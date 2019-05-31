ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 行動法庭 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
>

宋兆文／漢光演習最大規模操演　陸海空精準殲敵

雲論

▲漢光演習聯合灘岸殲敵作戰實彈射擊。（圖／記者呂佳賢攝）

●宋兆文／前海軍陸戰隊上校、現為國防部資深諮詢委員，國軍將領與兩岸三地媒體稱「宋老師」，著有《決戰釣魚台》、《遙遠的國土》、《釣魚台戰役》。

5月30日7時30分，在漢光實兵操演部隊導引下，進入屏東滿豐射擊靶場，要看期盼已久的「聯合灘岸殲敵作戰實彈射擊」，放眼一望，咦—是走錯地方了嗎？怎麼看不見任何火炮、戰車、甲車、多管火箭，也不見任何官兵，這到底是怎麼回事？

眼前只見海邊黃土操演場之前，漾著一彎湛藍海域，海浪輕柔呢喃，海風徐徐拂面，除去海面遠近的浮靶晃動外，絲毫看不出要實彈射擊的樣子，但是仔細一看，發現有和地面同一色調的稻草，已處處堆在射擊場各地。

再拿相機長鏡頭一看，哇！操演部隊竟然將整個射擊場，以大量稻草偽裝到讓人無法察覺的境界，這種切合實戰要求的作為，足見第四戰區殫精竭慮的努力用心。

本次「聯合灘岸殲敵作戰實彈射擊」，陣容十分龐大，三軍部隊計出動：F-16戰機十二架、IDF戰機六架、四架AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機，四架AH-64E阿帕契攻擊直升機，海軍出動三艘濟陽級飛彈巡防艦。

第八軍團出動：M-110-A2八吋自走榴砲12門，M-109A2-155公厘自走砲12門，120公厘迫擊砲6門，CM-11勇虎戰車14輛，雲豹30公厘機砲車3輛，CM-33甲車13輛，雷霆2000多管火箭車4輛，標槍飛彈兩組，狙擊手四名，構成陸空聯合強大打擊戰力。

操演階段區分：聯合泊地攻擊、反舟波射擊、坐灘線火殲、灘岸防護射擊，四大階段，分述如下：

聯合泊地攻擊：

敵軍登陸船團，在其海空火力掩護下，主力指向台灣南部，並對我潮屏地區實施登陸，我空軍派出兩架RF-16偵照機，在敵船團數十公里之外，以先進偵照莢艙低空接敵偵照，充分掌握敵船團動向和方位。

敵船團到達泊地（敵登陸部隊換乘登陸小艇，兩棲戰甲車泛水，編排登陸舟波的海域，距岸約40公里）我空軍爭取掌握到局部優勢後，即以F-16戰機8架、IDF戰機6架攻擊，戰機分成6批，精準投擲12枚500磅炸彈，海面噴起一股又一股沖天水柱，煞是壯觀。

接著三艘濟陽級艦，也以五吋艦砲向目標連續快放射擊，然後就是雷霆2000多管火箭，以尖銳的呼嘯，萬箭穿心射向一萬公尺距離的敵船團，只見彈著區密集噴起水花，代表彈著區的敵艦，艦毀人亡。

其實泊地是敵兩棲登陸的罩門，因為登陸艦必須下錨才能換乘，敵登陸艦與換乘官兵，等於固定標靶，真正作戰時，在泊地的敵船團，會遭受空射魚叉飛彈、小牛飛彈，艦射/陸射的雄二/雄三飛彈，潛射魚叉飛彈等攻擊，在這些精準犀利飛彈的協同飽和攻擊之下，泊地就是敵船團的屠宰場。

反舟波射擊：

狀況模擬敵舟波編成，向我海岸推進到4000公尺距離，我四架AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機，四架AH-64E阿帕契攻擊直升機，以地獄火飛彈和2.75吋火箭，攻擊敵舟波，海上4000公尺的八個標靶，瞬間就被打爛。

一架阿帕契，可裝掛16枚射後不理的地獄火飛彈，能鎖定16個海上目標攻擊，四架阿帕契可一次攻擊64輛敵兩棲戰甲車，加上四架超級眼鏡蛇的火力，敵軍一個兩棲登陸加強營，若遭遇我八架攻擊直升機的聯合打擊，這個兩棲加強營，會被全部擊沉海中。

▲阿帕契直升機 AH-64E攻擊直升機。（圖／記者呂佳賢攝）

坐灘線火殲：

敵登陸舟波到達坐灘線（近岸3000至1000公尺）我砲兵八吋自走砲，155公厘自走砲，120公厘迫擊砲，在射擊指揮所和火力管制中心指揮之下，把一群又一群的重磅砲彈，轟向敵登陸舟波，操演場砲聲震耳欲聾，砲彈發射的震波，激起漫天的塵土。

標槍飛彈與四把重狙擊槍同時加入攻擊，接著14輛CM-11勇虎戰車撲向海灘，以戰車主砲，進行分火與集火的快速射擊，發射的翼穩脫殼穿甲彈，能輕易擊毀敵之兩棲戰甲車，13輛CM-33雲豹甲車的40公厘榴彈機槍與二輛30公厘機砲雲豹甲車，開始發揚火力，155公厘自走砲也加入射擊。

