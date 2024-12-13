敘利亞新局　「阿薩德政權倒台」的政治轉型與區域博弈

▲巴沙爾·阿薩德（Bashar al-Assad）政權的倒台，敘利亞局勢進入新一輪的深刻變動。（圖／達志影像／美聯社）

● 蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

敘利亞內戰歷時十餘年，無數民眾流離失所，國家陷入支離破碎的局面。近日，隨著巴沙爾·阿薩德（Bashar al-Assad）政權的倒台，敘利亞局勢進入新一輪的深刻變動。

這一事件不僅為敘利亞的內部權力重組埋下伏筆，也使周邊國家重新調整其戰略布局。同時，敘利亞解放組織（Hay’at Tahrir al-Sham，簡稱 HTS）宣布任命穆罕默德·巴希爾（Mohammed al-Bashir）為過渡政府總理，以期推動政治轉型。另一方面，庫爾德武裝在持續的交火中陷入困境，而以色列對戈蘭高地緩衝區的軍事行動，則加劇了中東地區的緊張局勢。本文將結合以上議題，分析敘利亞當前的挑戰與可能的未來路徑。

阿薩德政權倒台 背景與影響

阿薩德政權的倒台標誌著敘利亞內戰進入新階段。這一政權多年來依賴伊朗與俄羅斯的軍事支持維持統治，但國內外壓力的持續增長最終使其無力為繼。近期，隨著反對派武裝勢力的崛起與國際對敘利亞問題的重視，阿薩德政權在首都大馬士革（Damascus）最終被推翻。

阿薩德的倒台對敘利亞國內局勢產生多重影響。首先，權力真空為各派勢力帶來了新一輪的競逐。HTS 作為主要反對派組織，迅速行動以鞏固其在西北部的統治，並通過任命巴希爾為總理，試圖打造一個具有行政效能的政府。同時，其他地區的地方軍閥也在試圖擴大控制範圍，導致局部衝突頻發。其次，阿薩德政權的垮台使伊朗與俄羅斯的地緣政治利益遭到重大挫折，而土耳其則加緊支持其在敘利亞北部的代理人，以確保自身的邊界安全。

國際社會對阿薩德政權的倒台持不同態度。美國與歐盟表示歡迎，並承諾增加對敘利亞重建與人道援助的投入；而俄羅斯則指責西方干涉是導致局勢惡化的根本原因。這種分裂的國際立場為未來的和平進程增添了不確定性。

▼俄羅斯則指責西方干涉是導致局勢惡化的根本原因。（圖／路透社）

HTS的政治轉型與挑戰

在阿薩德政權倒台後，HTS 成為敘利亞最具組織性的反對勢力之一。為了鞏固自身的合法性，HTS 任命穆罕默德·巴希爾為過渡政府總理，這一決策被視為其從武裝組織向政治治理過渡的重要一步。巴希爾的任命不僅象徵著權力的過渡，也顯示出 HTS 試圖擺脫極端主義標籤，並以更溫和的形象尋求國際承認。

然而，HTS 面臨的挑戰依然嚴峻。其統治的核心地區伊德利卜（Idlib）仍是國內外勢力角逐的焦點，且內部派系分裂嚴重，經濟困難進一步加劇了其施政的難度。此外，雖然土耳其支持 HTS 的某些行動，但國際社會普遍對其態度冷淡，美國與歐盟仍將其列為恐怖組織。HTS 的未來取決於其能否平衡內外壓力，並在政治與經濟治理上展現實質成果。

▼阿薩德政權倒台後，HTS 成為敘利亞最具組織性的反對勢力之一。（圖／路透）

庫爾德人的困境 交火升級

隨著敘利亞局勢的改變，庫爾德人再次成為多方勢力爭奪的焦點。庫爾德武裝長期以來在敘利亞東北部建立了實質性的自治區，但土耳其、敘利亞政府及其他勢力對庫爾德自治持明確反對立場。

近期，土耳其加強了對庫爾德控制區的軍事打壓。土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）明確表示，將不允許任何形式的「庫爾德國家」出現在土耳其邊境附近。土耳其支持的敘利亞反對派武裝更趁機奪取了阿勒頗（Aleppo）周邊的部分區域，對庫爾德武裝造成了沉重打擊。

與此同時，美國的曖昧態度進一步削弱了庫爾德人的處境。作為庫爾德武裝的主要支持者，美國一方面利用其在打擊極端主義勢力上的優勢，另一方面又不願與北約盟友土耳其完全決裂。這種矛盾的政策讓庫爾德人在國際層面缺乏足夠的保護，陷入多方夾擊的困境。

▼庫德族民兵。（資料照／達志影像／美聯社）

以色列的動作 地區局勢升溫

在敘利亞政權更迭之際，以色列對戈蘭高地的緩衝區採取了明顯的軍事行動。以色列聲稱，這些行動是為了應對伊朗勢力的擴張，但也顯示出其希望趁敘利亞局勢動盪之際進一步擴大對該地區的實際控制。

戈蘭高地自 1967 年以來一直由以色列佔領，其地理位置對以色列的安全至關重要。納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政府12月8日增派軍隊進駐該地，並加強了邊界的防禦設施。儘管國際社會普遍反對以色列對戈蘭高地的佔領，但地區大國的態度卻相對沉默，尤其是埃及與沙特阿拉伯，對以色列的行動僅表達了有限的批評。

一些觀察人士警告，若以色列的行動繼續升級，可能導致伊朗、黎巴嫩真主黨與敘利亞境內勢力的反擊。這種緊張態勢不僅威脅到中東地區的穩定，也可能對全球能源市場與安全形勢產生深遠影響。

▼在敘利亞政權更迭之際，以色列對戈蘭高地的緩衝區採取了明顯的軍事行動。（圖／達志影像／美聯社）

未來展望 國際社會的角色

阿薩德政權的倒台與敘利亞局勢的轉型為國際社會帶來了挑戰與機遇。首先，如何填補敘利亞的權力真空，避免進一步的內部分裂，將是未來的關鍵。HTS 的政治轉型雖是積極信號，但若國際社會不予以適當支持，其改革可能淪為形式。其次，針對庫爾德問題，國際社會應加強對人權的關注，並促成土耳其與庫爾德勢力的和平對話，以減少區域衝突。

更為重要的是，中東地區的相關各方需摒棄短視行為，尋求共同利益的最大化。土耳其、伊朗、以色列以及阿拉伯國家必須加強合作，避免敘利亞成為更大規模地緣衝突的導火索。

結語

敘利亞的未來充滿不確定性。阿薩德政權的倒台標誌著一個時代的結束，但新的挑戰接踵而至。HTS 的政治轉型、庫爾德問題的深化以及以色列的軍事行動，都將對敘利亞及中東地區的穩定產生深遠影響。在國際社會與區域大國的共同努力下，敘利亞或許能迎來和平與重建的新契機，但這一進程註定將充滿波折與挑戰。

▼阿薩德政權的倒台標誌著一個時代的結束，但新的挑戰接踵而至。（圖／路透）

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。