為新的海上航道已帶來莫大商機外，就運輸的成本與效益言，堪稱是21世紀的蘇伊士運河或巴拿馬運河，一點也不為過！

雖然美國國防部所公佈的軍力報告，是置重點於中國在北極的活動，有可能為其軍事力量的部署預先提供準備，這主要是擔心解放軍爾後會將戰略核潛艦部隊前進部署，以作為反制核攻擊的可恃威懾力量。儘管美中現行所服役的核子彈道飛彈潛艦是14：4、核子攻擊潛艦是54：6，美國依舊保有絕對的優勢，雖然美國國防情報局在今年1月的報告中也表示，中國至少需要5艘「晉級」核子潛艦才能維持住在海上的核威懾能力，但現狀是解放軍在軍力投射能力上明顯是持續大幅增長，這才是美軍主要的憂慮所在，未來這種挑戰美軍在亞太地區優勢的壓力只會日益明顯。

 

▲解放軍海軍的核子彈道飛彈潛艦部隊，雖然在技術與數量上不如美軍，迄今卻仍然是最具威嚇性的核反擊武器，未來若部署在北極圈，有利縮短核打擊的距離與反應時間。（圖／中新社）

據統計，光是從2012-2017年中國在北極的投資就逼近900億美金，為了讓中國「極地絲綢之路」與「一帶一路」的戰略結合，中國一定會繼續執行在北極開發航運與航道的計劃，而幾個需要資金的國家，正好淪為「一帶一路一圈（北極圈）」計畫中的配角。所以中國對外大肆宣稱不搞軍事擴張、不謀求勢力範圍…之類的話語，就是想在羽翼未豐之際避免過度刺激美國，以免到時候弄到鎩羽而歸、無功而返。但是對於美國正在從「反恐」轉為「大國競爭」的戰略調整而言，中國能否順勢擠掉俄羅斯而在北極圈深耕其影響力，漸轉而成為美國的頭號對手；或是美國在南海搞「航行自由」的那一套強硬作法，是否也會移師到北極？…種種想定雖然目前尚難以定論，不過可以顯見未來的北極圈，預料也將會成為中美兩大國的新角力場所、甚至是第二個南海，未來的發展勢必還有高潮可期！

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