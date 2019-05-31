宋兆文／漢光演習最大規模操演　陸海空精準殲敵

▲漢光演習聯合灘岸殲敵作戰實彈射擊。（圖／記者呂佳賢攝）

●宋兆文／前海軍陸戰隊上校、現為國防部資深諮詢委員，國軍將領與兩岸三地媒體稱「宋老師」，著有《決戰釣魚台》、《遙遠的國土》、《釣魚台戰役》。

5月30日7時30分，在漢光實兵操演部隊導引下，進入屏東滿豐射擊靶場，要看期盼已久的「聯合灘岸殲敵作戰實彈射擊」，放眼一望，咦—是走錯地方了嗎？怎麼看不見任何火炮、戰車、甲車、多管火箭，也不見任何官兵，這到底是怎麼回事？

眼前只見海邊黃土操演場之前，漾著一彎湛藍海域，海浪輕柔呢喃，海風徐徐拂面，除去海面遠近的浮靶晃動外，絲毫看不出要實彈射擊的樣子，但是仔細一看，發現有和地面同一色調的稻草，已處處堆在射擊場各地。

再拿相機長鏡頭一看，哇！操演部隊竟然將整個射擊場，以大量稻草偽裝到讓人無法察覺的境界，這種切合實戰要求的作為，足見第四戰區殫精竭慮的努力用心。

本次「聯合灘岸殲敵作戰實彈射擊」，陣容十分龐大，三軍部隊計出動：F-16戰機十二架、IDF戰機六架、四架AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機，四架AH-64E阿帕契攻擊直升機，海軍出動三艘濟陽級飛彈巡防艦。

第八軍團出動：M-110-A2八吋自走榴砲12門，M-109A2-155公厘自走砲12門，120公厘迫擊砲6門，CM-11勇虎戰車14輛，雲豹30公厘機砲車3輛，CM-33甲車13輛，雷霆2000多管火箭車4輛，標槍飛彈兩組，狙擊手四名，構成陸空聯合強大打擊戰力。

操演階段區分：聯合泊地攻擊、反舟波射擊、坐灘線火殲、灘岸防護射擊，四大階段，分述如下：



聯合泊地攻擊：

敵軍登陸船團，在其海空火力掩護下，主力指向台灣南部，並對我潮屏地區實施登陸，我空軍派出兩架RF-16偵照機，在敵船團數十公里之外，以先進偵照莢艙低空接敵偵照，充分掌握敵船團動向和方位。

敵船團到達泊地（敵登陸部隊換乘登陸小艇，兩棲戰甲車泛水，編排登陸舟波的海域，距岸約40公里）我空軍爭取掌握到局部優勢後，即以F-16戰機8架、IDF戰機6架攻擊，戰機分成6批，精準投擲12枚500磅炸彈，海面噴起一股又一股沖天水柱，煞是壯觀。

接著三艘濟陽級艦，也以五吋艦砲向目標連續快放射擊，然後就是雷霆2000多管火箭，以尖銳的呼嘯，萬箭穿心射向一萬公尺距離的敵船團，只見彈著區密集噴起水花，代表彈著區的敵艦，艦毀人亡。

其實泊地是敵兩棲登陸的罩門，因為登陸艦必須下錨才能換乘，敵登陸艦與換乘官兵，等於固定標靶，真正作戰時，在泊地的敵船團，會遭受空射魚叉飛彈、小牛飛彈，艦射/陸射的雄二/雄三飛彈，潛射魚叉飛彈等攻擊，在這些精準犀利飛彈的協同飽和攻擊之下，泊地就是敵船團的屠宰場。



反舟波射擊：

狀況模擬敵舟波編成，向我海岸推進到4000公尺距離，我四架AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機，四架AH-64E阿帕契攻擊直升機，以地獄火飛彈和2.75吋火箭，攻擊敵舟波，海上4000公尺的八個標靶，瞬間就被打爛。

一架阿帕契，可裝掛16枚射後不理的地獄火飛彈，能鎖定16個海上目標攻擊，四架阿帕契可一次攻擊64輛敵兩棲戰甲車，加上四架超級眼鏡蛇的火力，敵軍一個兩棲登陸加強營，若遭遇我八架攻擊直升機的聯合打擊，這個兩棲加強營，會被全部擊沉海中。

▲阿帕契直升機 AH-64E攻擊直升機。（圖／記者呂佳賢攝）



坐灘線火殲：

敵登陸舟波到達坐灘線（近岸3000至1000公尺）我砲兵八吋自走砲，155公厘自走砲，120公厘迫擊砲，在射擊指揮所和火力管制中心指揮之下，把一群又一群的重磅砲彈，轟向敵登陸舟波，操演場砲聲震耳欲聾，砲彈發射的震波，激起漫天的塵土。

標槍飛彈與四把重狙擊槍同時加入攻擊，接著14輛CM-11勇虎戰車撲向海灘，以戰車主砲，進行分火與集火的快速射擊，發射的翼穩脫殼穿甲彈，能輕易擊毀敵之兩棲戰甲車，13輛CM-33雲豹甲車的40公厘榴彈機槍與二輛30公厘機砲雲豹甲車，開始發揚火力，155公厘自走砲也加入射擊。

特別是雲豹30公厘機砲車，砲聲如雷鳴，每分鐘射速120發，射控系統十分精準，把1000公尺外的靶船，在眾目睽睽之下打得破碎燃燒，30公厘機砲雲豹甲車裡，有上千發砲彈，砲彈都是強力穿甲燃燒彈，可像機槍一樣掃射敵兩棲登陸戰甲車，威力驚人。



灘岸防護射擊：

敵登陸舟波接近海灘，登陸部隊準備登陸，我四架阿帕契攻擊直升機，四架超級眼鏡蛇直升機，到達戰場以2.75吋火箭向敵射擊，此時我軍戰車砲、雲豹甲車、雲豹30公厘機砲車、120公厘迫擊砲，155公厘自走砲、全部以最大射速，把毀滅性的火力射向敵軍，敵軍被殲滅殆盡。

本次聯合實彈操演，充分顯示聯合作戰與聯合火力殲敵強大效能，國軍發揮遠海到近岸的精準打擊，徹底殲滅來犯敵軍，展現國軍精良訓練成果，給予國人對國軍的堅強信心，僅此由衷的向辛勞的國軍，獻上最敬禮—敬禮！

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