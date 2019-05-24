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飲忘川，情難了！《東宮》盡是為情心碎的人

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▲2019年中國古裝劇《東宮》，因改編自暢銷作家匪我思存的同名小說而聲譽鵲起。（圖／翻攝自微博／電視劇東宮）

●林玫玲／中華醫事科技大學助理教授

2019年中國古裝劇《東宮》，因改編自暢銷作家匪我思存的同名小說而聲譽鵲起。劇中大量起用新生代演員，男女主更稱不上具高知名度，反倒是擔當配角的不少為大腕級演員，如斯琴高娃、羅嘉良等。男女主儘管作品不多，但由於演技不俗、形象清新，深獲好評。一望無際的草原風光、巍峨壯麗的戈壁沙漠與華麗精緻的大婚場景，都令人嘆為觀止。一首〈初見〉將豊朝五皇子李承鄞與西州九公主曲小楓淒美的愛情故事，述說得委婉動人。一曲〈小狐狸〉訴盡小楓終究盼不到那個曾與她共患難、同生死的顧小五。

《東宮》成功演繹小說的人物、對白與場景

《東宮》不僅再現小說的經典對白與場景，而且添加不少引人入勝的情節、個性鮮明的人物，豐富整個敘事體系。異於小說第一人稱主角的敘述觀點及敘事方式，《東宮》採取第三人稱全知觀點，從男女主跳入忘川，再倒敘男女主在西州初見的情景，然後採順敘述說故事。

小說裡的天朝、突厥、西涼、月氏等國，《東宮》巧妙地置換為歷史上根本不存在的朝代，即豊朝、丹蚩、西州與朔博，連鐵達爾這個王名都是首創，將架空歷史劇做得更徹底。人物、背景和情節雖然虛構，但人物情感卻是真實存在。它探討中國歷史上和親、奪儲、手足相殘、弒父篡位、養寇自重、後宮爭寵及權情衝突等問題，其中的權與情，更是亙古以來就存在的難題。

此劇從人物的環境、地位、使命及性格，細膩刻劃人物形象，如江山與美人皆想坐擁的李承鄞、在愛與恨之間掙扎的曲小楓、錯過瞬間便錯過永世的顧劍、用盡心計卻落得瘋癲的趙瑟瑟。儘管米羅對裴照有意，但因淡然處之，讓她成為劇中唯一不為情所苦之人。她說「我米羅愛酒愛跳舞，愛人嘛，太累，太遭罪。」（第25集）可見其灑脫性格。

《東宮》將小說中顧小五為小楓捉一百隻螢火蟲的情景，營造得很美。小楓聲如銀鈴，說「顧小五，你還記得你答應過我三件事嗎？」小五說「當然記得，說吧！」小楓舉起手，道「第一件事，我要讓你替我捉一百隻螢火蟲。」（第6集）小五縱身一躍，輕踏樹葉，旋即雙手捧著熠熠發光的螢火蟲，放在小楓的掌心。在長滿芨芨草的大地，小五教小楓行中原婚禮，像對天真無邪的璧人。右手搭在左手上，小五說，小楓跟著說，「一拜天地」，兩人鞠躬，「二拜高堂」，「夫妻對拜」。（第7集）當小楓站在忘川崖上，對身分已被揭穿的小五，即李承鄞，絕望地說「小五你說，這忘川的水，真的可以忘情忘憂，忘記一切嗎？」「顧小五，是我錯看了你。現在國破家亡，是天神罰我受此磨難，生生世世，我都要永遠忘了你。」小楓跳入忘川。承鄞跟隨她，跳進忘川。他抱住小楓，說「我陪妳，一起忘。」（第10集）

小五為小楓捉漫天飛舞的螢火蟲、兩人在草原上一搭一唱地行禮、以及為情墜入忘川的忘川夫婦，成為永不抹滅的經典場景。

江山與美人皆想坐擁的李承鄞

李承鄞之所以被稱為史上最渣男主，主要是因為有計畫地接近小楓，利用愛情，滅了她的族人──丹蚩族。事實上，李承鄞是權情難兩全的情境下創造出來的人物。匪我思存顛覆言情小說的一貫套路，即男主再怎麼霸道、再怎麼身不由己，最後也會因為情而守護女主。然而，承鄞在江山與美人之間做了選擇，寧可讓小楓傷心，也要滅丹蚩族。

《東宮》為承鄞之所以必須滅丹蚩族，做出解釋：豊朝和丹蚩結怨已久、丹蚩人鞭打中原奴隸、殺了當朝太子，最重要的是，他必須建立軍功，成為儲君，才能為母報仇。東宮是座浸滿鮮血的宮廷，厭惡權力之爭的承鄞，在種種動機下，被迫走上鬥爭之路。但同時，他愛著敵國公主小楓。

由於權情難兩全，造就他極其矛盾的人格，所以，可以在殺了小楓的阿翁、表哥和好友後，理所當然地說「我確實騙了妳，但我對妳的感情是真的。」「我沒想過傷害妳。我不是故意傷害妳的。」（第9集）「我知道妳恨我，但我只要妳活著恨我。妳折磨我也好，報復我也好，只要妳永遠別離開我。」（第10集）

即使男主如此折磨女主，東宮女孩仍深陷其中，自嘲在玻璃渣中找糖吃。 筆者認為李承鄞絕對深愛小楓，不是因為那些甜膩的情話，而是為女主做出的實際行動。是顧小五也好，是李承鄞也罷，都愛著小楓。為了她，必要時可以放棄權位、甚至犧牲生命。被流沙困住卻一心要小楓鬆手的小五、為小楓捉ㄧ百隻螢火蟲的小五、在草原上教小楓行中原婚禮的小五、為了娶小楓冒險殺白眼狼王的小五。就算是恢復五皇子身分的承鄞，當小楓跳入忘川，亦義無反顧隨她躍下。瞥見顧劍和小楓即將走出承天門，寧可冒著被廢黜的命運，也要引燃火苗，不讓她離開。當小楓站在玉門關城牆上，決心往下跳，他也毫不猶豫地追隨她。

