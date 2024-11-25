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運動就是人生寫照　中華隊給大家的寶貴一課

我們想讓你知道…希望這次各界看到的不只是中華職棒在數度被球迷放棄後的堅持，不只是國族被外人長久低估的自我突破，更希望這次中華隊的故事，能更貼切的鼓勵我們每個遭受挫折，被苦難考驗著的國民。

▲▼ 世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊擊退日本拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊擊退日本拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

● 田鴻魁／賽事主播、主持人

「如果你的人生正遭遇挫折或是經歷低潮，請看看2019年世界大賽冠軍華盛頓國民隊，相信會得到很大的啟發」，5年前的十月，在世界大賽冠軍誕生的轉播時，我曾經在當時的FOX體育台做了這樣的結語，不僅是鼓勵所有受挫的朋友，更是激勵自己重新振作。直到現在我都還收藏著隔天的華盛頓郵報頭版。

就跟今年12強的中華隊一樣，國民隊在那年球季打到五月分一度戰績只有19勝31敗，才進行兩個月的賽季，國民拿下世界大賽的機率只剩下5%，第二年帶兵的Dave Martinez也差點被炒魷魚，沒有人會想到五個月後，伴隨著baby Shark的洗腦音樂，國民竟然神奇的拿下世界大賽冠軍。

打從心底覺得自己做得到　中華隊給我們勇敢的力量

運動賽場最迷人的就是「黑馬傳奇」、「小蝦米力抗大鯨魚」，那天接受訪問時，我特別提到了這些不被看好的中華隊underdog，那種想要證明自己的巨大內在能量，這才是令對手最害怕，而且無法用數據分析出來的power。

人生也是如此，年齡越大我們就越會發現自己的渺小；對環境的絕望；人生的無奈。這些賽場上真實發生的事敦促著我們繼續前行，給我們勇敢堅強的力量。

就在2019年我自己也因為身體的病痛加上隔年中年失業過的很掙扎，低潮時國民隊逆轉勝的故事給了很多力量，又靠著跑步的支持，一步步走出困境，持續不間斷的累積，看見自己更多的價值。後來的我，相信粉絲們都知道了。

運動賽事轉播20多年，有很多動人故事在我的眼前發生，無論是2013年中華男籃在菲律賓擊敗地主跟大逆轉中國。2019的世界大賽冠軍國民。當然還有2024的中華棒球隊，運動就是人生的寫照。

這個啟發不是幾千萬跟幾億獎金可以取代的，那種打從心底覺得自己做得到的強大自信心，才是以小博大最寶貴的課題。

▼人生也是如此，年齡越大我們就越會發現自己的渺小；對環境的絕望；人生的無奈。這些賽場上真實發生的事敦促著我們繼續前行，給我們勇敢堅強的力量。（圖／記者李毓康攝）

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，朱育賢再見雙殺，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

冠軍不只是被瞧不起的突破　更鼓勵著受挫的每個人

我希望這次台灣各界看到的不只是中華職棒在數度被球迷放棄後的堅持，不只是一個國族被外人長久低估瞧不起的自我突破，更希望這次中華隊的故事，能更貼切的鼓勵我們每一個遭受挫折，被苦難考驗著的國民。

昨晚在轉播沒有機會說出口，但我想5年前的那句話，現在想起來依舊感動，還是會起雞皮疙瘩。「如果你的人生正遭遇挫折或是經歷低潮，請看看2024年棒球世界冠軍中華隊，相信會得到很大的啟發」

謝謝你們台灣英雄！台灣因為你們而驕傲，你不勇敢沒人會替你堅強。

▼世界12強棒球賽冠軍戰，郭俊麟賽後落淚。（圖／記者李毓康攝）

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，郭俊麟賽後落淚。（圖／記者李毓康攝）

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