特別是雲豹30公厘機砲車，砲聲如雷鳴，每分鐘射速120發，射控系統十分精準，把1000公尺外的靶船，在眾目睽睽之下打得破碎燃燒，30公厘機砲雲豹甲車裡，有上千發砲彈，砲彈都是強力穿甲燃燒彈，可像機槍一樣掃射敵兩棲登陸戰甲車，威力驚人。

灘岸防護射擊：

敵登陸舟波接近海灘，登陸部隊準備登陸，我四架阿帕契攻擊直升機，四架超級眼鏡蛇直升機，到達戰場以2.75吋火箭向敵射擊，此時我軍戰車砲、雲豹甲車、雲豹30公厘機砲車、120公厘迫擊砲，155公厘自走砲、全部以最大射速，把毀滅性的火力射向敵軍，敵軍被殲滅殆盡。

本次聯合實彈操演，充分顯示聯合作戰與聯合火力殲敵強大效能，國軍發揮遠海到近岸的精準打擊，徹底殲滅來犯敵軍，展現國軍精良訓練成果，給予國人對國軍的堅強信心，僅此由衷的向辛勞的國軍，獻上最敬禮—敬禮！

熱門推薦》

►擊落大批敵方無人機　國軍有能力嗎？

►看更多【宋兆文】專欄

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

投稿
申訴

宋兆文專欄 宋兆文

前海軍陸戰隊上校、現為國防部資深諮詢委員，國軍將..

宋兆文最新文章

more

宋兆文／漢光演習最大規模操演　陸海空精準殲敵

宋兆文／戰機國道起降看空軍戰力

宋兆文／擊落大批敵方無人機　國軍有能力嗎？

宋兆文／美軍戰艦通過「台海」之戰略含意

宋兆文／國造潛艦攸關防衛作戰勝負

關鍵字: 雲論 宋兆文 雲論宋兆文 軍事 軍武 空軍 台灣 中華民國 國軍 漢光演習
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
宋兆文／漢光演習最大規模操演　陸海空精準殲敵
【走向內閣制】施正鋒／憲政改革調整為內閣制的想像
莊博安／成為自己的父母　問問內心的小小孩需要什麼？
投書／部長一句話　點破基層員警執法「大尷尬」
城市山人／攀登聖母峰的榮耀：登山精神的質變和台灣遠..

推薦閱讀

宋兆文／戰機國道起降看空軍戰力

謝金河／一半的鷄蛋放在華為的籃子裡

從心理層面談韓市長的性格與執政特質

藍弋丰／美國聯合各國抵制華為是「八國聯軍」？八國聯..

尤里安／強勢驅離？ 空軍接戰規定與美蘇冷戰重現？

沈榮欽／美中貿易戰敲響警鐘：中媒為何說台積電是重要..

宋兆文／國造潛艦攸關防衛作戰勝負

城市山人／攀登聖母峰的榮耀：登山精神的質變和台灣遠..

莊博安／成為自己的父母　問問內心的小小孩需要什麼？

大陸妹吐槽：台灣遍地淘寶貨！

相關文章

美國指控：俄羅斯可能在北極「核武試爆」　違反《全面禁止核試驗條約》

美國指控：俄羅斯可能在北極「核武試爆」　違反《全面禁止核試驗條約》

美國一位最高情報官員表示，俄羅斯可能在北極地區進行低當量核武試爆，違反了《全面禁核試條約》（CTBT）的規範。俄羅斯於2008年批准CTBT..

11小時前

解放軍彈道飛彈試射「超過世界總和」　大陸外交部嗆：美國先履行核裁軍

解放軍彈道飛彈試射「超過世界總和」　大陸外交部嗆：美國先履行核裁軍

超兇！漢光演習「開火瞬間」照曝光　網友好評：國軍威武

超兇！漢光演習「開火瞬間」照曝光　網友好評：國軍威武

壽險業爆增資潮　邵之雋：不耐長夜、追求速利業者終將退出市場

壽險業爆增資潮　邵之雋：不耐長夜、追求速利業者終將退出市場

【走向內閣制】施正鋒／憲政改革調整為內閣制的想像

【走向內閣制】施正鋒／憲政改革調整為內閣制的想像

讀者迴響

行動法庭

淘汰恐龍法官　法官法修法 審判獨立　VS　官官相護｜行動法庭 第14集

淘汰恐龍法官　法官法修法 審判獨立　VS　官官相護｜行動法庭 第14集

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 屋主屋奴僅一線之隔 35歲前買房可能嗎？

【人雲亦云】夏韻芬/ 屋主屋奴僅一線之隔 35歲前買房可能嗎？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

戰機國道起降看空軍戰力

戰機國道起降看空軍戰力

一半的鷄蛋放在華為的籃子裡

從心理層面談韓市長的性格與執政..

美國聯合各國抵制華為是「八國聯..

強勢驅離？ 空軍接戰規定與美蘇..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面