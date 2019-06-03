腸胃不舒服嗎？讓7種食物重建你的「消化力」

▲醫師提醒辣味飲食會為腸道帶來發炎反應，過度刺激更可能造成粘膜損壞，引起潰瘍的發生。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

●張振榕／胃腸肝膽科醫師

身處在生活節奏加快的現代，壓力、緊張變成摧毀腸胃健康的殺手。但身為全身營養的源頭，「消化力」可說是健康最不可或缺的根本。甚至可以說擁有一副好的腸胃，勝過一顆好的大腦！因此，藉由這篇文章，我們來把生活中會遇到的壞習慣和好食材，一起推薦給各位。

腸胃科就診量越來越高，現代人腸胃怎麼了？

作為消化吸收的主要器官，全身的營養在此被製造出來；而毒素與垃圾的排泄，也需要經過腸胃，由此可見其重要性。如果消化力出了問題，可是會立刻反映在健康上，甚至誘發癌症。這150公分長的腸胃道，裡頭的運作、消化，可說是全身健康的起點，當然若照顧不好，它就是全身衰老的起點！

以下這些壞習慣要注意，它們是消化力的兇手：

● 飲食不規律：太餓時，胃酸過多會讓腸胃道被破壞；吃得太飽會使胃壁被撐大，進而造成損傷，因此不論再忙，規律飲食是最根本的養生。

● 暴飲暴食：吃太快會減少食物在口中的第一步消化，細嚼慢嚥可增加唾液分泌，進到腸胃中才能減少負擔。

● 緊張的用餐情緒：緊張、焦慮的飲食，也會造成腸胃消化遭受壓力，現代人連吃飯時都要接受資訊的轟炸，長久下來便會讓消化受到影響！

● 刺激、辛辣飲食：辣味飲食為腸道帶來發炎反應，過度刺激更可能造成粘膜損壞，引起潰瘍的發生。

● 菸酒咖啡濃茶：菸會刺激胃酸分泌；酒精則是會傷害腸胃粘膜，因此都是需首要戒除的壞習慣。而咖啡、濃茶若過量，也可能有破壞腸胃粘膜的疑慮，千萬不要過量飲用！

重建消化力的小撇步

在意身體健康的你，一定聽過「藥食同源」這句老話，說明食物具備調理健康的重要性。想要健康，務必要先從飲食開始做起！

● 喚醒消化力的3種食物

白蘿蔔：白蘿蔔富含維生素C及「芥辣素」，這也是白蘿蔔嗆辣的來源。能幫助消化、排出腸道老廢物質，並含有非常豐富的食物纖維能促進腸胃蠕動預防便祕，就像腸胃清道夫一樣幫助消化力再提升！

薑：生薑擁有獨特的香氣和辛辣味可以刺激食慾，做成開胃小菜更可以讓食慾變好，更能促進消化。不過也因為薑獨特的辣味，若已經有腸胃不適者，建議不能食用過量喔！

梅子： 酸梅中富含的水溶性膳食纖維以及檸檬酸及多酚，都是替腸胃道幫助消化的重要成分。相信許多人小時的經驗，只要食慾不振時，梅子也是重振食慾的好食物！

● 顧腸胃必吃4食材

高麗菜：高麗菜有維生素U，可以保護腸胃道，而且纖維質的粗細適中，不會造成太大量的產氣，對腸胃功能不好或胃酸分泌不良的的病人很有幫助。

蓮藕：蓮藕屬於茄科蔬菜，其中含有豐富的生物類黃酮，可以保護腸胃黏膜。它的黏液和秋葵一樣，可以保護腸胃壁。不過要注意，蓮藕屬於主食類，吃得太多可能造成脹氣，已有相關症狀者，建議不要吃太多喔！

南瓜：屬於低產氣食物，也含有很多能保胃的纖維質及黏液蛋白。做成南瓜濃湯，或用來蒸雞肉，都是對腸胃很好的料理！

秋葵：富含黏液蛋白，以及因為果寡糖含量低不易脹氣，秋葵素還能修復腸胃黏膜、有輕微的穩定血糖效果，水溶性纖維也多。因此是我很常推薦病人吃的蔬菜。

熱門推薦》



►你知道「慢性發炎」是健康的殺手嗎？



►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本文獲作者授權，轉載自「張振榕醫師的健康相談室」。以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿。