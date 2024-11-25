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美國否決「加薩停火決議」　背後的政治與人道主義考量

我們想讓你知道…人道主義的考量在國際關係中應該佔據重要地位，而不應被政治利益所掩蓋。隨著加薩地區人道主義危機的持續惡化，各國政府必須重新審視其外交政策，尋求在保護人權與維護國家利益之間的平衡。

▲▼受傷的巴勒斯坦人被送往加薩市（Gaza City）的希發醫院（Shifa hospital）。以巴衝突，巴勒斯坦，以色列，加薩走廊。（圖／達志影像／美聯社）。

▲當前的國際政局中，以色列與哈瑪斯之間的衝突再次成為全球焦點。（圖／達志影像／美聯社）

● 蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

在當前的國際政局中，以色列與哈瑪斯之間的衝突再次成為全球焦點。2024年11月20日，美國在聯合國安全理事會上行使否決權，駁回了一項呼籲即刻、無條件停火的決議。這一決議的失敗顯示了美國在中東政策上的持續立場，也引發了對人道主義危機的廣泛關注。本文將深入探討美國的否決背後的原因，並分析這一行動對加薩地區的影響及其對以色列-巴勒斯坦衝突的長期意義。

美國的否決與國際反響

美國對加薩停火決議的否決，無疑是基於其對以色列的長期支持。根據報導，這是美國第四次否決類似的停火提案。美方的立場認為，該決議的措辭可能會讓哈瑪斯在停火後拖延釋放被扣押的100名人質。這一考量在當前局勢下至關重要，因為人質的安全問題直接關係到以色列的國內政治和安全政策。

然而，這一否決引發了國際社會的廣泛譴責。許多國家和人權組織對美國的做法表示失望，認為在加薩地區的人道主義危機日益嚴重的情況下，這一決定無疑是對無辜平民的再次傷害。聯合國的數據顯示，目前加薩地區有超過170萬人面臨食物短缺的困境，僅有16%的人口獲得了足夠的食物配給。在這樣的背景下，美國的否決行為無疑加劇了人道主義危機，進一步惡化了當地居民的生活條件。

▼聯合國安理會投票表決加薩人道停火案，遭美國否決。（圖／路透）

▲▼聯合國安理會投票表決加薩人道停火案，遭美國否決。（圖／路透）

加薩的人道主義危機

隨著衝突的持續，加薩地區的人道主義狀況愈發惡化。根據報導，最近有不明武裝分子劫掠了大約100輛人道援助卡車，這一事件使得本已嚴重的食物價格飆升。聯合國的估計顯示，中央和南部加薩地區的居民正面臨著前所未有的困境，這不僅是物資短缺的問題，更是生存的挑戰。

在這種情況下，許多國際組織和人權活動家呼籲各國政府，特別是美國，應該採取更多措施來緩解加薩的人道危機。人道主義的考量應該超越政治利益，成為各國外交政策的重要組成部分。否則，無法有效解決的衝突將會導致更多的平民傷亡，進一步加劇地區的不穩定。

此外，根據《GZERO Media 》的報導，加薩地區的醫療系統已經接近崩潰，醫療物資和設備的缺乏使得醫生無法有效地救助傷者。這一切都在提醒國際社會，必須採取緊急行動，為受影響的平民提供必要的人道援助。只有在充足的資源和支持下，加薩的居民才能有希望重建他們的生活。

▼隨著衝突的持續，加薩地區的人道主義狀況愈發惡化。（圖／路透）

▲▼加薩市遭以色列進攻後　瓦礫堆下找到約60具遺體。（圖／路透）

以色列的安全考量

以色列總理納坦雅胡在多次發言中強調，國家安全是其政策的首要考量。他指出，即使在可能的停火協議中，以色列仍需保持對哈瑪斯的軍事行動，以防止其恢復力量。這一立場反映了以色列在面對恐怖主義威脅時的強硬政策，並且在國內政治上也得到了廣泛支持。

