投書／部長一句話　點破基層員警執法「大尷尬」

▲近日透過內政部長徐國勇「力邀」，麥森獅子會捐贈給消防署災情勘查車1部。（圖／翻攝自Facebook／徐國勇）



●羅孝君／基層員警

前兩天，內政部長對外表示，為預防街頭鬥毆，應該盡力維護警察的尊嚴，樹立民眾對警察執法的權威。要求第一線警察執行勤務時，遇到妨礙公務的行為，一律嚴加取締。他說，「只要誰碰撞警察，就算只是推一下，都要立即逮捕。」

身為基層警務人員，和同事們從媒體上看到這則新聞，大表認同，不少人都給出一個「讚」字。因為出身滷肉飯之家的徐部長，感受到我們底層的心聲，並且敢說敢當力挺警察。

每次社會民意調查，警察人員在公務人員當中，都是百姓好感度和受尊重的前幾名。但在現實裡面，基層警察在第一線的勤務時，往往成為忍辱負重的夾心餅乾。

不要説在處理幫派分子聚眾鬧事或鬥毆，就算處置普通民眾的糾紛或違規時，警察的公權力尊嚴往往受到漠視。時常發生民眾強暴脅迫，大呼小叫，嗆聲謾駡現場警察。

因為輕微的違法和妨礙公務行為，用法律追究起來耗費時間和精力。嚴格執法還會招受到民意代表的關說，或是被投訴媒體警察施法過當。最重要的是，以前上級長官都採息事寧人的心態，政府高層也從來都沒有人出面「力挺」基層員警。

徐部長説，以後「推一下都立即逮捕」，雖然只是一句話，卻點破基層警察一線執法的「大尷尬」。他這樣説，一是警戒民衆，未來一定要建立守法觀念；二是給警察日後嚴格執法的底氣，因為連警察的大家長，內政部長都這樣宣示了。

其實從徐國勇上任內政部長以來，可以感受到他真的有心，大破大立地為全國警消人員，爭取合理的待遇和權益，並積極維護警察的尊嚴。

徐部長在今年一月，提出廢除《調度司法警察條例》議案，讓警察不再成為檢察機關的「附隨」，除了可以免除一些冗事，也可改變「檢大警小」，唯命是從的不合理窘況。警察制服在幾十年不變之後，日前也全面換裝。

▲內政部長徐國勇參加麥森獅子會給消防署災情勘查車捐贈儀式。（圖／翻攝自Facebook／徐國勇）

不僅從政府職權著手，徐部長還鼓勵民間資源，提升警消裝備。這兩天媒體報導，透過部長「力邀」，麥森獅子會捐贈給消防署災情勘查車1部。

原來在一次視察消防搜救工作時，基層人員反應救災勘查車不足。若從正常的預算編列模式採購曠日費時，徐部長便馬上動用私人關係，動員民間的獅子會友捐助。三月初臺北市長安獅子會已捐贈第一部，而這次是第二部，聽說未來還會陸續進行。

無論是力挺警察的「一句話」，還是引進民間力量為警消解決困難和問題，筆者相信基層一定能感受到政府的關愛與重視，鼓舞士氣，更能全力以赴為民效力。

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