因為猜疑，明知裴照僅是思慕小楓，他也要讓父皇賜婚，徹底斷絕忠臣裴照的愛戀；因為嫉妒，誤以為小楓最愛的小五就是顧劍，他也要讓表哥顧劍慘死於亂箭之下。足智多謀、心狠手辣、多疑善忌、佔有欲強、總以愛情為籌碼的東宮太子，儘管不符合人們對言情小說男主愛情至上的想像，但卻是有血有肉的人物，可以說，李承鄞是活在現實世界的男人，除了愛情，還必須為名利汲汲營營，必要時，可以不擇手段。

在愛與恨之間掙扎的曲小楓

如果說飾演李承鄞的陳星旭像是從小說走出來的東宮太子，那麼飾演曲小楓的彭小苒比原著多了分淘氣與慧黠。有一幕，令筆者印象深刻。由於不願意到中原和親，小楓聽從母親的話去找丹蚩王。途中，與小五同行。當她發現西州王貼出她的畫像與懸賞黃金一百錠的告示，竟然氣炸。她對小五、對告示大喊「我就值黃金一百錠！怎麼也值千錠萬錠吧！還得封侯、還得賜牛羊無數！你說，阿爹說我是他最疼愛的小公主、最疼愛的小公主，他就給這麼點懸賞。小氣！太小氣啦！」（第3集）後成為豊朝太子妃的小楓，在與承鄞調查私鑄銅錢一事，展現追求真相的智慧。

《東宮》以小楓的故事，描繪和親女子想家卻回不了家的孤單。小楓生性活潑、豪邁率直、自由奔放，寧可嫁給草原上餵羊的，也不願嫁給中原太子。中原對她來說，太遙遠，讓她無法時常回來看爹娘；豊朝宮殿對她而言，太森嚴，讓她無法恣意奔馳在西州草原上。太子間的慘烈鬥爭，死了一個又一個，讓她覺得自己不過像件狐狸坎肩，「一會兒被送過來，一會兒又被送過去，送過來送過去。」（第21集）她不過是想回家，想看看爹娘，但為了西州卻不得不留在異鄉。

深鎖在宮殿，是寂寞；面對夫君承鄞的冷淡，更是無助。在承鄞滅了丹蚩族，她心灰意冷地跳進忘川。傳說忘川之水可以忘愛忘憂，但沒想到失憶後，再度愛上的還是承鄞。小楓恢復記憶後，傷心地說「我現在比以前更自責。我每天要活在仇人的身邊，我每天要看著自己對他的感情，一點一點陷進去，無法自拔。為什麼我忘了又要讓我想起來？為什麼忘川的水都要騙我？」（第47集）

忘川水，讓人聯想到孟婆湯傳說。黃泉路上，有座奈何橋，橋下有條忘川河。過奈何橋之前，必須喝掉孟婆手裡用忘川河水煮的孟婆湯，徹底忘掉前世記憶。《東宮》忘川水傳說，或許源於此。小楓和承鄞的三世情緣，也應了三生石傳說。此劇中，他們共有三次婚禮。第一次是在長滿芨芨草的大地，第二次是在丹蚩王帳，第三次則在豊朝。第一次的私訂終身，天真純潔。第二次的婚禮，承鄞來不及給小楓腰帶，就急忙跨上戰馬。丹蚩婚俗，新人只要在天神注視下互換腰帶，就算結為夫妻。第三次在豊朝舉行的大婚，雖然豪華氣派，但卻瀰漫著濃濃的憂傷。最喜悅的婚禮，是那個夜色籠罩下、風拂過芨芨草的大地。

忘川水傳說或許為真，但對用情太深的人來說，忘川水終究無法洗盡前世記憶。失去記憶的承鄞，危難之際，在寵妃瑟瑟與小楓之間，總是不自主地先救小楓。忘川沒有騙任何人，而是用情至深的人，連忘川都無可奈何。

從只想嫁給自己喜歡的人到願意為黎民奉獻生命，小楓的人格昇華到崇高境界。她恨承鄞毀了她的家園，恨自己再度愛上他。然而，在國族面前，她選擇為西州百姓而生而死；在真情面前，她選擇放下仇恨，只要他好好活著。最終，小楓自刎，換來西州的安寧。《東宮》賦予小楓悲壯的英雄形象，因而與小說裡那個因情絕望，只能以自殺結束痛苦的女主截然不同。

即使貴為帝王，也無法擺脫情字。豊朝皇帝深謀遠慮、城府極深，以為不再為情所困，卻因枕邊人明月被刺殺而風癱，失去語言能力。承鄞對纏綿病榻的皇帝說「父親，您最終還是沒能過情這一關。可現在的您，所有愛您的，您愛的，都不在了。我明白您為了坐穩皇位，難免心硬血冷，我現在變成這個樣子，正是向您學的。您放心，我一定會做一個好皇帝。父親，您該休息了。」（第50集）他對皇帝說的「所有愛您的，您愛的，都不在了。」正是自己的暮年寫照。一直到成為太上皇，他都不信小楓已經死去。他喃喃自語，「忘川之水在於忘情。可忘川，在哪兒啊？」不願忘，也忘不了，他獨自走向西州，尋找小楓。

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