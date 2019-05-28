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趙春山／中美關係能回得去嗎？

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▲在美國看來，中國的崛起已挑戰到它的霸權地位，中美正一步步走進「修昔底德陷阱」。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 趙春山，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授、亞太和平研究基金會董事長。（圖／翻攝自維基百科）●趙春山／曾任政大國關中心副主任、東亞所及俄羅斯所長，並參與政府中國大陸事務諮詢工作，見證兩岸關係不同階段的發展。深信兩岸和平發展是維持現狀的最佳途徑，認為台灣不應在中華民族偉大復興的道路上缺席。

前美國國務院亞太副助理國務卿、現任教於哥倫比亞大學的柯慶生（Thomas J. Christensen），日前出席華府智庫「美國企業研究所」（AEI）的一場研討會，回憶當年擔任公職時處理臺海問題的作法，就是美國表明不能接受中共對臺灣使用武力以解決臺海爭端，且存在美國干預的風險。與此同時，美國也向北京保證，美國維持強大的軍事存在，阻止中共對臺使用武力，並非鼓勵臺灣片面改變現狀走向獨立。柯慶生認為，若不能同時做到這兩件事，美國外交政策不可能成功，所有這些都是美中接觸的成果；而正因為美國的對中接觸政策，臺灣才能成為繁榮的自由民主政體，四十年來，「天沒有塌下來」。

柯慶生的說法，代表美國長期以來所執行，「和而不統，分而不獨」的兩岸政策。但這已成為過去式，因為「四十年河東，四十年河西」。就像前美國國務卿季辛吉不久前在大陸發出的感慨，「中美關係已回不去了」。中美關係改變，影響美國的兩岸政策，也影響中共的對臺政策。

中國和平崛起是改變中美關係的主要因素。四十年下來，中國大陸已取代日本，成為世界第二大經濟體，也形成中共軍事力量向外投射的效應。在美國看來，這就是「中國威脅論」，已挑戰到它的霸權地位，中美一步步走進「修昔底德陷阱」。

過去美國的中國政策，一直在圍堵、接觸、既圍堵又接觸之間徘徊。但川普上台後強調「美國優先」，美國的中國政策只有圍堵，不見接觸；即使有短暫的接觸，也是為進一步的圍堵，爭取時間和擴大空間。以貿易戰為例，中共官方的看法是：「美方揮舞關稅大棒貿易霸凌、漫天要價勒索中國的背後，包藏著壓迫中國改變基本經濟制度的企圖。」在大陸學者的眼中，川普的政策就是一種「既要錢又要命」的作法。更糟糕的是，美國政府官員還把中美的戰略競爭，無限上綱到「文明衝突」的地步，這就觸及到「非我族類，其心必異」的敵我矛盾問題。

習近平有他的中國夢，追求中華民族偉大復興，已非單純的國家目標問題，而是涉及他權力「合法性」的問題。於公於私，他都無法在這場攸關民族大義的鬥爭中，輕易做出讓步。中美妥協的空間變小了，雙方處理臺灣問題的難度卻變大了。

中共把臺灣問題視為核心利益，但對臺採高壓政策，拒絕與民進黨政府接觸，結果迫使臺灣向美國「一邊倒」。川普把臺灣當成一張牌，不是因為臺灣的民主價值、不是因為臺灣的經濟作用，也不是因為臺灣的軍事能力，而是臺灣能觸動對岸最敏感的神經。川普精打細算，他不會為臺灣和中共攤牌，而是把臺灣拿在手上，等你中共來叫牌。

柯慶生說得沒錯，中美接觸使臺灣維持四十年的繁榮自由民主政體，「天沒有塌下來」；但如果中美關係回不去了，情況又會怎樣呢？從1958年的八二三炮戰，到1995至1996年的臺海軍事危機，中美都在玩「戰爭邊緣遊戲」。我的感覺是，中共已不想再玩遊戲了，何況，在目前中美嚴重缺乏互信的情况下，假戲也有真作的可能。

臺灣難道只能處在「人為刀俎，我為魚肉」的困境下生存？缺了中美兩根柱子，臺灣有獨撐大樑的能力嗎？現在檯面上的政治人物忙於選戰，有誰在思考這個攸關臺灣生存發展的大問題？或許，不問蒼生問鬼神，等託夢吧！

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