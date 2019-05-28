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淘汰恐龍法官　法官法修法 審判獨立　VS　官官相護｜行動法庭 第14集

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你有打過官司嗎？碰到的法官是怎麼樣的人呢？法官評斷是非，一槌定音，權力非常大，具有一定的社會地位，但如果法官的品行不佳，開庭態度與裁判出了問題，會影響司法公正性與信賴度，因此，立法院訂定「法官法」，可以懲處淘汰這樣的不適任的法官。
《法官法》在2012年1月6日正式施行，至今已7年多了，但被懲處的法官很少，依據司法院的統計，107年法官評鑑委員會評鑑了6件，只有1件移送人審會；106年評鑑4件，沒有任何1件移送人審會或監察官；105年評鑑5件，其中1件移送人審會，1件移送監察院。就是因為評鑑成立的案件太少，外界批評法官評鑑機制，沒有發揮效果，司法改革過於緩慢，立法院於是著手修改法官法。最近，立法院在修法過程中，對於懲處法官的法官評鑑委員會，成員比例要如何規範？什麼項目可以作為評鑑法官的事由？立委和司法界有極大的對立，包含法官協會、由基層檢察官組成的劍青檢改、全國律師公會、大學法律系等十多個團體，分別發出聲明，不滿法官法的修法。到底法官法的修法有什麼問題，行動法庭邀請到立法院司法法制委員會的立委尤美女尤委員，和長期關注法官法議題，因為擔任法官協會理事，也熟悉法官協會的見解的台北地方法院法官陳思帆，一起來討論法官法的修法。

司法要正義，大聲挺人權！《ETtoday新聞雲》全新司法節目。資深司法記者蘇位榮主持的《ET行動法庭》，帶你解讀司法、捍衛正義！2月26起每周二下午1點ETtoday播吧ETtoday新聞雲臉書直播。

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