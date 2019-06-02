ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 行動法庭 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
>

無理又無禮的「母親」

雲論

▲筆者認為盛怒之下思考，不僅沒有邏輯，還會把所有的鬼都從腦袋叫出來，新仇舊恨通通糾一團。（示意圖／CFP）

●郭葉珍／國立台北教育大學副教授。

平常我們家是實施「父母效能訓練」裡的三個方法。

方法一是自己的事情自己負責，其他人沒有權力撈過界去管。

方法二是對方的行為妨礙到自己的需求得用「我」陳述來請對方協助。

方法三是彼此意見不一樣時就要邀請彼此進入協商。

我寫論文時，腦袋需要很清楚，家裡亂我腦袋就亂，曾經用方法二拜託家人：客廳是公共區域，請大家不要把東西堆到客廳，大家也同意了。

女兒最近剛搬回家，東西一時半刻沒有辦法歸位，不得不堆在客廳，她也用了方法二，特別跟我講這是暫時的狀況，請我見諒。

剛開始我還能忍受，但連續一週，我的腦袋開始亂了，不由自主撈過界幫女兒收東西。

收著收著我的火氣上來了，女兒一回家我劈頭就說：「耘，你的房間真的太亂了。」

女兒臉上露出不解的表情。我雖然是在盛怒之下，但因為長久的默契，我知道她的心裡是想著：我們的協議不是自己的事情自己負責，其他人沒有權力撈過界去管嗎？

我隱隱約約知道自己不講理，可是正在生氣，這些邏輯通通都不管用了。

還好我剩下一絲絲的理性，知道不管這時候說什麼都會說出不可原諒的話，而且盛怒之下思考，不僅沒有邏輯，還會把所有的鬼都從腦袋叫出來，新仇舊恨通通糾一團，因此決定提前出門去演講的場地，結束和女兒的對話。

一上車我就開始大叫。我把我對家裏的亂與無法控制的憤怒與挫折大叫出來，超爽！開車真是好事情，大叫也沒人覺得你是瘋子。開車的過程中，我會忍不住想要去想清楚誰對誰錯，可是就像我前面說的，盛怒之下思考只會叫出一堆鬼，因此一覺察到腦袋進入問題解決模式的思考，我就把自己帶回來專心開車，讓自己不捲入向下螺旋無效的思考中。

▲筆者與女兒臉書訊息的對話。（圖／翻攝自Facebook／郭葉珍）

紅燈的時候我會看看我身體緊張的地方，看看我的呼吸，看看我的情緒，看看跑到腦袋裡的念頭，陪陪張牙舞爪的情緒與身體。抵達板橋停好車時，我的情緒迷霧已經散了。

我看到我女兒才是那個應該要生氣的人。

我違反方法一，擅自動他的東西。

覺得家裡很亂腦袋沒辦法清楚寫論文，我應該啟動方法二，請女兒把東西收到房間。

結果我不僅撈過界，還批評她房間太亂。她應該要生氣我的無禮與無理。

於是我寫messenger跟我女兒道歉：「耘，我要跟你道歉其實你的房間是屬於你的範圍，我不應該生氣。我想是因為客廳的東西真的太多了，讓我跨過了那條界線」，然後就去演講了。

演講完看到女兒回的訊息，覺得她真是太有EQ了：

「媽媽我才要說對不起QAQ 其實你跟我說我房間太亂造成你不舒服，那個當下，我是有點錯愕。

但是等比較冷靜一點，我思考後覺得應該是客廳長時間太亂讓你累積很多壓力，這真的是我不好。然後我再環顧客廳，我發現的確都是我的東西，包括行李箱、櫃子、要還爸爸的東西。

對不起，我本來是想說短時間內就要把它們處理掉了，所以把它們留在了客廳。 以後我會調整：東西不落客廳，如果真的必須暫放，也以一天為限。衣服滿一桶就洗，晾好的衣服也不堆沙發馬上折好，如果那天真的太累，滯留也以一天為限。廚房也是用完馬上清潔完才能離開。

媽媽對不起讓你累積到生氣了，我才意識到維持整齊、交待的事馬上做，這兩點對你來說很重要。我一定會好好調整的，真的很對不起。」

看完之後我覺得此人已經是神了。

她不會一味的忍耐我的無理又無禮，溫和表達被冒犯的不舒服。她反省自己可以做得更好的地方，提出具體解決方案。最後她還摘要整件事情的重點，讓我知道她完全懂我為什麼撈過界的無理又無禮。

我認真覺得她應該專門去做客戶服務的溝通工作，還有誰比她更能夠勝任的？

熱門文章》

►不靠學歷的職涯路徑，可能嗎？

►我的小孩是同志　父母該怎麼辦？

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本文獲作者授權，轉載自臉書郭葉珍。以上言論不代表本網立場。《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

投稿
申訴
關鍵字: 雲論 郭葉珍 雲論郭葉珍 親子 父母 教養 教育
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
無理又無禮的「母親」
吳淡如／大丈夫說謊不得已也
租屋新制，Are You Ready？
蔡明芳／柯文哲的模糊戰略　是他的生存之道
賺大錢就是要享受生活？你與財富自由的距離

推薦閱讀

就在「付出」時確定「我愛你」

賺大錢就是要享受生活？你與財富自由的距離

租屋新制，Are You Ready？

無理又無禮的「母親」

吳淡如／大丈夫說謊不得已也

林忠正／美中貿易戰如果升高到金融戰爭，中國會大嬴嗎..

宋兆文／漢光演習最大規模操演　陸海空精準殲敵

從心理層面談韓市長的性格與執政特質

【大法官週記】釋字 771 號：長大才爭遺產會太遲..

藍弋丰／美國聯合各國抵制華為是「八國聯軍」？八國聯..

相關文章

郭台銘懂父母的煩惱　提倡「培養孩子解決問題的能力」

郭台銘懂父母的煩惱　提倡「培養孩子解決問題的能力」

鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘今天（1日）晚間在臉書發文，以「父母的煩惱我懂，要為下一代打造未來」，提到要用科技改變未來的世界，並認..

13小時前

郭台銘臉書發文直批蔡英文不懂科技　教改改的亂七八糟

郭台銘臉書發文直批蔡英文不懂科技　教改改的亂七八糟

頭腦是用不完的寶藏！　郭台銘：發展技職教育才能贏在起跑點

頭腦是用不完的寶藏！　郭台銘：發展技職教育才能贏在起跑點

床前故事5要點：對公主加點勇氣，賦予童話新格局

床前故事5要點：對公主加點勇氣，賦予童話新格局

租屋新制，Are You Ready？

租屋新制，Are You Ready？

讀者迴響

行動法庭

淘汰恐龍法官　法官法修法 審判獨立　VS　官官相護｜行動法庭 第14集

淘汰恐龍法官　法官法修法 審判獨立　VS　官官相護｜行動法庭 第14集

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

賺大錢就是要享受生活？你與財富..

賺大錢就是要享受生活？你與財富..

租屋新制，Are You Re..

無理又無禮的「母親」

大丈夫說謊不得已也

美中貿易戰如果升高到金融戰爭，..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面