然而，這種以安全為名的強硬手段，往往忽視了對巴勒斯坦平民的影響。納坦雅胡政府的政策不僅加劇了對巴勒斯坦人權的侵犯，也使得解決以色列-巴勒斯坦衝突的和平進程變得愈加困難。從長遠來看，只有在確保雙方權利的基礎上，才能實現持久和平。以色列的安全和巴勒斯坦人的人權並不應該是對立的，反而應該是互為依存的關係。

▼以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。（圖／達志影像／美聯社）

政治與人道主義的界限

在討論美國對加薩停火決議的否決時，我們不可避免地要面對政治與人道主義之間的矛盾。許多評論員指出，當前的國際政治環境使得人道主義考量經常被政治利益所掩蓋。在這一背景下，如何平衡人道主義與國家利益，成為國際社會面臨的重要課題。

以色列與哈瑪斯之間的衝突，正是這一矛盾的縮影。哈瑪斯作為一個被許多國家視為恐怖組織的武裝力量，其存在本身就使得國際社會對巴勒斯坦的支持變得複雜。美國的否決行為，無疑使得哈瑪斯在國際舞台上的角色更加邊緣化，而這對於巴勒斯坦人的人道主義需求則是一種打擊。

在這個背景下，如何重新定義愛國主義與民族主義的界限，成為值得思考的問題。愛國主義的初衷應該是對自己國家的熱愛與關懷，而不是基於對他國的仇恨。當一個民族的愛國情懷轉變為對其他民族的敵意時，這種愛國主義便會變得危險。因此，國際社會需要在支持以色列的同時，亦要關注巴勒斯坦人民的權益，這樣才能真正促進地區的和平與穩定。

長期解決方案的必要性

在當前的局勢下，國際社會需要尋求一個長期的解決方案，以應對以色列與巴勒斯坦之間的衝突。這不僅僅是停火問題，更應該包括對巴勒斯坦人權的尊重及其生活條件的改善。正如美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）所言，只有當各方承認彼此的生存權和尊嚴時，和平才能成為可能。

在此過程中，美國的角色至關重要。作為以色列的重要盟友，美國有責任在促進和平的過程中發揮積極作用。這意味著不僅要支持以色列的安全需求，也要關注巴勒斯坦的基本人權。唯有如此，才能在長期內實現真正的和解。

更重要的是，各國應該積極參與到和平進程中，尤其是那些在中東地區擁有影響力的國家。以沙烏地阿拉伯和埃及為例，它們在以色列和阿拉伯國家之間的關係調解中，可以發揮重要的作用。通過多邊對話和合作，國際社會有可能達成一個包容性和平協議，讓以色列和巴勒斯坦都能夠在和平與尊嚴中生存。

結語

總而言之，美國對加薩停火決議的否決，無疑反映了當前國際政治的複雜性與挑戰。在當前的局勢下，美國不顧巴勒斯坦人道危機的立場，實際上是在將政治利益置於人道主義之上。這種做法不僅無視了數以萬計無辜平民的苦難，更是在助長衝突的惡性循環。

人道主義的考量在國際關係中應該佔據重要地位，而不應被政治利益所掩蓋。隨著加薩地區人道主義危機的持續惡化，各國政府必須重新審視其外交政策，尋求在保護人權與維護國家利益之間的平衡。只有這樣，我們才能朝著一個更加和平與穩定的未來邁進。這不僅是對當前世代的責任，更是對未來世代的承諾。

▼美國的角色至關重要。作為以色列的重要盟友，美國有責任在促進和平的過程中發揮積極作用。 （圖／路透）

▲▼ 美國國會山莊,國會大廈,美國國旗。（圖／路透）

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蔡鎤銘

蔡鎤銘 蔡鎤銘

曾獲金融研訓院校園黑客松大學組金獎指導教授、第二屆行政院終身學習楷模。現任淡江大學財務金融系兼任教授／兩岸金融研究中心國際事務召集人、台北張老師基金會副主任委員。

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