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林忠正／美中貿易戰如果升高到金融戰爭，中國會大嬴嗎？

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▲美國若動用起對中國的金融管制或制裁，中國能承受嗎？（圖／達志影像／美聯社）

林忠正／經濟學博士，曾任立委、金管會委員、民進黨副秘書長、中研院研究員、台大教授。

在這場美中貿易戰中，有不少人主張關稅戰會帶來雙方的傷害，不過中國是專制國家可以長期承受下去；但是，美國卻是民主國家，不能不考量民眾的反彈，所以美國應該見好就收。貿易理論的教科書告訴我們，美國的消費者會承擔貿易戰的大多數成本，因為關稅會（全部或部分）移轉到消費者身上，而造成美國物價上漲。所以，美國可能會撐不久；中共當局也因此進行川普連任失敗的豪賭。

關稅戰爭帶來物價上漲的時效不長

上述的推論是建立兩國貿易模型的基礎上。但是，這個兩國貿易理論忽略了多國或多邊的貿易實境。這也就是說，當產品的產能可以任意移動到任何第三國時，關稅對美國消費者的傷害就會減少很多，傷害的效果也會隨著關稅戰的時間拉長，而不斷減輕。尤其是輕工業的產能移轉的速度很快，因此關稅對美國一般消費品的衝擊效果會很短。

川普的策略就是殺雞儆猴，不但關稅的稅率和範圍都在逐步加碼，目前也擴大戰場到科技產業的制裁。這種戰略已經逼得外資，甚至中國本身的廠商，都得移到中國境外生產。美國的對中國的經貿打擊力度和範圍是採取不斷升高和擴大的策略。因此，美中貿易戰的拉長，整體而言對中國相當不利，因為中國境內廠商會快速外移。

中共若發動金融戰，先大拋1.4兆美元，打趴美國？

下一步，如果雙方將貿易戰擴大到金融產業，情況一定會更加慘烈。有人常說中國把手中1.4兆美元的美國公債全部拋出，立即換成美元現金，就會造成美國巨大的金融災難：美國公債價格崩跌，逼迫美元利率高速上升。但是，美國國債有23兆，美債交易規模超過15兆，一天交易量大約有5千億美元。中國手上的1.4兆美元，說多不多，說少不少。若傾巢而出，卻足夠造成一次大規模的心理衝擊，更會提升美國朝野反擊中國的共識和決心！

但是，我們不要忘了，美國的聯邦準備銀行可以立即大量印製鈔票，在公開巿場收回這些公債，拉回公債價格，並維持利率水準的目標。中國大賣美債的衝擊只是個短暫衝擊。何況，中國大賣美債時，美中關係已經瀕臨決裂，雙方局勢緊繃之下，軍事衝突一觸即發。請問此時各國民眾是要囤積美元，還是人民幣？在大國戰爭將起的危機意識之下，中國拋出的美元公債，很有可能一下子就被廣大的美債市場所立即吸收殆盡。美債戰爭對美國的傷害，終究是一時的，但是美中兩國的關係就完全破裂了，中共變成美國誓不兩立的敵人！

中共若再發動外匯戰爭，大拋美元後，美元信用會崩解？

中國賣完美債，手中就有了大量的美元現金。接下來，中國可以大量拋售手中一、二兆的美元現金和準備，都換成歐元、日元、人民幣。這樣應該會造成美元大貶值。不過，美元M2的貨幣發行量近15兆，全球美元的外匯交易量每天平均也有5兆多美元。中國以手上1.4兆的美元做為子彈，迅速拋出，尚不足打趴美元。

在中共政權急抛大量美元的情況下，美國應該會迅速聯合日本、歐盟和其他盟邦的央行，聯手收購美元，以穩持美元的穩定，因為美元大跌對各國手上的美元及美元計價的資產都將是一大損失，包括中國自己也會承受高額的財富損失，而且這招的效果很快就會消風，只會更加激怒美國人採取反制手段。

中國若發動股市戰爭，再大賣美股，美國股市會崩潰嗎？

中國目前政府手上握有的美國上市、櫃股票的總價值約二千多億美元。現在美國股市一天的交易總金額通常有一千多億到三、四千億美元之多。中共控制的二千多億美元價值股票若做一次性的拋出，一定會造成這些個別股票快速跌價的重大衝擊，但是中共本身也要承受巨大財務損失。

不過，中共政府應該都會買一些流通性高的績優股，除非中共高層亂搞國家和人民的錢。所以，特定個股的跌價情形最多也是延續幾天而已，因為美國股市沒有上了漲跌幅度的限制！不大可能有企業會因此倒閉！如果中共將這二千多億股票慢慢賣出，美國股市就像個大海，拋售股權猶如石沈大海，最後是無影無蹤，只會徒升美國人反中的情緒和意志而已！

中國能承受美國的金融制裁嗎？

中國這些動作一定會把美國搞毛了，美國一定進一步報復。大家要記得，美國對全球銀行的控制力。美國若動用起對中國的金融管制或制裁，暫時禁止各國銀行和中國銀行通匯或資金往來。

這時候事情就更大條了，因為中國就很難進行貨物的進出口活動：中國的出口廠商拿不到匯不進來的貨款，中國進口廠商匯不出去買貨的錢。中國進出口相關的廠商幾乎都要停擺了，這等於是中國經濟的伊朗化，接著中國的經濟能承受這樣可怕的後座力？

中國人都要理智地再想一想，清末義和團發生的前因後果。一個國家過度依賴民族主義或民粹的激情，大眾缺乏理性的思辦，後果總是血腥和悲慘！

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