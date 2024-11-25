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日本棒球之所以難以超越　原因在此！

我們想讓你知道…台灣棒球隊擊敗日本隊， 贏的精彩。只是台灣的棒球差日本還很遠，原因在於台灣還沒有甲子園。甲子園不只是一個球場，甲子園是培養年輕人棒球精神與挑戰人生夢想的地方。

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平2023年率日本隊擊敗美國，成為世界第一  。（圖／達志影像／美聯社）

● 姚孟昌／輔仁大學法律學院助理教授

一來學校遇到的學生問我有沒有去日本東京巨蛋看球，看台灣選手登上世界棒球最高殿堂的一幕。

我問學生「日本人心中棒球的最高殿堂是東京巨蛋？」學生回答「不是嗎？」我說，不是東京巨蛋，而是甲子園棒球場，因為那是全日本打棒球的少年人心中最神聖地方。 在我的心中也是如此。

學生再問「為什麼？」我說「 若沒有好的土壤與辛勤澆灌，怎麼栽培出最美的花朵？棒球的成就不在於獎盃，而是在全體人民怎麼看待棒球這個運動，怎麼從中培養運動精神；在於全民真的熱愛這個運動，他們從內心尊敬這個運動。日本棒球的成功不在大聯盟，而是在每個地方少年人走向甲子園的路上他們所能學到的、所能體悟到的生命之道。個人如此，國家也是如此。這道理曾總教練明白、陳傑憲明白，台灣隊每位球員都明白。他們由衷地尊敬對手，因此他們更珍惜得到的榮耀。」

▼棒球的成就不在於獎盃，而是在全體人民怎麼看待棒球這個運動，怎麼從中培養運動精神；在於全民真的熱愛這個運動，他們從內心尊敬這個運動。(圖／擷自スポニチアネックス)

大阪桐蔭拿下隊史第4座甲子園冠軍。(圖／擷自スポニチアネックス)

台灣棒球隊擊敗日本隊， 贏的精彩。只是台灣的棒球差日本還很遠，原因在於台灣還沒有甲子園。甲子園不只是一個球場，甲子園是培養年輕人棒球精神與挑戰人生夢想的地方。

台灣若有甲子園，我們不會只為了輸贏而成為一日球迷，也不會有許多人是為了看應援團美眉入場。若有甲子園，會有許多台灣人是為回憶自己曾有的甲子園之夢入場，是為了看當年甲子園對手的現今表現入場。然後很驕傲地告訴孩子， 我曉得什麼心正球正、一球入魂的道理。

我期待賴政府的不僅僅是用軍機為載譽歸來的台灣隊伴飛，我更期待賴政府讓台灣小朋友們擁有一座甲子園，一個培養運動精神、啟迪夢想、團結人心的地方。

▼世界12強棒球賽冠軍戰，日本隊落居亞軍，球員神情落寞。（圖／記者李毓康攝）

 ▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，日本隊落居亞軍，球員神情落寞。（圖／記者李毓康攝）

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姚孟昌專欄

姚孟昌專欄 姚孟昌

英國倫敦大學法學博士，輔仁大學學士後法律學系專任助理教授，主要領域為憲法與國際法，台灣國際法學會理事，長年關切人權議題。

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